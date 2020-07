„A gyermekek számára készített ételek rengeteg finomított cukrot és vegyi anyagot tartalmaznak a frissesség megőrzése érdekében” – mondja Feit. Míg egy zacskó chips vagy egy süti hébe-hóba belefér (ez anyára és apára is vonatkozik), arra kell törekedni, hogy a gyerekek a lehető leggyakrabban fogyasszanak egészséges, tápláló ételeket. Ahelyett, hogy jónak vagy rossznak címkéznénk az ételeket (ami étkezési rendellenességeket válthat ki), készítsd el a kedvenceiket ellenőrizhető összetevőkből. „Ez nemcsak abban segíthet, hogy a tévében látott csomagolt dolgok mellett többféle ételt is megismerjenek, hanem jól is érezhetik magukat veled a konyhában, ami ösztönözheti a pozitív kapcsolatukat magával az étellel” – tette hozzá Feit.



Próbáld ki ezeket a házi készítésű ételeket, amelyek egészséges szénhidrátban gazdagok, így táplálják a gyerekek növekvő szervezetét. A lényeg nem az, hogy megfosszuk őket az általuk kedvelt nasiktól. A gyerekeknek látniuk kell, hogy otthon is készíthetnek ugyanolyan finom ételeket és rágcsálnivalókat valódi hozzávalókból.