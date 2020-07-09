Hogyan csináld a döglött bogár gyakorlatot: útmutató lépésről lépésre

A döglött bogár póz egyként dolgoztatja meg az elméd és a tested. Ne tévesszen meg a póz egyszerűsége, ez a lassú kalóriaégető kis intenzitású, de nagy eredményeket hozó gyakorlat azoknak való, akik időt szakítanak a helyes végrehajtásra.



A döglött bogár az egyik legmegtévesztőbb saját súlyos gyakorlat: nem tűnik nehéznek, de amikor helyesen (értsd: lassan és kontrolláltan) hajtják végre, lángra lobbantja a törzsed, gyorsan elfárasztva az ott lévő izmokat. Ez az edzők és gyógytornászok által egyik leginkább kedvelt, alacsony intenzitású gyakorlat a hát megterhelése nélkül erősíti a hasizmokat, és kihívást jelent a stabilitásra, koordinációra és koncentrációra nézve is. Most Kirsty Godso Nike Master Trainer osztja meg veled, miért és hogyan kell a döglött bogarat megcsinálnod.