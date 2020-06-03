Lencseleves recept

Győzelemre felkészülve: lencseleves
Táplálkozás
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Így készíthetünk egy hétre elegendő üzemanyagot az edzéshez egyetlen receptből.
Ez a könnyű egytálétel tele van szénhidrátokkal, fehérjével és jó zsírokkal, így egy teljes hétig képes üzemanyagot biztosítani az edzéshez. Próbáld ki!
Szénhidrát az édesburgonyából, fehérje a lencséből és jó zsírok a kókuszból és a dióból. Ebben az ételben minden benne van, ami az edzéshez, vagy akár a regenerálódáshoz kell. Ezt a nagy fazékhoz készült receptet elég csak egyszer elkészíteni, és egy hétre elegendő ebéd jön ki belőle.
Hozzávalók:
A lencseleveshez:
60 ml kókuszolaj
2 fej vöröshagyma aprítva
6 gerezd fokhagyma reszelve
4 db nagy répa aprítva
6 db kis méretű édesburgonya kockára vágva
760 g vörös lencse
1890 ml zöldségleves alaplé
2 babérlevél
10 g friss kakukkfű
270 g fekete káposzta aprítva
A ropogós, fűszeres feltéthez:
96 g kókuszreszelék (hozzáadott cukor nélkül)
150 g pirított dió
15 ml egész koriander
15 ml egész kömény
15 ml egész édesköménymag
2,5 ml só
A tojáshoz:
5 nagy tojás
280 g jég
Elkészítés
Lencseleves elkészítése:
Egy nagy leveses fazékban hevítsük fel a kókuszolajat, és közepes lángon pirítsuk meg a hagymát, amíg áttetsző nem lesz (kb. 5–7 percig). Adjuk hozzá a fokhagymát, és főzzük tovább addig, amíg illatos nem lesz. Adjuk hozzá a répát és az édesburgonyát, és pároljuk puhára. Adjuk hozzá a lencsét és a zöldségleves alaplét, és várjunk, amíg majdnem forr. Adjuk hozzá a kakukkfüvet és a babérleveleket, és főzzük tovább lassú tűzön legalább 30 percig, de legfeljebb 2 óráig. A fekete káposztát pár perccel azelőtt adjuk hozzá, hogy levennénk a tűzről. Osszuk el a levest 5 külön edénybe – a hűtőben 3 napig, a fagyasztóban pedig legfeljebb 2 hétig eláll.
A feltét elkészítése:
Tedd az összes hozzávalót egy ételfeldolgozóba, és aprítsd őket durvára. Aztán oszd el a feltétet dobozokba, és tárold a levessel együtt.