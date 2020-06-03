Friss garnélarák és rizstészta

Táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 3.

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Garnélarák és rizstészta recept

Egy könnyű, egészséges recept 20 perc alatt. 4 adag.

Hozd össze ezeket az egyszerű hozzávalókat egy finom garnélarákos és rizstésztás fogáshoz, amely ízletes és fehérjedús. Tökéletes ebédhez vagy vacsorához!

Egészséges, könnyű elkészíteni, és természetesen finom!

Hozzávalók:

480 g erezettől megszabadított garnélarák
200 g póréhagyma
1 evőkanál olívaolaj
380 g fejtett szójabab
1 és ⅔ csésze zsírszegény kókusztej
½ csésze szójaszósz
1 és ⅔ csésze víz
200 g rizstészta

Hozzávalók:

480 g erezettől megszabadított garnélarák
200 g póréhagyma
15 ml olívaolaj
380 g fejtett szójabab
400 ml zsírszegény kókusztej
120 ml szójaszósz
400 ml víz
200 g rizstészta

Elkészítési mód:

  1. Szeleteld vékony csíkokra a póréhagymát. Melegítsd az olajat serpenyőben közepesen magas lángon. Add hozzá a póréhagymát, hogy puhuljon, ezután a garnélarák mindkét oldalát süsd 1-2 percig. Add hozzá a szójababot, kókusztejet, szójaszószt és a vizet.
  2. Melegítsd, amíg a víz gyöngyözni kezd, és még néhány percig főzd. Tedd félre. Eközben főzd meg és szűrd le a tésztát a csomagoláson leírtak szerint. Egy tálban keverd össze a tésztát a garnélarákkal, és már tálalhatod is. Extra ízesítésként adj hozzá csilit, koriandert és lime-ot.

Egy adag tápanyagtartalma

693 kalória
61 g szénhidrát
41 g fehérje
32 g zsír

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Eredeti közzététel: 2020. június 3.

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