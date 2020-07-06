Hogyan tápláld a gyerekeket egészségesen
Edzés
Szerző: Nike Training
Tedd táplálóbbá a gyerekek kedvelt nassolnivalóit.
Ha elkészíted a gyerekek csomagolt kedvenceinek otthoni verzióit, felfedezhetik, hogy milyen szórakoztatóak és ízletesek lehetnek az otthon megtalálható valódi ételek. Összeállítottunk négy receptjavaslatot, amelyek felturbózzák a nasizást, és újjáélesztik a klasszikusokat.
Valószínűleg a reggelidet és az edzés utáni turmixodat már tökéletesítetted. De ha arról van szó, hogy a gyerekeket feltankold egy rendkívül aktív napra, lehet, hogy egy kicsit elveszett vagy a konyhában.
„Az a jó, hogy nem kell túlbonyolítanod. A gyerekeknek általában határtalan tartalékaik vannak, és valószínűleg nem végeznek őrülten intenzív tevékenységeket hosszú ideig. Így a diétájuk célja, hogy támogassa a növekedésüket és fejlődésüket” – mondja Adam Feit, a Precision Nutrition teljesítménytáplálkozási koordinátora. Függetlenül attól, hogy mennyire aktívak egy adott napon, előnyben kell részesíteni a sovány fehérjéket, a minimálisan feldolgozott szénhidrátokat, az egészséges zsírokat, a zöldségeket és a sok vizet – csakúgy, mint ahogy te magad tennéd.
Alkosd újra kedvenceiket ellenőrizhető összetevőkből.
„A gyermekek számára készített ételek rengeteg finomított cukrot és vegyi anyagot tartalmaznak a frissesség megőrzése érdekében” – mondja Feit. Míg egy zacskó chips vagy egy süti hébe-hóba belefér (ez anyára és apára is vonatkozik), arra kell törekedni, hogy a gyerekek a lehető leggyakrabban fogyasszanak egészséges, tápláló ételeket. Ahelyett, hogy jónak vagy rossznak címkéznénk az ételeket (ami étkezési rendellenességeket válthat ki), készítsd el a kedvenceiket ellenőrizhető összetevőkből. „Ez nemcsak abban segíthet, hogy a tévében látott csomagolt dolgok mellett többféle ételt is megismerjenek, hanem jól is érezhetik magukat veled a konyhában, ami ösztönözheti a pozitív kapcsolatukat magával az étellel” – tette hozzá Feit.
Próbáld ki ezeket a házi készítésű ételeket, amelyek egészséges szénhidrátban gazdagok, így táplálják a gyerekek növekvő szervezetét. A lényeg nem az, hogy megfosszuk őket az általuk kedvelt nasiktól. A gyerekeknek látniuk kell, hogy otthon is készíthetnek ugyanolyan finom ételeket és rágcsálnivalókat valódi hozzávalókból.
Zabkása friss gyümölcsökkel
„Lehet, hogy az ízesített instant zabpehely egyszerű és finom, de szinte mindig tartalmaz egy nagy adag hozzáadott cukrot. Válaszd inkább a sima zabpelyhet, majd szórj egy adag friss bogyót vagy almaszeletet a tetejére, és egy csipet fahéjat” – javasolja Feit. „Bármikor adhatsz hozzá mogyoróvajat és zabtejet, hogy fokozd a fehérjék mennyiségét és az ízeket, vagy akár egy kis mézzel vagy barna cukorral is feldobhatod, ha a gyerekek anélkül túl ízetlennek találják, de ha lehet, hagyd, hogy a gyümölcsök édesítsék inkább” – mondja.
Proteindús gofri vagy palacsinta
Oké, talán ne így mutasd be a gyerekeknek. De Feit azt tanácsolja, hogy dobd félre a dobozos mixet, és készíts palacsintatésztát zabból, túróból, tojásból és fahéjból reggelire, amely nem csak egyszerű szénhidráttal táplálja őket. Ízlés szerint használhatsz csokoládédarabokat vagy áfonyát.
Diákcsemege
A müzliszeletek általában káros összetevőket és sok cukrot tartalmaznak. Ehelyett kérd meg a gyerekeket, hogy válasszák ki a kedvenc rágcsálnivalóikat, amilyen például a perec, és keverjétek bele a diófélék és szárított gyümölcsok (például áfonya) keverékébe. „Minél több választási lehetőségük van, annál jobban szórakoznak vele” – mondja Feit.
„Gyümölcspizza”
A gyerekek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új gyümölcsöket, ha jó élményben van részük. Felejtsd el a cukros gyümölcslevet, és segíts nekik a napi adag elérésében egy gyümölcspizzával. Először készíts egy széles alapot (ehhez használhatsz egy nagy szelet görögdinnyét vagy sárgadinnyét), majd rétegezz rá több feltétet, például áfonyát, szeletelt banánt vagy gránátalmamagokat.
Miközben a gyerekekkel új ételeket próbáltok ki, feltétlenül kérdezd meg tőlük: „Jól érzitek magatokat, amikor ezt eszitek?” „A gyermekek nagyon jól tudják, hogy az étel milyen érzéseket vált ki belőlük, például ha fáj a gyomruk, tele vannak vagy fáradtak” – mondja Feit. Ha arra biztatod a gyerekeket, hogy átgondolják, hogyan befolyásolják őket az általuk elfogyasztott ételek, nagyobb valószínűséggel választanak majd önállóan is olyan ételeket, amelyektől jól érzik magukat, megfelelően gondolkodnak, és a legjobban teljesítenek. És még saját szakácshelyettesed is lesz – tehát mindenki jól jár.
„Gyümölcspizza”
A gyerekek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új gyümölcsöket, ha jó élményben van részük. Felejtsd el a cukros gyümölcslevet, és segíts nekik a napi adag elérésében egy gyümölcspizzával. Először készíts egy széles alapot (ehhez használhatsz egy nagy szelet görögdinnyét vagy sárgadinnyét), majd rétegezz rá több feltétet, például áfonyát, szeletelt banánt vagy gránátalmamagokat.
Miközben a gyerekekkel új ételeket próbáltok ki, feltétlenül kérdezd meg tőlük: „Jól érzitek magatokat, amikor ezt eszitek?” „A gyermekek nagyon jól tudják, hogy az étel milyen érzéseket vált ki belőlük, például ha fáj a gyomruk, tele vannak vagy fáradtak” – mondja Feit. Ha arra biztatod a gyerekeket, hogy átgondolják, hogyan befolyásolják őket az általuk elfogyasztott ételek, nagyobb valószínűséggel választanak majd önállóan is olyan ételeket, amelyektől jól érzik magukat, megfelelően gondolkodnak, és a legjobban teljesítenek. És még saját szakácshelyettesed is lesz – tehát mindenki jól jár.