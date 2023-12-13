Egyenes beszéd a test képességeiről

Tanulj meg a test képességeiről beszélni
Egyenes beszéd
Sok lány azon gondolkozik, hogy néz ki ahelyett, hogy azt keresné, mire képes a teste, és mit érhet el a sportban. A beszédmódunk megváltoztatásával segíthetünk a lányoknak abban, hogy másként tekintsenek a testmozgásra.
Mindenki más, és nincs két egyforma test. Ezért kell nekünk, edzőknek és szülőknek elismernünk és tisztelnünk minden megjelenést, és ünnepelnünk kell a különbségeket. Ne felejtsük el, hogy a nemünk, etnikumunk, nemi irányultságunk, fogyatékunk, vallásunk és más meggyőződéseink és karakterisztikáink hatással vannak arra, hogy mutatkozunk a világ előtt. Ezért ha valakinek a megjelenését kritizáljuk, akkor valójában az önképüket kritizáljuk.
A szavaink erősek, hatással vannak arra, hogy a lányok hogyan látják magukat a sportban. Mielőtt megnézzük, hogyan kommunikáljunk a lányokkal, fontos egy pillantást vetni arra, hogy mi milyen viszonyban vagyunk a testünkkel. Végtére is az, hogy mi hogyan beszélünk és gondolkodunk a testünkről, hatással van arra, hogy a gyerekeink vagy a sportolóink hogyan beszélnek vagy gondolkodnak a testükről. Kérdezze meg tehát mindenki magától: „Beszélek negatívan a testemről vagy mások testéről a gyerekek előtt? Ez milyen üzenettel bír?”
Mikor lányokkal beszélünk, a fókuszukat el kell terelnünk arról, hogy „hogyan néz ki a testem” arra, hogy „mire képes a testem, mit tud elérni”. Ez a nézőpontváltás segíthet a lányoknak abban, hogy jobban kapcsolódjanak a testükkel, és hogy a teljesítményükre koncentráljanak ahelyett, hogy a kinézetükre fókuszálnak, megszorító diétákat alkalmaznak vagy túledzenek.
Mit ne mondjunk
Kerüljük az olyan állításokat és beszélgetéseket, amelyek a lányok megjelenésére fókuszálnak, és ne hagyjuk szó nélkül, mikor ők így beszélnek. Például:
- „De jól nézel ki! Fogytál?”
- „Nagyobbnak kell lenned, hogy ki tudd védeni a gólokat.”
- „Szálkásítsunk ki kicsit, hogy gyorsabb lehess.”
- „Magasabbra fogsz tudni ugrani, ha kicsit lefogysz.”
- „Megérdemled azt a muffint, ma nagyon keményen edzettél.”
- „Azt biztos meg kéne enned?”
- „Undorítóan nézek ki. Megizzadtam, lejött a sminkem.”
- „Láttad a lábát? Tele van striákkal.”
- „Nem kéne súlyokat emelnie, túl vaskos lesz, a fiúk utálják a vaskos lányokat.”
Mit mondjunk inkább
Olyan állításokat mondjunk és olyan beszélgetésekbe vonódjunk be, amelyek arra fókuszálnak, mit tud elérni a lányok teste. Például:
- „Végezzünk pár gyorsasági gyakorlatot, hogy bemelegítsük az izmokat.”
- „Gondolj arra, hogy állnak a vállaid. Mikor dobsz, a vállad előrefelé nézzen.”
- „Szép munka! Igazán jól megtanultad [az adott képességet]!”
- „Ez igazán erős rúgás volt!”
- „Olyan boldognak és szabadnak tűntél tánc közben!”
- „Milyennek érződik a tested a tegnapi nagy gyakorlás után?”
- „A meccs után ne felejtsétek el étellel táplálni a testeteket.”
- „Ne felejtsétek el a levezetést, nem lenne jó megsérülni.”
- Ne felejtsük el, hogy a testünk sokkal több annál, aminek látszik. A tested csodás dolgokat képes tenni, tapasztalni és elérni.
A beszédmódunk ezen apró változtatásai óriási különbséget jelenthetnek a sport kultúrájában és a lányok magabiztosságában. Teremtsünk olyan sportkörnyezetet, ahol a lányok teste nem csak egy tárgy, amit nézhetünk, hanem olyasvalami, ami képes megtapasztalni a mozgás, barátság és versenyzés csodáját.
A Body Confident Sport a Nike és a Dove által kidolgozott program, ami abban segít a lányoknak, hogy magabiztosak legyenek a testükkel kapcsolatban, és a sport világa olyan közeg legyen, ahol befogadást tapasztalnak meg. A tartalmat a Tucker Center for Research on Girls, a Women in Sport és a Centre for Appearance Research szervezetekkel együttműködésben készítettük.
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