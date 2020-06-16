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Ismétlődő alap zsírégető edzés

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. június 16.

Nike Training

Energikus családi edzések
Energikus családi edzések

Családi edzés: mozgósítsd a család energiáit ezzel a 30 perces edzéssel.

Éleszd fel őket! Mozgasd meg őket! Segíts nekik az állóképességük felépítésében. Ez a nagy energiájú családi edzés egymás inspirálásáról szól, hogy sose adják fel. Próbáld ki.

A kitartás az aktív lét kulcseleme, ezért ezt az edzést arra terveztük, hogy megalkossuk saját bajnokainkat. Pörgesd rá a családot erre az alap zsírégető edzésre, ami fellobbantja energiáikat.

Energikus családi edzések

Vigyetek bele egy kis ritmust

Próbáld ki ezt a 15 perces gyakorlatot nem egyszer, hanem kétszer, közvetlenül egymás után, úgy, hogy közben az egész család mindent belead.

Az első körben a gyerekek állítsanak össze egy olyan négy zeneszámból álló lejátszási listát, amely mindenkinek erőt ad a feladathoz. A második körben a felnőttek választanak négy olyan számot, amelyek erőt adnak mindenkinek.

A küzdőszellem lényege az, hogy megtaláljuk a szükséges erőt a folytatáshoz, és amikor valami nagyon hatásosra vágyunk, akkor a zene a tökéletes erőforrás. Hát akkor válasszatok ki néhány slágert, állítsátok be a lejátszási listát, és vigyetek egy kis ritmust minden mozdulatba!

A félórás szupertréning az Indítás megnyomásával kezdődik.

Családi edzések felfedezéseEdzés kezdése
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Eredeti közzététel: 2020. június 12.

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