ALEXIA PUTELLAS

Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια για διαφορετικές επιφάνειες
Nike Phantom 6 Low Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για διαφορετικές επιφάνειες
Έκπτωση 30%
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
279,99 €
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Γυναικείο εμπριμέ φούτερ από French Terry ύφασμα με crew λαιμόκοψη
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Chill Terry
Γυναικείο εμπριμέ φούτερ από French Terry ύφασμα με crew λαιμόκοψη
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο ντένιμ υφαντό παντελόνι
Nike Sportswear
Γυναικείο ντένιμ υφαντό παντελόνι
Έκπτωση 30%
"ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ. ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ".
"ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ. ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ".
- Alexia
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Max SNDR
Γυναικεία παπούτσια
Έκπτωση 50%
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Γυναικείο υφαντό τζάκετ με κουκούλα σε ριχτή γραμμή
Nike Sportswear Windrunner
Γυναικείο υφαντό τζάκετ με κουκούλα σε ριχτή γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Γυναικεία υφαντή φούστα-σορτς
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Essential
Γυναικεία υφαντή φούστα-σορτς
54,99 €
Nike Field General "Butter"
Nike Field General "Butter" Γυναικεία παπούτσια
Nike Field General "Butter"
Γυναικεία παπούτσια
Έκπτωση 30%
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2024/25 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2024/25 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2024/25 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο cargo παντελόνι μεσαίου καβάλου σε φαρδιά γραμμή με μοτίβο παραλλαγής
Nike Sportswear
Γυναικείο cargo παντελόνι μεσαίου καβάλου σε φαρδιά γραμμή με μοτίβο παραλλαγής
Έκπτωση 30%
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Γυναικεία παπούτσια
Nike LD-1000
Γυναικεία παπούτσια
Έκπτωση 40%
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Γυναικεία μίνι φούστα σε ριμπ ύφανση
Nike Sportswear Chill Knit
Γυναικεία μίνι φούστα σε ριμπ ύφανση
54,99 €
Nike Air Pegasus 2005
Nike Air Pegasus 2005 Γυναικεία παπούτσια
Nike Air Pegasus 2005
Γυναικεία παπούτσια
Έκπτωση 40%
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic
149,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic
149,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
99,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic
149,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic
149,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
99,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT ADV Authentic για μεγάλα παιδιά
129,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Authentic για μεγάλα παιδιά
129,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic
149,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
99,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic
149,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
99,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic για μεγάλα παιδιά
129,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα 2025/26 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για μαλακές επιφάνειες
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για μαλακές επιφάνειες
279,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια για διαφορετικές επιφάνειες
Nike Phantom 6 Low Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για διαφορετικές επιφάνειες
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια για μαλακές επιφάνειες
Nike Phantom 6 Low Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για μαλακές επιφάνειες
94,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για τεχνητό γρασίδι
269,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
269,99 €
Nike Total 90
Nike Total 90 Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Total 90
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Dri-FIT
64,99 €
Nike Strike
Nike Strike Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Strike
Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT
59,99 €
Nike Strike
Nike Strike Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Strike
Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT
39,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Dri-FIT Strike
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο
19,99 €
Nike Tech
Nike Tech Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Nike Tech
Ανδρικό υφαντό τζάκετ
119,99 €
Nike Academy
Nike Academy Γυναικεία μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT με crew λαιμόκοψη
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γυναικεία μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT με crew λαιμόκοψη
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ στο 1/2 του μήκους για κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT με φερμουάρ στο 1/2 του μήκους για κορίτσια
Έκπτωση 30%
Nike Academy
Nike Academy Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT
79,99 €
Nike One
Nike One Αθλητικός στηθόδεσμος σε μακριά γραμμή για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Αθλητικός στηθόδεσμος σε μακριά γραμμή για μεγάλα κορίτσια
Έκπτωση 30%
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Κολάν για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Dri-FIT
Κολάν για μεγάλα κορίτσια
34,99 €
Nike Strike
Nike Strike Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Strike
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
39,99 €