Családi fagyás
Edzés
Szerző: Nike Training
Ki a legkitartóbb a családban? Tudd meg ezzel a szórakoztató és hatékony edzéssel.
A családi edzésnek szórakoztatónak kell lennie, és ez az edzés annyira szórakoztató, amennyire csak lehet! Gyűjtsd össze a családod tagjait, hogy lássátok, ki tud „megfagyni” anélkül, hogy elveszítené a hidegvérét.
Ne mozdulj! Hívd össze az egész családot, hogy elméjét és testét olyan mozgulatokra összpontosítsa, mint a kitartott guggolóállás és a fekvőtámaszba fagyás. Amikor nehézségbe ütköztök, ne feledjétek: a család, amely együtt fagy meg, együtt is fejlődik.
Az edzés
Kezdjetek neki a családdal az edzőgyakorlatoknak. Ahogy mozogtok, egymás után felváltva kiáltsátok, hogy „fagyás”. Amikor ez megtörténik, mindegyikőtöknek szoborrá fagyva kell szünetet tartani az edzésben. Tartsátok ki a pózt ameddig csak bírjátok, amíg valaki ki nem olvad, azaz kibillen a pózból. Ezt addig ismételjétek, amíg csak egyetlen fagyott szobor nem marad. Folytassátok a fagyást-kiolvadást az edzés teljes ideje alatt.
Az edzés
Kezdjetek neki a családdal az edzőgyakorlatoknak. Ahogy mozogtok, egymás után felváltva kiáltsátok, hogy „fagyás”. Amikor ez megtörténik, mindegyikőtöknek szoborrá fagyva kell szünetet tartani az edzésben. Tartsátok ki a pózt ameddig csak bírjátok, amíg valaki ki nem olvad, azaz kibillen a pózból. Ezt addig ismételjétek, amíg csak egyetlen fagyott szobor nem marad. Folytassátok a fagyást-kiolvadást az edzés teljes ideje alatt.