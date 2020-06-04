Legyél erősebb mentálisan

Edzés és táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 4.

Írta: Megan Jones Bell

Legyél erősebb mentálisan

Az erős elme következménye egy erősebb test. Tudd meg, hogyan erősítsd a tiedet.

Amikor koncentrált, nyugodt és fókuszált vagy, sokkal valószínűbb, hogy személyes rekordot érsz el, betalál a lövésed, vagy gyorsabban érsz célba. Ez a stabil gondolkodásmód adja meg a képességet arra, hogy bármikor a legjobbadat nyújtsd, akár edzel, akár versenyzel, vagy csak éled a mindennapjaidat.

„Miközben meditálsz, több vér áramlik az agyad szürkeállományába (ez a cucc felel többek között az izomkontrollért és az érzéki észlelésért), ezáltal vastagabb és erősebb lesz.”

Andy Puddicombe, a Headspace társalapítója

Legyél erősebb mentálisan

A meditáció az egyik legjobb módja annak, hogy elérd ezt az állapotot – állítja Andy Puddicombe, a Nike Performance tanácsosa és a Headspace tudatosság alkalmazás társalapítója. Miközben meditálsz, több vér áramlik az agyad szürkeállományába (ez a cucc felel többek között az izomkontrollért és az érzéki észlelésért), ezáltal vastagabb és erősebb lesz. Ez segíthet lenyugtatni az idegeidet, kételyeidet és szorongásodat a stresszes helyzetekben, hogy koncentráltan cselekedhess és gondolkodhass.

Csupán néhany pillanatra van szükséged, hogy megtapasztalhasd ezt az erőt. Próbáld ki ezt a 20 másodperces meditációt: vegyél három mély lélegzetet az orrodon keresztül, és fújd ki a szádon keresztül. Figyeld meg, hogyan reagál a tested, és engedd szabadjára a gondolataidat.

Csináld meg ezt a gyors légzőgyakorlatot párszor egy nap, és fokozatosan növeld a lélegzetvételek számát, miközben szabadjára engeded a gondolataidat! Az elméd végül segít a testednek a következő szintre lépni.

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Eredeti közzététel: 2020. június 4.

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