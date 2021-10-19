Hogyan fusd jobban a maratont?

Maratonfutóként nyilván ismerős számodra a szénhidrátpótlás. A szénhidrát, amelyet az izmok és a máj glikogén formájában tárol, a tested számára legkönnyebben felszabadítható energiaforrás. Sok futó a verseny előtti napokban azért fogyaszt a szokásosnál több szénhidrátot, mert fel akarja tölteni a glikogéntartalékát. Ugyanakkor sokan elhibázzák a stratégiát: sajnos a szénhidrátfeltöltés nem azt jelenti, hogy a verseny előtti hetekben felfalunk több vekni kenyeret, illetve tányérszámra zabáljuk a spagettit vagy a gabonapelyheket.

A verseny előtt nagyjából három vagy négy nappal vidd fel 70–75%-ra az étkezéseid szénhidráttartalmát, de a fehérjéről és az egészséges zsírokról se feledkezz meg, mondja Ryan Maciel regisztrált dietetikus és a Precision Nutrition vezető teljesítmény-táplálkozási tanácsadója. Maciel szerint ha a verseny előtti este túladagolod a szénhidrátot, attól másnap valószínűleg lomhának fogod érezni magad, és még a glikogénraktáraidat sem fogod feltölteni vele, mert a test nem képes ezt egyetlen éjszaka alatt elvégezni.

A leghosszabb távú futóedzéseid előtti napokban is gyakorold a szénhidrátfeltöltést, hogy megtudd, mi az, ami beválik a számodra – mondja Monique Ryan regisztrált dietetikus és sport-táplálkozástudományi szakember, aki profi és állóképességi sportolóknak és csapatoknak nyújt tanácsadást. Így már nem érhet meglepetés, amikor a verseny napján rajtvonalhoz állsz.