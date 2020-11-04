Hogyan végezz helyesen terpeszguggolást, és miért tedd az edzésed részévé ezt a gyakorlatot?

A statikus kitörés erősíti a farizmod és a négyfejű combizmod, növeli az állóképességét, emellett megdolgoztatja a hasizmokat és a ferde hasizmokat. Nézd meg lépésről lépésre, hogyan hajtja végre helyesen a gyakorlatot Betina Gozo, a Nike Master Trainere, és tudd meg, miért érdemes a következő edzésedbe belevenned.



Úgy néz ki, mint egy kitörés, és úgy hangzik, mint a guggolás, a statikus kitörés mégis egy önálló gyakorlat, a maga egyedi előnyeivel. A normál kitöréssel ellentétben statikus gyakorlat (a gyakorlatot statikus, súlyponteltolásos helyzetben kezdjük el, és ebbe a helyzetbe térünk vissza ahelyett, hogy ki- és visszalépnénk ismétlések közben), és a munka oroszlánrészét az elöl lévő láb végzi. Olyan, mint a saját testsúlyos guggolás, csak a lábak harántterpeszben állnak. Betina Gozo, a Nike Master Trainere megmutatja, mit kell tudnod róla.