Hogyan teszi az étel előkészítése az egészséges étkezést könnyűvé és szórakoztatóvá

1. Keretezd át az élményt.



Ahelyett, hogy házimunkaként gondolnál a főzésre, tekintsd az önmagadról való gondoskodás egy formájának. „Luxus, hogy főzhetek magamra” – mondja Kirsty Godso Nike Master Trainer, aki szinte minden este főz vacsorát, mióta kitört a világjárvány. Godso arra használja ki ezt az időt, hogy új készségeket gyakoroljon, és közben lazítson is – félreteszi a telefonját és a laptopját, és bekapcsolja a zenét. „Segít lazítani a nap végén, hogy arra koncentrálhatok, hogy mit alkotok a konyhában” – mondja.





2. Keresd a kihívást.



Néha fellelkesíthet az is, ha nagyobb kihívás elé állítod magad. Hogy miért? Butryn szerint egy új recept megtanulása az újdonság erejével hat, ami ismét izgalmasabbá teheti a főzést, és segíthet lerázni magadról a konyhai unalmat. Godso azt javasolja, hogy gondold végig, melyik az a kedvenc ételed, amely miatt a legjobban hiányzik az étterembe járás, és próbáld meg otthon megfőzni.





3. Vezess be témákat.



Hiába van tele a Pinterest-falunk új receptekkel, a legtöbben mégis újra és újra ugyanazokat a jól ismert ételeket, nemzeti konyhákat és technikákat választjuk. Moore szerint a témák bevezetése segíthet kimozdítani ebből a gödörből. Bevezethetsz rendszeres eseményeket (például keddi szendvicsezés, pizzapéntek vagy valami igazán egyéni ötlet), melyek során minden egyes héten új változatban főzöl meg egy adott ételt. De alkalmanként is tarthatsz témaestet, amikor egy bizonyos országból vagy régióból kiválasztasz egy olyan konkrét ételt (vagy talán még egy hozzáillő italt is), amit még sosem készítettél el korábban, és egy kis ottani zenét is beteszel hozzá. Bármit is választasz, ne fogd vissza magad.





4. Szerezz be egy új szakácskönyvet.



Nincs azzal semmi baj, ha neten böngészve keresel recepteket. A szakácskönyvek azonban gondosabban összeválogatott élményt nyújtanak, illetve lehetőséget arra, hogy úgy fedezd fel a főzést, hogy közben ne vessz el az internet útvesztőjében, mondja Moore. Ráadásul a szakácskönyvek általában utasításokat és segítséget is nyújtanak az új szakácsoknak, és az az érzés, hogy valaki fogja a kezed, bátorságot adhat ahhoz, hogy kipróbálj valamit, amit még soha korábban. Vegyél olyan szakácskönyvet, amelyben olyan ételek szerepelnek, amelyeket nagyon szeretném megtanulni főzni, de még nem próbáltad ki őket, majd ha már sok ilyen van, cserélj szakácskönyvet egy barátoddal, vagy vegyél ki egyet a könyvtárból.





5. Trenírozd magad arra, hogy várd a főzést.

„Ha egy másik örömforrással vagy élvezetes viselkedéssel párosítod a főzést, a jövőben lelkesebben fogod várni, mert az agyad elkezdi összekapcsolni azzal a pozitív állapottal” – mondja Butryn. Természetesen jógázás közben nem tudsz zöldséget dinsztelni, de végezhetsz passzív tevékenységeket, mint például podcast- vagy zenehallgatás, telefonálás a legjobb barátoddal, vagy bármi, ami mosolyt csal az arcodra, de nem égeted meg magad vagy vágod le az ujjad miatta.





6. Tervezz előre.



A főzés legnehezebb része sokszor az, hogy eldöntsük, mit készítsünk. Ahelyett, hogy minden este főzés előtt tanácstalanul állnál a nyitott hűtő előtt (ismerjük az érzést), Butryn azt javasolja, hogy előre döntsd el, hogy mikor mit fogsz készíteni, csökkentve ezzel a mentális terhet. Egyesek számára ez azt jelenti, hogy egyszerre megtervezik az egész heti vacsoramenüt. Mások egy-két vacsorával előre terveznek, vagy csak a nap egy korábbi szakaszában időt szánnak arra, hogy kigondolják a vacsorát.



„Ha előre meghozod ezt a döntést, az nagyban növelheti a sikerélmény esélyeit” – mondja Butryn. Nehezebb logikus, a céljaiddal egybevágó döntést hozni akkor, amikor éhes és fáradt vagy, ezért érdemes akkor eldöntened, hogy mit akarsz enni, mielőtt még elfogytak volna a döntéshozatali tartalékaid (a szakértők ezt döntési fáradtságnak nevezik).





7. Oszd el a munkát.



Butryn azt javasolja, hogy reggel mosd meg a zöldségeket, délben 10 perc alatt vágd őket össze, vagy reggeli után dobj be néhány hozzávalót a kuktába. Ez estére – amikor már fáradt és stresszes vagy – megkönnyíti és felgyorsítja a vacsorafőzést, ami abban is segít, hogy jobban élvezd a folyamatot. (Ui.: Mivel a zöldségaprítás időigényes lehet, vágj fel egyszerre többet, és a maradékot tedd be a hűtőbe legközelebbre, javasolja Moore.)





8. Főzz két (vagy több) napra.



Ha hetente adsz magadnak egy-két szabad estét, azzal helyreállíthatod az energiaszinted. Ha nagyobb adagokat főzöl, például megkettőzöd a leves receptjében ajánlott hozzávalókat, vagy amikor édesburgonyát sütsz a sütőben, bedobsz még egy-két plusz szemet, többet pihenhetsz, mégis egész héten házilag elkészített vacsorát ehetsz, mondja Moore. A lefagyasztható ételek, mint a tésztaszószok vagy a chili tökéletesek erre a célra; tedd őket félre, és lesz majd kéznél egy fagyasztott vacsi.





9. Keresd az egérutakat.



Amikor nehezére esik főzni, Moore emlékezteti magát, hogy nem kell mindent a nulláról kezdenie. Vásárolj előre aprított vagy fagyasztott zöldségeket, jó minőségű szószokat vagy önteteket – bármi ér, ami néhány lépést megspórol az előkészítésből. Ez nem csalás, csak egyszerűsítés. Néha ez is elég lehet ahhoz, hogy ismét élvezd a séf szerepét.





Ahogy az edzésre, úgy a főzésre is igaz, hogy a lelkesedés és az energiaszint hullámzik. Gyújtsd meg a belső tüzed, majd gyújtsd be a sütőt is, és annál jobban fogod érezni magad.