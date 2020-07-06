A gyerekek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új gyümölcsöket, ha jó élményben van részük. Felejtsd el a cukros gyümölcslevet, és segíts nekik a napi adag elérésében egy gyümölcspizzával. Először készíts egy széles alapot (ehhez használhatsz egy nagy szelet görögdinnyét vagy sárgadinnyét), majd rétegezz rá több feltétet, például áfonyát, szeletelt banánt vagy gránátalmamagokat.



Miközben a gyerekekkel új ételeket próbáltok ki, feltétlenül kérdezd meg tőlük: „Jól érzitek magatokat, amikor ezt eszitek?” „A gyermekek nagyon jól tudják, hogy az étel milyen érzéseket vált ki belőlük, például ha fáj a gyomruk, tele vannak vagy fáradtak” – mondja Feit. Ha arra biztatod a gyerekeket, hogy átgondolják, hogyan befolyásolják őket az általuk elfogyasztott ételek, nagyobb valószínűséggel választanak majd önállóan is olyan ételeket, amelyektől jól érzik magukat, megfelelően gondolkodnak, és a legjobban teljesítenek. És még saját szakácshelyettesed is lesz – tehát mindenki jól jár.