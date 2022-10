A lányok versenyszelleme a sportban

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. A fiúkhoz képest mégis kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nike küldetésének részét képezi, hogy a közösségi partnerekkel és a szakértőkkel együtt megfordítsuk ezt a tendenciát. Elkészítettük az útmutatót a lányok edzéséhez: egy eszköz, amely segít mentorálni, megerősíteni és támogatni a fiatal sportolókat.



A lányok imádnak játszani, és olyankor mindent beleadnak. Ezt a kutatások is alátámasztják: a lányok háromnegyede szerint a versenyzés az, amit igazán szeretnek a sportolásban. Emellett örömmel játszanak csapatban, mert a csapatmunka egyszerre szól a győzelemről és a szórakozásról. Tudjuk, hogy a lányok egyáltalán nem törékenyek, és nem sérülnek meg nagyobb valószínűséggel a fiúknál. És ami a legfontosabb: játszani szeretnének.



Ez nem jelenti azt, hogy állandóan versenyeztetni kell őket, vagy minden edzésen írogatni kell a pontokat. Inkább azt, hogy meg kell találnunk azokat a módokat, hogy barátságos mérkőzésekbe vonjuk be őket, miközben a legfontosabb készségeket is elsajátítják.



Azok a játékok a legjobbak, amelyek folyamatos mozgásban tartják a gyerekeket, a lehető legkevesebb szünettel. Például azok, amelyek kommunikációra, csapatmunkára, problémamegoldásra és ügyességre tanítanak. Íme néhány szórakoztató, könnyű játék, amelyekkel a fenti készségek elsajátíthatók, és amelyek mozgásban tartják a lányokat.



Szeretnénk, ha a gyerekek minél többet mozognának, és ők is ezt szeretnék. Alakítsuk át úgy a játékszabályokat, például a fogócskában, hogy egyik gyereknek se kelljen kiesnie a játékból. Például annak, akit elkapnak, ne kelljen kiállnia, csak öt másodpercig egy helyben maradnia, és közben bekiabálnia a kedvenc sportolójának vagy csapatának a nevét. Ezután ismét visszatérhet a többiek közé.



A versenyzéshez a lányoknak megfelelő ruházatra is szükségük van – nem csupán a sport miatt, hanem hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Ha egy lány a csapatból kényelmetlenül érzi magát, vagy hirtelen kiáll a játékból, lehet, hogy valamilyen sportruházat, például egy sportmelltartó megoldja a problémát. Jelezzük a dolgot a lehető legmegfelelőbb módon a lány számára, egy szülőn vagy gondviselőn keresztül, hogy biztonságban és kényelemben érezze magát sportolás közben.