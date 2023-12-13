Alakíts ki olyan kultúrát, melyben a lányok nem érzik magukat felbátorítva arra, hogy testképről és étkezésről beszélgessenek. Idetartozik a saját, a csapattársaik és az ellenfeleik teste és a látszólag „pozitív” megjegyzések, úgymint: „Jól nézel ki! Fogytál?”. Ezt úgy nevezzük: a „Testtémáktól mentes zónák”. A megjelenésről való társalgás helyett biztasd arra a lányokat, hogy összpontosítsanak mindarra, amit a testük el tud érni és meg tud tapasztalni a sport során. Alkalmazd ezt az elvet az otthonodban, valamint az edzések és a meccsek során is. Ha példát mutatsz, biztosíthatod, hogy ez lesz az irányadó mindenki számára a lányok környezetében.

Ne feledd, testalkatától függetlenül minden lány sportolónak számít, amikor a pályára lép, legyen szó futásról, labdasportról vagy más edzésformáról. Ahhoz, hogy minden fiatal lány számára biztosíthassuk az álmai eléréséhez szükséges legjobb esélyt, ideje változtatni a bevett normákon, és újradefiniálni a győzelem fogalmát.

A Body Confident Sport a Nike és a Dove által kidolgozott program, ami abban segít a lányoknak, hogy magabiztosak legyenek a testükkel kapcsolatban, és a sport világa olyan közeg legyen, ahol befogadást tapasztalnak meg. A tartalmat a Tucker Center for Research on Girls, a Women in Sport és a Centre for Appearance Research szervezetekkel együttműködésben készítettük.

Az összes segédanyag megtekintéséhez kérjük, látogass el ide:

www.bodyconfidentsport.com