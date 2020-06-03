Garnélarák és rizstészta recept

Friss garnélarák és rizstészta
Táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 3.
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Egy könnyű, egészséges recept 20 perc alatt. 4 adag.
Hozd össze ezeket az egyszerű hozzávalókat egy finom garnélarákos és rizstésztás fogáshoz, amely ízletes és fehérjedús. Tökéletes ebédhez vagy vacsorához!
Egészséges, könnyű elkészíteni, és természetesen finom!
Hozzávalók:
480 g erezettől megszabadított garnélarák
200 g póréhagyma
1 evőkanál olívaolaj
380 g fejtett szójabab
1 és ⅔ csésze zsírszegény kókusztej
½ csésze szójaszósz
1 és ⅔ csésze víz
200 g rizstészta
Hozzávalók:
480 g erezettől megszabadított garnélarák
200 g póréhagyma
15 ml olívaolaj
380 g fejtett szójabab
400 ml zsírszegény kókusztej
120 ml szójaszósz
400 ml víz
200 g rizstészta
Elkészítési mód:
- Szeleteld vékony csíkokra a póréhagymát. Melegítsd az olajat serpenyőben közepesen magas lángon. Add hozzá a póréhagymát, hogy puhuljon, ezután a garnélarák mindkét oldalát süsd 1-2 percig. Add hozzá a szójababot, kókusztejet, szójaszószt és a vizet.
- Melegítsd, amíg a víz gyöngyözni kezd, és még néhány percig főzd. Tedd félre. Eközben főzd meg és szűrd le a tésztát a csomagoláson leírtak szerint. Egy tálban keverd össze a tésztát a garnélarákkal, és már tálalhatod is. Extra ízesítésként adj hozzá csilit, koriandert és lime-ot.
Egy adag tápanyagtartalma
693 kalória
61 g szénhidrát
41 g fehérje
32 g zsír