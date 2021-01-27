Emberfeletti erő

Ez az erősítő edzés megemeli a jókedv szintjét, és még az is lehet, hogy ti is egymást. Kezdjétek azzal, hogy körbenéztek a ház körül, és összegyűjtötök olyan nehéz tárgyakat, amelyeket biztonságosan fel lehet emelni. A vízzel teli palackok, a szennyeskosarak és a kistestvérek – még a háziállatok is – kiváló kellékek. Ha készen álltok, kezdjétek el az edzést a leírtak szerint!