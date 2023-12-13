Segítsünk a lányoknak a testükre hallgatni

Segíts a lányoknak a testükre hallgatni
Egyenes beszéd
Azáltal, hogy hallgatnak a testükre és tanulnak tőle, a lányok nagyobb valószínűséggel fogadják el és értékelik a képességeiket és tapasztalataikat – összhangban maradnak azzal, hogy a testüknek mire van szüksége a sportolás során. Segítsünk nekik játékban maradni!
A lányok esetében a sport örömének a tapasztalataikból kellene származnia, nem a megjelenésükből. Gyakori, hogy a lányok a kinézetükön aggódnak. Ez megjelenhet például úgy, hogy másokhoz hasonlítják magukat, negatívan, pozitívan vagy túl sokat beszélnek a kinézetükről, vagy kerülni kezdenek bizonyos tevékenységeket attól tartva, hogy kritizálni fogják őket. Ha a lányokat arra ösztönözzük, hogy értékeljék, tiszteljék a testüket, és hallgassanak rá – a képességeikre, határaikra és egyedi jellegzetességeikre – azzal elősegíthetjük a testük iránt érzett magabiztosságot, magasabb szintre emelhetjük a sportélményüket.
Számos oka van annak, hogy a lányok miért nem hallgatnak a testükre. Például figyelmen kívül hagyhatják az éhségérzetüket, és kihagyhatnak egy étkezést, mert aggódnak a súlyuk miatt, vagy esetleg nem foglalkoznak egy sérüléssel, mert félnek, hogy kihagynak egy meccset. A csapattársak, az edzők és a szülők is tudtukon kívül arra ösztönözhetik a lányokat, hogy ne vegyenek tudomást arról, hogy mire van szüksége a testüknek. Elvégre hány lány hallotta már, hogy túldramatizál valamit? Természetessé kell tennünk és előtérbe kell helyeznünk, hogy a lányok hallgassanak a testükre, és úgy sportoljanak, ahogyan az számukra megfelelő.
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a háromlépéses érzékellenőrzéssel, amely hasznos eszköz lehet lányokkal dolgozó edzők vagy szülők kezében bárhol és bármikor. Egyszerű rendszer, amely segít a sportolóknak megfigyelni, mire van szüksége a testüknek. Vezessük a lányokat végig az alábbi lépéseken, és figyeljük meg, hogyan kapcsolódnak a testükhöz, és hogyan bíznak benne.
Ha támogatjuk ebben az ellenőrzésben, azzal megmutathatjuk, hogy fontos, amit érez, és bízunk benne. Teremtsünk egy olyan sportolói generációt, akik kapcsolódnak a testükhöz, gondoskodnak róla és tisztelik.
A Body Confident Sport a Nike és a Dove által kidolgozott program, amely abban segít a lányoknak, hogy magabiztosak legyenek a testükkel kapcsolatban, és a sport világa olyan közeg legyen, ahol befogadást tapasztalnak meg. A tartalmat a Tucker Center for Research on Girls, a Women in Sport és a Centre for Appearance Research szervezetekkel együttműködésben készítettük.
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