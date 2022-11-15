Szakértők elmondják, hogyan lehet biztonságosan edzeni egy császármetszés után

Nem kis teljesítmény szülés után újrakezdeni az edzést, a szülés módjától függetlenül. A császármetszés utáni mozgás pedig külön kihívást jelent. „Komoly hasi műtéten estél át, és ezzel egyidőben egy újszülöttel is törődnöd kell” – mondja Ann Nwabuebo, DPT, a medence területére szakosodott philadelphiai gyógytornász és a Body Connect Physical Therapy alapítója.

Ha már készen állsz a mozgásra, van egy jó hírünk: korai kutatások szerint a császármetszés utáni edzés révén enyhíthető a felépülés során tapasztalt fájdalom. (Ha pedig nem állsz készen? Nincs okod a sietségre. Pihenj, épülj fel, és tapasztald meg, milyen az élet szülőként – jelenleg ezek a prioritásaid.)

Természetesen mielőtt bármilyen komplett edzésbe kezdesz, gondolunk itt egy fitneszórára vagy futásra, szükséged lesz az orvosod jóváhagyására – amelyet valószínűleg a szülés után 6-8 héttel kapsz majd meg. Ezzel nem arra kapsz engedélyt, hogy teljes erőbedobással belevágj az edzésbe, de nem jelenti azt sem, hogy előtte sem mozoghatsz. A következő tippekből megtudhatod, hogyan alakíthatod ki újra az edzéstervedet a saját tempódban – az orvos engedélye előtt és után.