Futballfelszerelés lányoknak – Nike

A sportmelltartók játékra és mozgásra készültek. Egy jól illeszkedő sportmelltartó hozzájárul ahhoz, hogy kényelmesen és magabiztosan érezd magad a pályán, a jógaszőnyegen vagy bárhol, ahol éppen sportolsz! Mutatjuk, hogyan találhatod meg a számodra tökéletes sportmelltartót:

Találd meg a típusodat: A legtöbb, lányoknak szánt sportmelltartó két kategóriába sorolható: enyhe tartást adó vagy közepes tartást adó. Az enyhe tartást adó melltartók általában vékonyabb, rugalmasabb anyagból készültek, és vékony pántokkal rendelkeznek. Ezek a melltartók tökéletesek az olyan tevékenységekhez, mint a séta, a jóga, a nyújtás vagy a balett. A közepes tartást adó melltartók általában vastagabbak, és széles pántokkal rendelkeznek. Ezek a melltartók egy kicsit szorosabban illeszkednek, és megtartják a melleket az olyan nagy intenzitású tevékenységek során, mint a futás és az ugrálás.

Mérd le: Vedd fel az egyik meglévő melltartódat vagy csak egy pólót, fogj egy mérőszalagot, és tekerd körbe a mellkasod legteltebb részén. Írd fel ezt a számot – ez a mell alatti körméreted, amelynek szerepelnie kell a felpróbálni kívánt melltartók méretén. A Nikenak van egy interneten elérhető mérettáblázata. Egyszerűen csak keresd ki a levett méretedet a táblázatban. Példa: 73-79 cm M-es méretnek felel meg.

Próbáld fel: Válassz ki néhány stílust, és nézd meg, milyen érzés viselni. Figyelj arra, hogy a vállpántok és a mell alatti pánt biztosan illeszkedjenek a hátadon, de ne legyenek túl szorosak. A melltartónak jól kell illeszkednie a hónod alatt, anélkül, hogy hézagok vagy felgyűrődések keletkeznének. Nyújtózkodj, fuss és ugrálj egy kicsit, hogy meggyőződj arról, hogy mozgás közben kényelmes lesz, és megadja a megfelelő tartást. Aztán irány a szabadba, és kezdődhet a játék!