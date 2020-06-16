Energikus családi edzések

Ismétlődő alap zsírégető edzés
Edzés
Nike Training
Családi edzés: mozgósítsd a család energiáit ezzel a 30 perces edzéssel.
Éleszd fel őket! Mozgasd meg őket! Segíts nekik az állóképességük felépítésében. Ez a nagy energiájú családi edzés egymás inspirálásáról szól, hogy sose adják fel. Próbáld ki.
A kitartás az aktív lét kulcseleme, ezért ezt az edzést arra terveztük, hogy megalkossuk saját bajnokainkat. Pörgesd rá a családot erre az alap zsírégető edzésre, ami fellobbantja energiáikat.
Vigyetek bele egy kis ritmust
Próbáld ki ezt a 15 perces gyakorlatot nem egyszer, hanem kétszer, közvetlenül egymás után, úgy, hogy közben az egész család mindent belead.
Az első körben a gyerekek állítsanak össze egy olyan négy zeneszámból álló lejátszási listát, amely mindenkinek erőt ad a feladathoz. A második körben a felnőttek választanak négy olyan számot, amelyek erőt adnak mindenkinek.
A küzdőszellem lényege az, hogy megtaláljuk a szükséges erőt a folytatáshoz, és amikor valami nagyon hatásosra vágyunk, akkor a zene a tökéletes erőforrás. Hát akkor válasszatok ki néhány slágert, állítsátok be a lejátszási listát, és vigyetek egy kis ritmust minden mozdulatba!
A félórás szupertréning az Indítás megnyomásával kezdődik.