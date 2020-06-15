Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan lehet a gyerekeket őszinte és pozitív bíztatással a kitartásra ösztönözni, még akkor is, ha akadályokkal kell szembesülniük. Valamint azt is, hogy miért válhat mindez az előnyükre.



Amikor a gyerekek a lakásban töltik idejüket, fontos, hogy megőrizd fizikai aktivitásukat, és tartsd bennük a lelket. Éppen ezért a Nike Made To Play elhatározásból hat olyan alapszabályt hoztunk létre, amelyek a gyerekek motiválását és mozgásban tartását segítik. A mostani cikkünk az ünneplésről szól. Az amszterdami Favela Street Program edzőjét, Houda Loukilit arra kértük fel, hogy magyarázza el nekünk az ünneplés értékét.