Tökéletesítsd az alkartámaszos planked kivitelezését az eredményekért

A deszkapóz a törzsizmokat célozza meg, beleértve a haránt hasizmot (amely a legmélyebb hasizom), az egyenes hasizmot (a „kockás” izmokat) és a ferde hasizmot (amely az egyenes hasizom oldalán fut végig a csípőtől a bordákig). A testsúlyod nagyja a vállakon (az összes deltaizmon), a mellizmokon (a nagy mellizmokon és az elülső fűrészizmokon, a bordák felső oldalán) és a hátizmokon (a széles hátizmon, a trapézizmon, a rombuszizmokon, és a gerinc mentén végigfutó kis merevítő izmokon) van. Az alkartámaszban végzett deszkapóz jobban megdolgoztatja a haránt hasizmot, mint a fekvőtámasz póz, ráadásul alkartámaszban könnyebben fenntartható a vállak és a könyök egy vonalban tartása, és a csuklót is kíméljük. Bármelyik változathoz feszítsük meg a fenékizmokat, a négyfejű combizmot, a combhajlító izmot és a vádlit, hogy aktiváljuk a tartóizmokat, és egy szép hosszú, egyenes vonalban tartsuk a testünket.