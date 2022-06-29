Πώς να σταματήσεις να αναβάλλεις την ώρα του ύπνου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν πολύ γεμάτο πρόγραμμα, λέει η Jennifer Martin, PhD, κλινική ψυχολόγος και ειδικός στη συμπεριφορική ιατρική του ύπνου και καθηγήτρια Ιατρικής στο UCLA. Οι άνθρωποι συχνά θυσιάζουν τον ύπνο τους για να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, ιδιαίτερα όταν δεν μένουν μόνοι, αναφέρει. Λες στον εαυτό σου "άλλο ένα ακόμα" (διάστημα μιας ώρας που κοιτάζεις το κινητό σου, κεφάλαιο ενός βιβλίου κ.λπ.). Και μετά από λίγο, είναι 2 το πρωί και πρέπει να σηκωθείς στις 7.

"Όταν νυστάζουμε, δεν παίρνουμε πάντα σωστές αποφάσεις", λέει η Martin. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, επειδή όταν αποφασίζεις να ξενυχτήσεις μέχρι αργά, νιώθεις μεγαλύτερη κούραση την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την ίδια, αυξάνοντας τις πιθανότητες να σου γίνει συνήθεια.

Πιθανώς δεν χρειάζεται να σου υπενθυμίσουμε ότι αν δεν συμπληρώνεις τις συνιστώμενες επτά με εννέα ώρες ύπνου, μπορεί να επηρεαστεί ο τρόπος που σκέφτεσαι και νιώθεις όταν δεν κοιμάσαι. Αλλά θα το κάνουμε.

"Μπορεί να μην έχεις καθαρό μυαλό και να παρατηρήσεις ότι δεν συγκεντρώνεσαι ή ότι δεν θυμάσαι πράγματα", αναφέρει η Keisha Sullivan, DO, ειδικός στην ιατρική του ύπνου. Συναισθηματικά, μπορεί να μην έχεις καλή διάθεση και να εκνευρίζεσαι εύκολα. Σωματικά, η έλλειψη καλού ύπνου αφήνει το σώμα σου στρεσαρισμένο. Αυτό προξενεί την απελευθέρωση περισσότερης κορτιζόλης, μιας ορμόνης του στρες, κάτι που μπορεί να εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα και να αυξήσει τις πιθανότητές σου να αρρωστήσεις, λέει η Sullivan. Αυτές είναι μόνο οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Και καμία τους δεν θα σε βοηθήσει να πετύχεις τους στόχους διατροφής, φυσικής κατάστασης ή πνευματικής υγείας.

Τραβήξαμε την προσοχή σου; Τέλεια! Τώρα που γνωρίζεις τις παγίδες στην αναβολή του ύπνου, το μόνο που χρειάζεσαι για να πάρεις ξανά στα χέρια σου τον έλεγχο είναι να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να ακολουθήσεις αυτές τις συμβουλές.