Lencseleves recept

Lencseleves elkészítése:

Egy nagy leveses fazékban hevítsük fel a kókuszolajat, és közepes lángon pirítsuk meg a hagymát, amíg áttetsző nem lesz (kb. 5–7 percig). Adjuk hozzá a fokhagymát, és főzzük tovább addig, amíg illatos nem lesz. Adjuk hozzá a répát és az édesburgonyát, és pároljuk puhára. Adjuk hozzá a lencsét és a zöldségleves alaplét, és várjunk, amíg majdnem forr. Adjuk hozzá a kakukkfüvet és a babérleveleket, és főzzük tovább lassú tűzön legalább 30 percig, de legfeljebb 2 óráig. A fekete káposztát pár perccel azelőtt adjuk hozzá, hogy levennénk a tűzről. Osszuk el a levest 5 külön edénybe – a hűtőben 3 napig, a fagyasztóban pedig legfeljebb 2 hétig eláll.



A feltét elkészítése:

Tedd az összes hozzávalót egy ételfeldolgozóba, és aprítsd őket durvára. Aztán oszd el a feltétet dobozokba, és tárold a levessel együtt.