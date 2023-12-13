Ünnepeljük minden lány testét
Egyenes beszéd
A sport inspirál és egyesít minket, ezzel lehetőséget ad a testünk egyedi szépségének és sokszínűségének ünneplésére. Ennek ellenére a testképpel kapcsolatos önbizalomhiány hozzájárul ahhoz, hogy arányaiban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sportolással. Ezen lehetőséged van változtatni.
A társadalom évtizedeken át alakított ki irreális ideálokat a lányok megjelenésével kapcsolatban a szépség igen szűk értelemben vett definíciójának népszerűsítésével, többek között a sport világában is. Barátaink, családunk, edzőink és a média együtt formálta elképzeléseinket arról, hogy a sport terén mit jelent a „tökéletes test” – egy elérhetetlen célt, ami negatív hatással van a fiatal lányok mentális egészségére és a sportban való részvételére. Együtt kisebb változtatásokat eszközölhetünk, hogy segítsünk a lányoknak magabiztosabban viszonyulni a saját testükhöz a szeretett sportok gyakorlása közben.
1. Teremtsünk biztonságos tereket a lányok számára.
Bátorítsuk olyan terek kialakítását – például öltözőket vagy tusolókat –, amelyek biztonságos és kényelmes környezetet jelentenek. Biztosítsuk, hogy ezeket a helyeket megfelelő világítással lássák el, a lányoknak legyen lehetőségük elvonulni átöltözéskor, a tereket nők felügyeljék, és jogosulatlan személyek ne léphessenek be. Ha megoldható, gondoskodjunk higiénés termékekről, többek között dezodorról és tamponról. A cél az, hogy a lányoknak a testüket és pszichéjüket védő teret, biztonságot és kényelmet nyújtsunk, különösen abban az időszakban, amikor a testük éppen változásokon megy át.
2. Legyünk a lányok egyediségének és képviseletének bajnokai.
Mérjük fel a lányok sportoláshoz biztosított környezetét, és vegyük figyelembe, milyen tényezők gátolhatják az egyéniségük kibontakozását és erősíthetik a külsejük elrejtésének kényszerét. Például lehet, hogy a lányok csak egy bizonyos típusú sportolóról látnak reklámanyagokat (vékony, magas, fogyatékossággal nem élő, fehér), illetve előfordulhat, hogy az öltözőjük tele van „inspiráló” idézetekkel, melyek kevesebb étkezésre és több sportolásra buzdítanak? Ha ez a helyzet, beszélj egy edzővel az ilyen jellegű üzenetek káros hatásáról, és arról, hogy miként lehet ezeket sokszínűbb és nem a megjelenésre fókuszáló tartalomra cserélni.
3. Amikor lehet, ajánljunk fel többféle ruhaválasztási lehetőséget.
A kényelmetlen és túl sokat mutató sportmezek és dresszek elvonhatják a lányok figyelmét, és stresszt válthatnak ki sportolás közben. Ha több különféle sportruházati opciót ajánlunk a lányoknak, ők maguk dönthetik el, miben érzik magukat a legkényelmesebben. Ez lehet rövidnadrág vagy leggings, póló vagy trikó, a választás lehetősége már önmagában növeli a komfortérzetüket. Ezért ha módodban áll megengedni, hogy ők válasszanak, tegyél így. Ha olyan sportág képviselője vagy szervezet tagja vagy, amely szabályozza a lányok sportviseletét, gondold végig, hogyan tudnál ezen változtatni. Még ha akár szülő vagy edző is vagy, a bevett szokásokon való alapszintű változtatás is rengeteget számít.
4. Figyeljünk a szóhasználatra.
A nemsemleges beszédmód és a sportolók előnyben részesített nemének figyelembe vétele jelentős hatású lehet. Még egy olyan egyszerű megfogalmazás is, mint a „Hé mindenki, tegyük oda magunkat!” a „Hé skacok, tegyük oda magunkat!” helyett is óriási hatást gyakorolhat a lányok teljesítményére.
5. A testalkat ne legyen a beszélgetés tárgya.
Alakíts ki olyan kultúrát, melyben a lányok nem érzik magukat felbátorítva arra, hogy testképről és étkezésről beszélgessenek. Idetartozik a saját, a csapattársaik és az ellenfeleik teste és a látszólag „pozitív” megjegyzések, úgymint: „Jól nézel ki! Fogytál?”. Ezt úgy nevezzük: a „Testtémáktól mentes zónák”. A megjelenésről való társalgás helyett biztasd arra a lányokat, hogy összpontosítsanak mindarra, amit a testük el tud érni és meg tud tapasztalni a sport során. Alkalmazd ezt az elvet az otthonodban, valamint az edzések és a meccsek során is. Ha példát mutatsz, biztosíthatod, hogy ez lesz az irányadó mindenki számára a lányok környezetében.
Ne feledd, testalkatától függetlenül minden lány sportolónak számít, amikor a pályára lép, legyen szó futásról, labdasportról vagy más edzésformáról. Ahhoz, hogy minden fiatal lány számára biztosíthassuk az álmai eléréséhez szükséges legjobb esélyt, ideje változtatni a bevett normákon, és újradefiniálni a győzelem fogalmát.
A Body Confident Sport a Nike és a Dove által kidolgozott program, ami abban segít a lányoknak, hogy magabiztosak legyenek a testükkel kapcsolatban, és a sport világa olyan közeg legyen, ahol befogadást tapasztalnak meg. A tartalmat a Tucker Center for Research on Girls, a Women in Sport és a Centre for Appearance Research szervezetekkel együttműködésben készítettük.
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