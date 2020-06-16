Energikus családi edzések

Próbáld ki ezt a 15 perces gyakorlatot nem egyszer, hanem kétszer, közvetlenül egymás után, úgy, hogy közben az egész család mindent belead.



Az első körben a gyerekek állítsanak össze egy olyan négy zeneszámból álló lejátszási listát, amely mindenkinek erőt ad a feladathoz. A második körben a felnőttek választanak négy olyan számot, amelyek erőt adnak mindenkinek.



A küzdőszellem lényege az, hogy megtaláljuk a szükséges erőt a folytatáshoz, és amikor valami nagyon hatásosra vágyunk, akkor a zene a tökéletes erőforrás. Hát akkor válasszatok ki néhány slágert, állítsátok be a lejátszási listát, és vigyetek egy kis ritmust minden mozdulatba!



A félórás szupertréning az Indítás megnyomásával kezdődik.