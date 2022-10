Biztosítsunk megfelelő környezetet a sportoláshoz a lányok számára

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. A fiúkhoz képest mégis kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nike-nál azon dolgozunk, hogy közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együtt megfordítsuk ezt a tendenciát, ezért útmutatót készítettünk a lányok edzéséhez: ez egy olyan eszköz, amely segítséget nyújt a fiatal sportolók mentorálásában, megerősítésében és támogatásában.



Az igazság az, hogy a sportruhák és -helyszínek többségét nem lányoknak tervezték. És ezt sok szempontból akaratlanul is megerősítjük. Ha a lánymosdóig az egész parkon át kell vágni, vagy a lányoknak a fiúk régi, levetett mezét kell viselni, az azt az üzenetet közvetíti, hogy a lányok nem egyenrangú sportolók. A védőruházatok megtervezése során sem mindig tartják észben a lányok igényeit, ezért legtöbbjük kényelmetlen, és akár balesetveszélyes is lehet.



A lányoknak nagyon gyakran kell beérniük azzal, ami van, és ez negatívan befolyásolja a sporttal kapcsolatos élményeiket.



A lányoknak kényelmes sportruházatra, megfelelő eszközökre, könnyen elérhető, tiszta illemhelyekre és öltözőkre van szükségük. Az edzéseket biztonságos helyeken és megfelelő időpontban kell megtartani, hogy mindig biztonságban érezzék magukat. Bár arra nincs lehetőségünk, hogy új mosdót építsünk nekik, de figyelembe vehetjük ezeket a szempontokat olyankor, amikor az edzésekhez keressük a megfelelő helyet, hogy biztonságos és kényelmes környezetet biztosítsunk számukra.



És ne feledjük, sok olyan lány van, akit egyáltalán nem ösztönöznek sportolásra. Sokuk számára az is kockázatot jelent, ha megjelennek az edzéseken, ezért nagyon fontos, hogy pozitív, egészséges, diszkriminációtól és ítélkezéstől mentes környezetet teremtsünk számukra, ahol biztonságban érezhetik magukat és kikapcsolódhatnak.