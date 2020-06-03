Hasaalja steak roston sült burgonyával

Táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 3.

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Hasaalja steak roston sült burgonyával

Ízekben gazdag, és 40 perc alatt tálalható. Négy adag lesz belőle.

Ez nem a szokásos húsétel zöldségkörettel. Próbáld ki ezt a rendkívül ízletes receptet, és dobd fel vele a vacsoramenüt.

 Az ízek mellett bőségesen tartalmaz fehérjét, így megéri dolgozni vele. Glutén-, tejtermék- és mogyorómentes.

Hozzávalók:

2 font kis méretű burgonya
10,6 uncia koktélparadicsom
1 evőkanál olívaolaj
1 citrom
1 gerezd fokhagyma
1 csésze aprított petrezselyem
2 evőkanál olívaolaj
2 csésze rukkola
60 dkg hasaalja steak

Hozzávalók:

1 kg kis méretű burgonya
30 dkg koktélparadicsom
15 ml olívaolaj
1 citrom
1 gerezd fokhagyma
25 g aprított petrezselyem
30 ml olívaolaj
15 dkg rukkola
60 dkg hasaalja steak

Elkészítési mód:

  1. Melegítsük elő a sütőt 400 ºF-ra. Mossuk meg a burgonyát és a paradicsomot, majd tegyük sütőpapírra száradni, locsoljuk meg az olívaolajjal, és ízesítsük sóval és borssal ízlés szerint. Süssük roston 20–30 percig.
  2. Hámozzuk meg és aprítsuk fel a fokhagymát, majd adjuk hozzá a petrezselymet, a citromhéjat, a citromlevet, az olívaolajat és a sót, majd a keveréket öntsük a rukkolára.
  3. A hasaalja steaket tegyük egy serpenyőbe, és nagy lángon mindkét oldalát süssük pár percig. Ízlés szerint ízesítsük sóval és borssal. Hagyjuk állni 10 percig, majd vágjuk fel vékony szeretekre. Helyezzük a hasaalja steaket tányérra, a burgonyát és a paradicsomot tegyük a rukkolaágyra, és tálaljuk. Fennséges!

Elkészítési mód:

  1. Melegítsük elő a sütőt 200 ºC-ra. Mossuk meg a burgonyát és a paradicsomot, majd tegyük sütőpapírra száradni, locsoljuk meg az olívaolajjal, és ízesítsük sóval és borssal ízlés szerint. Süssük roston 20–30 percig.
  2. Hámozzuk meg és aprítsuk fel a fokhagymát, majd adjuk hozzá a petrezselymet, a citromhéjat, a citromlevet, az olívaolajat és a sót, majd a keveréket öntsük a rukkolára.
  3. A hasaalja steaket tegyük egy serpenyőbe, és nagy lángon mindkét oldalát süssük pár percig. Ízlés szerint ízesítsük sóval és borssal. Hagyjuk állni 10 percig, majd vágjuk fel vékony szeretekre. Helyezzük a hasaalja steaket tányérra, a burgonyát és a paradicsomot tegyük a rukkolaágyra, és tálaljuk. Fennséges!

Egy adag tápanyagtartalma

653 kalória
59 g szénhidrát
50 g fehérje
24 g zsír

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Eredeti közzététel: 2020. június 3.

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