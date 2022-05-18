Hogyan végezd talajon a tolódzkodást, és miért érdemes csinálnod?

Hogyan – és miért – érdemes tricepszhajlításokat csinálni?
Edzés
Szerző: Nike Training
Elképesztő, hogy mire vagy képes a saját testsúlyoddal – legalábbis ezt fogod tapasztalni, amikor a tricepszhajlításokat beépíted az edzésprogramodba. Az alázatos mozdulat erős izmokat épít a válladtól a hasadig. Tökéletesítsd a mozdulatot Joe Holder Nike Master Trainer tippeivel.
A megdolgoztatott izmok
Nyilvánvaló, hogy a tricepszhajlítások megdolgoztatják a tricepszet, a háromfejű izmot, amely végigfut a felkarod hátulsó részén. Bár ez úgy hangzik, mint egy izolációs gyakorlat, amely csak egy izomcsoportra hat, a tricepszhajlítás valójában egy összetett gyakorlat, mert minden ismétlés a vállakat, a mellkast és a hát felső részét is megdolgoztatja. Ha előre hajolsz, a mellizmaid jobban aktiválódnak, és leveszel némi nyomást a tricepszedről és a válladról. Ha a gyakorlatot párhuzamos rudakon végzed, a törzsed segíteni fog az egész testedet le-fel mozgatni.
Miért érdemes tricepszhajlításokat csinálni?
- A hajlítások segíthetnek egyensúlyba hozni a karodat, ha inkább azokra az izmokra szoktál összpontosítani, amelyeket a tükörben látsz (tudod, a bicepszed).
- Mivel a tricepsz elsődleges szerepe a karok kiegyenesítése, amikor ezt az izmot dolgoztatod, egyúttal a könyökízületeidet is erősíted.
Mikor csináld?
Ha párhuzamos rudakon vagy gyűrűkön végzed a gyakorlatot, próbálj teljesíteni 5–10 ismétlésből álló 3–5 sorozatot, vagy amennyit jó tartással meg tudsz csinálni. Ha egy padon vagy dobozon végzed, akkor csinálj több ismétlést (sorozatonként 12–15 jó cél). Hozzáadhatod azokhoz a napokhoz, amikor a felsőtested dolgoztatod meg, vagy tekinthetsz rá készségfejlesztő gyakorlatként, ha a technikára összpontosítasz.
Hogyan végezz tricepszhajlításokat?
01. Állj két párhuzamos rúd közé, és fogd meg mindkét rudat közepesen erősen (a két tenyér egymás felé néz).
02. Felugorva egyenesítsd ki a karjaidat, és a csuklódat, a könyöködet és a válladat egyvonalban tartva igazítsd egymás fölé az ízületeidet. A válladat húzd a kulcscsontod mögé, de ne húzd fel.
03. Keresztezd a bokád magad mögött.
04. Húzd hátra és nyomd lefelé a vállad, és hajolj előre egy kicsit. Hajlítsd be a karod, tartsd a könyököd az oldaladhoz közel, hogy egyenesen hátra mutasson, közben pedig ereszkedj le lassan, amíg a vállad a könyököd alá nem ér.
05. Nyomd fel magad a kezeddel, és egyenesítsd ki a karjaidat, hogy visszatérj a kiinduló pozícióba. Ez egy teljes gyakorlat. Ismételd.
Gyors figyelmeztetés: ne hősködj
Ha becsípődést vagy fájdalmat érzel, akkor lehet, hogy a belső forgás túl sok az ízületeidnek. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a mozdulatból, összpontosíts arra, hogy a karjaidnál magasabbra told ki magad. Ha kiváló a vállmozgásod, egészséges ízületeid vannak, és nem érzel fájdalmat a gyakorlat közben, akkor leengedheted magad, amíg a vállaid a könyököd alá nem érnek. Ellenkező esetben csak annyira engedd le magad, amennyire tudod, közben pedig tartsd megfeszítve a vállaidat (szorítsd össze a lapockáidat és told őket lefelé), még akkor is, ha csak félig sikerül kivitelezned a gyakorlatot.
Könnyíts a gyakorlaton!
Nincs párhuzamos rúd a közeledben? Egy stabil pad, doboz vagy szék is megteszi.
- Állj a támasztéknak háttal, hajlítsd be a lábaidat, és helyezd a tenyeredet a támaszték szélére. Az ujjaid kifelé nézzenek, mintha a rúdon végeznéd a gyakorlatot.
- Nyújtsd ki a lábad magad előtt, a sarkadat tartsd a földön, a lábujjaid pedig nézzenek kifelé. Hogy megkönnyítsd a dolgod, hajlítsd be a térded.
- Tartsd a hátad és a feneked olyan közel a székhez, amennyire csak tudod, hajlítsd be a karod, tartsd a könyököd az oldaladhoz közel és egyenesen hátra, közben pedig ereszkedj le lassan, amíg a felkarod párhuzamos nem lesz a padlóval. Nyomd fel magad a kezeddel, és egyenesítsd ki a karjaidat, hogy visszatérj a kiinduló pozícióba. Ez egy teljes gyakorlat. Ismételd.
Nehezíts!
Ha a rúdon szeretnéd fokozni az intenzitást, viselj egy súlyozott mellényt. Ha ez nem elég, végezd a gyakorlatot gimnasztikai gyűrűkön, ami igazán megdolgoztatja a törzsedet. Ha padon, dobozon vagy széken szeretnéd növelni az intenzitást, emeld fel a lábadat magad előtt.
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