Egyenes beszéd a test képességeiről

Mindenki más, és nincs két egyforma test. Ezért kell nekünk, edzőknek és szülőknek elismernünk és tisztelnünk minden megjelenést, és ünnepelnünk kell a különbségeket. Ne felejtsük el, hogy a nemünk, etnikumunk, nemi irányultságunk, fogyatékunk, vallásunk és más meggyőződéseink és karakterisztikáink hatással vannak arra, hogy mutatkozunk a világ előtt. Ezért ha valakinek a megjelenését kritizáljuk, akkor valójában az önképüket kritizáljuk.

A szavaink erősek, hatással vannak arra, hogy a lányok hogyan látják magukat a sportban. Mielőtt megnézzük, hogyan kommunikáljunk a lányokkal, fontos egy pillantást vetni arra, hogy mi milyen viszonyban vagyunk a testünkkel. Végtére is az, hogy mi hogyan beszélünk és gondolkodunk a testünkről, hatással van arra, hogy a gyerekeink vagy a sportolóink hogyan beszélnek vagy gondolkodnak a testükről. Kérdezze meg tehát mindenki magától: „Beszélek negatívan a testemről vagy mások testéről a gyerekek előtt? Ez milyen üzenettel bír?”

Mikor lányokkal beszélünk, a fókuszukat el kell terelnünk arról, hogy „hogyan néz ki a testem” arra, hogy „mire képes a testem, mit tud elérni”. Ez a nézőpontváltás segíthet a lányoknak abban, hogy jobban kapcsolódjanak a testükkel, és hogy a teljesítményükre koncentráljanak ahelyett, hogy a kinézetükre fókuszálnak, megszorító diétákat alkalmaznak vagy túledzenek.