Hogyan végezd talajon a tolódzkodást, és miért érdemes csinálnod?

02. Felugorva egyenesítsd ki a karjaidat, és a csuklódat, a könyöködet és a válladat egyvonalban tartva igazítsd egymás fölé az ízületeidet. A válladat húzd a kulcscsontod mögé, de ne húzd fel.



03. Keresztezd a bokád magad mögött.



04. Húzd hátra és nyomd lefelé a vállad, és hajolj előre egy kicsit. Hajlítsd be a karod, tartsd a könyököd az oldaladhoz közel, hogy egyenesen hátra mutasson, közben pedig ereszkedj le lassan, amíg a vállad a könyököd alá nem ér.



05. Nyomd fel magad a kezeddel, és egyenesítsd ki a karjaidat, hogy visszatérj a kiinduló pozícióba. Ez egy teljes gyakorlat. Ismételd.