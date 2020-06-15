A gyerekek ünneplése edzés közben
Edzés
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Tanítsd meg a gyerekeknek hogyan ünnepeljék meg erőfeszítéseiket, hogy jobb eredményeket érjenek el.
Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan lehet a gyerekeket őszinte és pozitív bíztatással a kitartásra ösztönözni, még akkor is, ha akadályokkal kell szembesülniük. Valamint azt is, hogy miért válhat mindez az előnyükre.
Amikor a gyerekek a lakásban töltik idejüket, fontos, hogy megőrizd fizikai aktivitásukat, és tartsd bennük a lelket. Éppen ezért a Nike Made To Play elhatározásból hat olyan alapszabályt hoztunk létre, amelyek a gyerekek motiválását és mozgásban tartását segítik. A mostani cikkünk az ünneplésről szól. Az amszterdami Favela Street Program edzőjét, Houda Loukilit arra kértük fel, hogy magyarázza el nekünk az ünneplés értékét.
Dicséret a fejlődésért
„A gyerekek csak akkor virulnak ki, ha szellemileg támogatjuk őket” – mondja Houda.
De hogyan? „A legőszintébb bókokkal” – válaszolta Houda. A dicséretben fontos, hogy konkrétan kiemeljünk valamit, amit a gyerekek irányíthatnak, mint az erőfeszítés vagy az elszántság. Szóval biztathatod őket valami olyasmivel, hogy „láttam, hogy a gyakorlat nehéz volt, de te folytattad”.
Ezek a kis őszinte, bátorító szavak tényleg sokat jelentenek. Houda azt is hozzáteszi, hogy míg „lehetünk nagylelkűek a bókokkal”, nekünk is „türelmesnek” kell lennünk, és nem várhatunk túl sokat azonnal.
Ők a ti kis bajnokaitok, szóval koncentráljatok az apró sikerekre. Ahogy Houda mondja: „lelkesítsétek egymást, és ünnepeljétek az életet.”
„Dicsérd őket a legőszintébb bókokkal”
Houda Loukili, edző, Favela Street Program
Egy csapatban
Az is nagyon fontos, hogy megmutasd a gyerekeknek, mellettük állsz, még akkor is, ha hibáznak. A rengeteg bátorítással, mint például sok pacsival igazi kapcsolatot hozhatsz létre. Hozd a tudtukra, hogy te vagy a legnagyobb rajongójuk, „adj a gyerekeknek extra bátorítást” – mondja Houda, különösen, ha akadályokkal néznek szembe. Ha azt mondják: „ezt nem tudom megcsinálni”, azt válaszolhatod: „Ezt még nem tudod megcsinálni. De én hiszek abban, hogy ha tovább próbálkozol, sikerülni fog”.