Hasaalja steak roston sült burgonyával
Táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 3.
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Ízekben gazdag, és 40 perc alatt tálalható. Négy adag lesz belőle.
Ez nem a szokásos húsétel zöldségkörettel. Próbáld ki ezt a rendkívül ízletes receptet, és dobd fel vele a vacsoramenüt.
Az ízek mellett bőségesen tartalmaz fehérjét, így megéri dolgozni vele. Glutén-, tejtermék- és mogyorómentes.
Hozzávalók:
2 font kis méretű burgonya
10,6 uncia koktélparadicsom
1 evőkanál olívaolaj
1 citrom
1 gerezd fokhagyma
1 csésze aprított petrezselyem
2 evőkanál olívaolaj
2 csésze rukkola
60 dkg hasaalja steak
Hozzávalók:
1 kg kis méretű burgonya
30 dkg koktélparadicsom
15 ml olívaolaj
1 citrom
1 gerezd fokhagyma
25 g aprított petrezselyem
30 ml olívaolaj
15 dkg rukkola
60 dkg hasaalja steak
Elkészítési mód:
- Melegítsük elő a sütőt 400 ºF-ra. Mossuk meg a burgonyát és a paradicsomot, majd tegyük sütőpapírra száradni, locsoljuk meg az olívaolajjal, és ízesítsük sóval és borssal ízlés szerint. Süssük roston 20–30 percig.
- Hámozzuk meg és aprítsuk fel a fokhagymát, majd adjuk hozzá a petrezselymet, a citromhéjat, a citromlevet, az olívaolajat és a sót, majd a keveréket öntsük a rukkolára.
- A hasaalja steaket tegyük egy serpenyőbe, és nagy lángon mindkét oldalát süssük pár percig. Ízlés szerint ízesítsük sóval és borssal. Hagyjuk állni 10 percig, majd vágjuk fel vékony szeretekre. Helyezzük a hasaalja steaket tányérra, a burgonyát és a paradicsomot tegyük a rukkolaágyra, és tálaljuk. Fennséges!
Elkészítési mód:
- Melegítsük elő a sütőt 200 ºC-ra. Mossuk meg a burgonyát és a paradicsomot, majd tegyük sütőpapírra száradni, locsoljuk meg az olívaolajjal, és ízesítsük sóval és borssal ízlés szerint. Süssük roston 20–30 percig.
- Hámozzuk meg és aprítsuk fel a fokhagymát, majd adjuk hozzá a petrezselymet, a citromhéjat, a citromlevet, az olívaolajat és a sót, majd a keveréket öntsük a rukkolára.
- A hasaalja steaket tegyük egy serpenyőbe, és nagy lángon mindkét oldalát süssük pár percig. Ízlés szerint ízesítsük sóval és borssal. Hagyjuk állni 10 percig, majd vágjuk fel vékony szeretekre. Helyezzük a hasaalja steaket tányérra, a burgonyát és a paradicsomot tegyük a rukkolaágyra, és tálaljuk. Fennséges!
Egy adag tápanyagtartalma
653 kalória
59 g szénhidrát
50 g fehérje
24 g zsír