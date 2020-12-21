Πώς ο ύπνος επηρεάζει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

01. Κάνε γυμναστική.

Σύμφωνα με τον Δρ. Schneider, η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσεις την ποιότητα του ύπνου σου, επειδή (α) μπορεί να σε διευκολύνει να αποκοιμηθείς, ιδιαίτερα όταν την κάνεις νωρίτερα μέσα στη μέρα, και (β) ενισχύει τον τονωτικό βαθύ ύπνο. Στόχευσε σε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης κάθε εβδομάδα, καθώς και σε προπόνηση ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάτι που συμφωνεί με τις συστάσεις της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας. Απλώς φρόντισε να μην το παρακάνεις, καθώς μερικές έρευνες αναφέρουν ότι η υπερπροπόνηση μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, η οποία μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των κυττάρων του ανοσοποιητικού σου συστήματος ώστε να μην αντιμετωπίζουν τυχόν εισβολείς.



02. Μείωσε το αλκοόλ.

Ένα βραδινό ποτό μπορεί να σε βοηθήσει να αποκοιμηθείς, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ύπνου αργότερα τη νύχτα. Σύμφωνα με έρευνες, το αλκοόλ μπορεί να ενεργοποιήσει ένα εγκεφαλικό μοτίβο που σχετίζεται με την ξεκούραση (όχι τον ύπνο), εμποδίζοντας τον πραγματικό τονωτικό ύπνο. Αν νιώθεις την ανάγκη να πιεις ένα ποτό (και είσαι στη νόμιμη ηλικία), πιες μόνο ένα, τουλάχιστον μερικές ώρες πριν πέσεις για ύπνο, και συνδύασέ το με φαγητό, ώστε το σώμα σου να έχει χρόνο να μεταβολίσει το αλκοόλ για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του, λέει ο Δρ. Schneider.



03. Απόφυγε τους προφανείς παράγοντες που διακόπτουν τον ύπνο σου.

Οι συχνές ή παρατεταμένες αφυπνίσεις στο μέσο της νύχτας μπορεί να σε εμποδίζουν να μεταβείς στα πιο τονωτικά στάδια του κύκλου του ύπνου, λέει ο Δρ. Schneider. Δοκίμασε να σταματήσεις να τρως (και ίσως ακόμα και να πίνεις νερό) δύο με τρεις ώρες πριν πας για ύπνο, για να μην ξυπνήσεις από το στομάχι σου που βρίσκεται στη διαδικασία της πέψης (ή την ουροδόχο κύστη σου).



Ουσιαστικά, ο ύπνος είναι ο καλύτερός σου φίλος είτε είσαι υγιής και προσπαθείς να παραμείνεις έτσι είτε όταν αρρωσταίνεις. Στην τελευταία περίπτωση, θα νιώθεις μάλλον περισσότερη κούραση από ό,τι συνήθως. Κάνε λοιπόν μια χάρη στον εαυτό σου και άκουσε το σώμα σου γιατί είναι πραγματικά πολύ έξυπνο.