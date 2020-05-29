Hogyan tanítsd a gyerekeket a közreműködésre

Kezdheted azzal, hogy a gyerekek tudomására hozod, hogy fontos a véleményük. Chaima szerint „a Barça alapítványnál minden fiúnak és lánynak megvan a beleszólási joga a beszélgetésekbe és a játékokba. Engedd meg nekik, hogy ők irányíthassanak, és javasolhassanak különböző játékokat és kihívásokat.”



Rendszeres közreműködésük révén a gyerekek megtanulnak kezdeményezni. „Fontos, hogy a gyerekek érezzék, ők az urai saját döntéseiknek” – mondja Chaima. Ha a gyerekek szégyenlősek vagy vonakodóak, próbáljátok meg együtt kigondolni, hogy mit lenne a legjobb csinálni, ezután pedig osszatok ki szerepeket és feladatokat, hogy mindenki azt érezze, hogy számít a részvétele. Chaima hiszi, hogy fontos, hogy a gyerekek „érezzék, hogy az egész folyamatnak a részesei. Ez növeli a biztonságérzetüket és az önbecsülésüket.”