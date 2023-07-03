Futballfelszerelés lányoknak – Nike

Együttműködés a Rebel Girls csapatával
Szerelkezz fel a játékra
Ha sportról van szó, a lányoknak gyakran más termékekre van szükségük, mint a fiúknak. Hasznos tanácsokat és termékeket kínálunk, hogy segítsünk a lányoknak biztonságos, kényelmes és támogató környezetben játszani és szórakozni.
Sportmelltartó-alapismeretek
A sportmelltartók játékra és mozgásra készültek. Egy jól illeszkedő sportmelltartó hozzájárul ahhoz, hogy kényelmesen és magabiztosan érezd magad a pályán, a jógaszőnyegen vagy bárhol, ahol éppen sportolsz! Mutatjuk, hogyan találhatod meg a számodra tökéletes sportmelltartót:
Találd meg a típusodat: A legtöbb, lányoknak szánt sportmelltartó két kategóriába sorolható: enyhe tartást adó vagy közepes tartást adó. Az enyhe tartást adó melltartók általában vékonyabb, rugalmasabb anyagból készültek, és vékony pántokkal rendelkeznek. Ezek a melltartók tökéletesek az olyan tevékenységekhez, mint a séta, a jóga, a nyújtás vagy a balett. A közepes tartást adó melltartók általában vastagabbak, és széles pántokkal rendelkeznek. Ezek a melltartók egy kicsit szorosabban illeszkednek, és megtartják a melleket az olyan nagy intenzitású tevékenységek során, mint a futás és az ugrálás.
Mérd le: Vedd fel az egyik meglévő melltartódat vagy csak egy pólót, fogj egy mérőszalagot, és tekerd körbe a mellkasod legteltebb részén. Írd fel ezt a számot – ez a mell alatti körméreted, amelynek szerepelnie kell a felpróbálni kívánt melltartók méretén. A Nikenak van egy interneten elérhető mérettáblázata. Egyszerűen csak keresd ki a levett méretedet a táblázatban. Példa: 73-79 cm M-es méretnek felel meg.
Próbáld fel: Válassz ki néhány stílust, és nézd meg, milyen érzés viselni. Figyelj arra, hogy a vállpántok és a mell alatti pánt biztosan illeszkedjenek a hátadon, de ne legyenek túl szorosak. A melltartónak jól kell illeszkednie a hónod alatt, anélkül, hogy hézagok vagy felgyűrődések keletkeznének. Nyújtózkodj, fuss és ugrálj egy kicsit, hogy meggyőződj arról, hogy mozgás közben kényelmes lesz, és megadja a megfelelő tartást. Aztán irány a szabadba, és kezdődhet a játék!
Menstruációbiztos viselet
Tudtad, hogy a lányok 70%-a kerüli a testmozgást, amikor menstruál? Sok lány aggódik a szivárgás miatt, vagy nehezen talál olyan edzőtermi ruházatot, amelyben kényelmesen érzi magát. Pedig a testmozgás nagyon fontos a menstruáció idején. Bizonyítottan csökkenti a kellemetlen tüneteket, például a görcsöket, növeli az energiát, javítja a hangulatot és csökkenti a szorongást.
A menstruációbiztos nadrágokkal aktív maradhatsz és magabiztosnak érezheted magad a pirosbetűs napokon. Próbáld ki a Nike szivárgásvédelemmel ellátott kerékpáros rövidnadrágját. A karcsúsított kialakítás követi a mozdulataidat, a nedvszívó bélés pedig plusz védelmet ad. A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot, hogy szárazon tartson és hűsítsen. A dizájn két rejtett zsebet is tartalmaz a telefon vagy a kulcsok tárolására. Fuss, táncolj, ugorj és szerezz gólokat gond nélkül ebben a kiemelkedően kényelmes rövidnadrágban.
Tudnivalók a sporthidzsábról
Minden lánynak rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel és termékekkel, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a kedvelt sportágát űzhesse. Ez néhány lány számára kiterjed a hidzsábra is. A muszlim nőknek a hidzsáb a vallásuk szimbóluma, és sokak számára a mindennapi életük része. A szokásos hidzsáb azonban nem mozgáshoz lett kitalálva: lazán illeszkedik, és elcsúszhat vagy összegabalyodhat. Itt jön a képbe a Nike Sport Pro hidzsáb.
Amikor felpróbálod, kösd a hajadat alacsony kontyba a nyakad tövénél. Ez megakadályozza a kellemetlen felgyűrődést, és sima, könnyed illeszkedést biztosít. A belső pántokkal megakadályozhatod az elcsúszást. Közvetlenül a füled mögé tűrhetőek, és a helyén tartják a hidzsábot. Próbálj ki különböző méreteket, hogy megtaláld a legmegfelelőbbet. Felpróbálás közben fuss, ugrálj és nyújtózkodj, hogy lásd, milyen érzés viselni a pályán. A mérkőzés napján tűrd be a hidzsábot a felsőd nyakkivágásába vagy gallérjába, hogy ne legyen útban. Aztán játssz teljes erőbedobással!
Futballcipők nőknek
A talajborítástól kezdve, amelyen játszanak, egészen a játékmódjukig sok mindent figyelembe kell venni, amikor a tökéletes cipőt keressük a női játékhoz, hogy a lányok a legjobb teljesítményt nyújthassák.
Először is derítsd ki, hogy milyen talajborításon játszik. A különböző borítások másképpen hatnak a tapadásra és az irányításra, tehát fontos, hogy megtaláld az adott pályatípushoz illő talplemezt. Éppen ezért eltérő kialakítású talplemezeket terveztünk, amelyek megfelelnek a különféle pályatípusok konkrét igényeinek, elősegítve ezzel, hogy mindig a legjobb formáját hozhassa.
Másodszor, nézz körül vele közösen, és válasszátok ki, hogy melyik cipő illik a személyiségéhez. Rengeteg színt és formát kínálunk a személyiség kifejezésére. Találd meg a játékstílusához legjobban illő futballcipőt, legyen szó kreatív testreszabási ötletekről, időtlen fekete színről vagy klasszikus bőrcipőről.
Ne feledd, hogy a gyerekek esetében a kényelem és az illeszkedés a legfontosabb. Ha a lány örül, akkor készen áll a játékra.