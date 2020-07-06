Családi fagyás

A családi edzésnek szórakoztatónak kell lennie, és ez az edzés annyira szórakoztató, amennyire csak lehet! Gyűjtsd össze a családod tagjait, hogy lássátok, ki tud „megfagyni” anélkül, hogy elveszítené a hidegvérét.



Ne mozdulj! Hívd össze az egész családot, hogy elméjét és testét olyan mozgulatokra összpontosítsa, mint a kitartott guggolóállás és a fekvőtámaszba fagyás. Amikor nehézségbe ütköztök, ne feledjétek: a család, amely együtt fagy meg, együtt is fejlődik.