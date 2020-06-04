Legyél erősebb mentálisan

A meditáció az egyik legjobb módja annak, hogy elérd ezt az állapotot – állítja Andy Puddicombe, a Nike Performance tanácsosa és a Headspace tudatosság alkalmazás társalapítója. Miközben meditálsz, több vér áramlik az agyad szürkeállományába (ez a cucc felel többek között az izomkontrollért és az érzéki észlelésért), ezáltal vastagabb és erősebb lesz. Ez segíthet lenyugtatni az idegeidet, kételyeidet és szorongásodat a stresszes helyzetekben, hogy koncentráltan cselekedhess és gondolkodhass.



Csupán néhany pillanatra van szükséged, hogy megtapasztalhasd ezt az erőt. Próbáld ki ezt a 20 másodperces meditációt: vegyél három mély lélegzetet az orrodon keresztül, és fújd ki a szádon keresztül. Figyeld meg, hogyan reagál a tested, és engedd szabadjára a gondolataidat.



Csináld meg ezt a gyors légzőgyakorlatot párszor egy nap, és fokozatosan növeld a lélegzetvételek számát, miközben szabadjára engeded a gondolataidat! Az elméd végül segít a testednek a következő szintre lépni.