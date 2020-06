Tökéletesítsd az alkartámaszos planked kivitelezését az eredményekért

Mikor csináld?

Ha bármelyik edzés előtt csinálsz egy alkartámaszos deszkapózt, megfelelően aktiválod a törzsed, és felkészíted a tested a biztonságosabb és hatékonyabb edzésre. Az edzés végére is betehetsz néhányat, és próbálkozhatsz azzal a kihívással, hogy mindegyiket egy kicsit hosszabb ideig tartsd, mint az előzőt. Az alkartámaszos deszkapóz aktív pihenésül is szolgálhat egy HIIT-kör során, de akár egy erőnléti edzés hasizomerősítő részeként is megteszi. A kezdetben a tartásra összpontosíts, ne az időtartamra, és csak addig tartsd ki a pózt, ameddig meg tudod őrizni a megfelelő testtartást – ez lehet akár 20 vagy 60 másodperc. Bármennyi is legyen, csináld meg háromszor, és az ismétlések között csinálj egy ellensúlyozó gyakorlatot, például hidat, hason fekve.