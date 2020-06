Hogyan fusd jobban a maratont?

Ha sehogy sem sikerül jól aludni, ne borulj ki. Egyetlen álmatlan éjszaka nem fogja megtörni a lendületet. Mah szerint „az alvás minősége a versenyt megelőző napokban és hetekben a legfontosabb”, éppen ezért azt javasolja, hogy a verseny előtti héten helyezd előtérbe az alvást. „Célozd meg a 8–10 órát, de aludj legalább 7 órát éjszakánként, különösen akkor, ha alvásadósságot halmoztál fel a krónikus alváshiány miatt” – mondja Mah.



7. Tudd előre, hogy mit fogsz enni a verseny reggelén



Ha fel tudsz kelni elég korán ahhoz, hogy két órával a futás előtt reggelizhess, az étkezésed legyen normális és kiegyensúlyozott, mondja Maciel. A kalóriabevitel több mint fele származzon szénhidrátokból, a negyede fehérjéből, a maradék pedig zsírokból).



Ha nem akarsz ilyen korán kelni, fogyaszd el a reggeli mini verzióját egy órával a futás előtt. „Ezen a ponton általában valamilyen folyékony tápanyagot ajánlunk” – mondja Maciel. Ne feledkezz meg a komplex szénhidrátokról sem, mint például a teljes kiőrlésű gabonafélék. Ezeket hosszabb idő alatt bontja le a szervezet, ami azt jelenti, hogy a tápanyag futás közben fogja elérni a véráramot, éppen akkor, amikor egy kis extra lendületre van szükséged. (Válassz ilyen hozzávalókat a turmixodhoz: zab, mogyorókrém, bogyók és egy kis szója vagy tehéntej.)



Kerüld a túlságosan zsíros vagy rostgazdag ételek fogyasztását a verseny előtt. Ezeket hosszabb ideig tart megemészteni, így túlterhelheted a gyomrodat, és ez bélproblémákhoz vezethet futás közben.



Bármit is egyél, a cél, hogy magabiztosan tedd, tudva, hogy az étel jól fog szolgálni téged, mivel már sokszor kipróbáltad hosszú futások során. „Verseny előtt soha ne próbálj ki új dolgokat” – mondja Maciel. „Tartsd magad ahhoz, amit begyakoroltál az elmúlt hónapok edzésidőszakában.”



8. Pótold okosan az energiát futás közben (és utána)



Az energiapótlás létfontosságú. Ha elmulasztod, körülbelül két óra futás alatt kiüríted a glikogéntartalékaidat, ami egy maraton esetében azt is jelentheti, hogy már a verseny felénél elfogy az energiád. „Ekkor falba fogsz ütközni” – mondja Ryan, és nem fogod tudni tartani a tempót.



Ennek elkerülése érdekében Ryan azt javasolja, hogy óránként fogyassz 30–60 gramm szénhidrátot. „Ezenkívül óránként 250–500 milligramm nátrium bevitele is javasolt” – teszi hozzá Maciel. Mindkettő beszerezhető gélek, rágók és sportitalok, illetve szénhidrátban gazdag sós harapnivalók formájában, mint például a sós perec. Itt is azt javasoljuk, hogy a hosszú edzőfutások során kísérletezz a különböző energiapótló módszerekkel. Ami az egyik futónak beválik, nem biztos, hogy neked is.



Miután befutottál a célba – apropó, gratulálunk! –, Maciel azt javasolja, hogy fogyassz el egy teljes, kiegyensúlyozott étkezést egy–két órán belül. Ez segít a szervezetnek gyorsan beindítani a regenerálódás folyamatát és megőrizni a sovány izomtömeget. (De sajnos lemenni a lépcsőn még jó pár napig fájni fog.)



9. Lélegezz tudatosan



Futás közben koncentrálj arra, hogy vegyél mély levegőt – Belisa Vranich klinikai pszichológus és a Breathing for Warriors című könyv szerzője azt javasolja, hogy belégzéskor jól dudorodjon ki a hasad, kilégzéskor pedig húzódjon össze. Ezzel még több hely keletkezik a tüdőben az oxigén számára. „A tüdő legsűrűbb, legoxigéndúsabb része az alsó bordáknál található” – magyarázza Vranich.