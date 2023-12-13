Segítsünk a lányoknak a testükre hallgatni

A lányok esetében a sport örömének a tapasztalataikból kellene származnia, nem a megjelenésükből. Gyakori, hogy a lányok a kinézetükön aggódnak. Ez megjelenhet például úgy, hogy másokhoz hasonlítják magukat, negatívan, pozitívan vagy túl sokat beszélnek a kinézetükről, vagy kerülni kezdenek bizonyos tevékenységeket attól tartva, hogy kritizálni fogják őket. Ha a lányokat arra ösztönözzük, hogy értékeljék, tiszteljék a testüket, és hallgassanak rá – a képességeikre, határaikra és egyedi jellegzetességeikre – azzal elősegíthetjük a testük iránt érzett magabiztosságot, magasabb szintre emelhetjük a sportélményüket.

Számos oka van annak, hogy a lányok miért nem hallgatnak a testükre. Például figyelmen kívül hagyhatják az éhségérzetüket, és kihagyhatnak egy étkezést, mert aggódnak a súlyuk miatt, vagy esetleg nem foglalkoznak egy sérüléssel, mert félnek, hogy kihagynak egy meccset. A csapattársak, az edzők és a szülők is tudtukon kívül arra ösztönözhetik a lányokat, hogy ne vegyenek tudomást arról, hogy mire van szüksége a testüknek. Elvégre hány lány hallotta már, hogy túldramatizál valamit? Természetessé kell tennünk és előtérbe kell helyeznünk, hogy a lányok hallgassanak a testükre, és úgy sportoljanak, ahogyan az számukra megfelelő.