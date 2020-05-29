Hogyan tanítsd a gyerekeket a közreműködésre

Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 29.

Nike Training

Hogyan tanítsd a gyerekeket a közreműködésre

Miért van az, hogy ha megadjuk a gyerekeknek a választás lehetőségét, jobban be tudjuk vonni őket a sportba?

Keresed a módját, hogy mozgásra motiváld a gyerekeket? Ebben a cikkben az edzői hozzáállás hat alapszabályának egyikéről, a közreműködésről olvashatsz. A lényege, hogy a gyerekeknek legyenen beleszólása, és magabiztosan tudjanak döntést hozni.

Amikor sok szabadidejük van, a gyerekek könnyen beleragadnak az ücsörgésbe. Ezért a Nike „Made to Play” elnevezésű, gyerekeket mozgásra ösztönző programjának legjobb elemeit kiragadva elhozzuk nektek az edzői hozzáállás hat alapszabályát. Ebben a cikkben Chaima, a Fundació Barça projekt egyik oktatója osztja meg velünk a tippjeit azzal kapcsolatban, hogyan vegyük rá a gyerekeket, hogy otthon is sportoljanak.

Hogyan tanítsd a gyerekeket a közreműködésre

A gyerekeké a döntés

Kezdheted azzal, hogy a gyerekek tudomására hozod, hogy fontos a véleményük. Chaima szerint „a Barça alapítványnál minden fiúnak és lánynak megvan a beleszólási joga a beszélgetésekbe és a játékokba. Engedd meg nekik, hogy ők irányíthassanak, és javasolhassanak különböző játékokat és kihívásokat.”

Rendszeres közreműködésük révén a gyerekek megtanulnak kezdeményezni. „Fontos, hogy a gyerekek érezzék, ők az urai saját döntéseiknek” – mondja Chaima. Ha a gyerekek szégyenlősek vagy vonakodóak, próbáljátok meg együtt kigondolni, hogy mit lenne a legjobb csinálni, ezután pedig osszatok ki szerepeket és feladatokat, hogy mindenki azt érezze, hogy számít a részvétele. Chaima hiszi, hogy fontos, hogy a gyerekek „érezzék, hogy az egész folyamatnak a részesei. Ez növeli a biztonságérzetüket és az önbecsülésüket.”

„Fontos, hogy a gyerekek érezzék, ők az urai saját döntéseiknek.”

Chaima, Fundació Barça

Tedd változatossá

Variáld a játékokat és a gyakorlatokat, hogy a gyerekek jobban élvezzék a részvételt, és mindig mozgásban legyenek. Chaima szerint „a gyerekeknek meg kell engedni, hogy kinyíljanak, és kifejezzék magukat”, hogy azt mondhassák például, hogy „ma nincs kedvem focizni, inkább valami mást akarok játszani.” Olyan nincs, hogy valaki rosszul játszana. Fontosabb az, hogy feljogosítsuk őket a beleszólásra. Chaima a vele együtt dolgozóknak biztatásképp azt szokta mondani, hogy „merj önállóan gondolkodni, és ne hagyd, hogy a normák irányítsanak.” És ne feledd, nem kell olyan komolyan venni a dolgokat. Hiszen ők mégiscsak gyerekek, és mint olyan, az a dolguk, hogy játsszanak.

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Eredeti közzététel: 2020. május 27.

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