Emberfeletti erő
Edzés
Szerző: Nike Training
Hívd elő a benned élő szuperhősöket, és segíts a gyerekeknek meglátni, milyen erősek is valójában!
Készülj fel egy nagyon szórakoztató és nagyon lökött, erőalapú edzésre, amely az egész családnak szól! A házban található bármilyen tárgyat használhattok, úgyhogy ne félj kreatív lenni, amikor eszközöket kerestek ahhoz, hogy megmutassátok az emerfeletti erőtöket!
Ideje próbára tenni az izmaidat: a gyors, intenzív, és néhány meglepetéssel készülő edzés a család minden tagjának lehetőséget ad, hogy megmutassa az erejét. A szuperhősöknek esélyük sincs ellened!
Pörgesd fel a stílusod!
Ez az erősítő edzés megemeli a jókedv szintjét, és még az is lehet, hogy ti is egymást. Kezdjétek azzal, hogy körbenéztek a ház körül, és összegyűjtötök olyan nehéz tárgyakat, amelyeket biztonságosan fel lehet emelni. A vízzel teli palackok, a szennyeskosarak és a kistestvérek – még a háziállatok is – kiváló kellékek. Ha készen álltok, kezdjétek el az edzést a leírtak szerint!
Amikor elértek a fekvőtámaszhoz és a guggoláshoz, válasszatok ki valakit, aki megmutatja emberfeletti erejét. Neki kell elvégezni a mozdulatot, míg a család többi tagja különböző kellékeket választhat, hogy növeljék a súlyt. Vajon anya meg tud csinálni egy fekvőtámaszt a kutyával a hátán? A legkisebbek fel tudják emelni guggolva a szennyest? Itt az ideje, hogy megmutasd, milyen erős vagy!
Amikor elértek a fekvőtámaszhoz és a guggoláshoz, válasszatok ki valakit, aki megmutatja emberfeletti erejét. Neki kell elvégezni a mozdulatot, míg a család többi tagja különböző kellékeket választhat, hogy növeljék a súlyt. Vajon anya meg tud csinálni egy fekvőtámaszt a kutyával a hátán? A legkisebbek fel tudják emelni guggolva a szennyest? Itt az ideje, hogy megmutasd, milyen erős vagy!