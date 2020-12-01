Πώς να ξεγελάσεις το μυαλό σου για καλύτερο ύπνο

Πώς θα ξεγελάσεις το μυαλό σου για να κοιμάσαι καλύτερα
Προπόνηση
Μια αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να εξασφαλίσεις περισσότερο και καλύτερης ποιότητας ύπνο. Δοκίμασε αυτήν την προσέγγιση που υποστηρίζεται από έρευνες.
Το υπνοδωμάτιό σου είναι θεοσκότεινο και δροσερό. Δεν έχεις κοιτάξει το τηλέφωνό σου εδώ και μια ώρα. Ήπιες την τελευταία σου γουλιά καφέ αρκετή ώρα πριν το μεσημέρι. Τα κάνεις όλα σωστά, επομένως γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς ακόμα; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο κεφάλι σου.
Με αυτό, εννοούμε την προοπτική. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι είναι είτε πιο αισιόδοξοι είτε πιο απαισιόδοξοι. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, αυτή η τάση δεν σε επηρεάζει μόνο σε συνειδητό επίπεδο. Μπορεί επίσης να προκαθορίσει την ποιότητα του ύπνου σου.
Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Behavioral Medicine", ζητήθηκε από περισσότερους από 3.500 ενήλικες να συμμετάσχουν σε μια έρευνα που θα αποκάλυπτε την άποψή τους για τον κόσμο και, στη συνέχεια, να συμπληρώσουν μια αυτο-αξιολόγηση για τον ύπνο τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψηλότερο βαθμό αισιοδοξίας είχαν την τάση να αξιολογούν την ποιότητα του ύπνου τους από αρκετά έως πολύ καλή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως πόσο γρήγορα αποκοιμιόντουσαν, πόσο συχνά στριφογύριζαν στον ύπνο τους και πόσες ώρες κατάφερναν να κοιμηθούν. Αυτό συνάδει με όσα ήδη γνωρίζουμε για τη στάση ζωής: τα αισιόδοξα άτομα τείνουν να αναμένουν και να αναφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από κάθε κατάσταση.
Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα πίστευε ότι υπήρχε και κάτι παραπάνω. Αναρωτήθηκαν αν τα αισιόδοξα άτομα νιώθουν καλύτερα για τη ζωή και αυτό τα βοηθά να χαλαρώνουν και να ξεκουράζονται καλύτερα τη νύχτα. Ή μήπως η επαρκής ξεκούραση μας βοηθά να νιώθουμε καλύτερα και, συνεπώς, να είμαστε πιο αισιόδοξοι;
Για να το διαπιστώσει, η ομάδα επανήλθε πέντε χρόνια μετά και ζήτησε από την ίδια ομάδα συμμετεχόντων να επαναλάβουν το πείραμα. Εκείνοι που είχαν υψηλότερες βαθμολογίες αισιοδοξίας στο παρελθόν αλλά χαμηλή ποιότητα ύπνου είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν βελτίωση του ύπνου τους αυτήν τη φορά σε σχέση με τους απαισιόδοξους. Με άλλα λόγια, καθώς η βαθμολογία ύπνου τους άλλαξε χωρίς να αλλάξει η στάση τους απέναντι στη ζωή, οι ερευνητές μπόρεσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η αισιόδοξη στάση ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου.
Φυσικά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η πλήρης ξεκούραση συμβάλλει στην απόκτηση καλής νοοτροπίας. Η σχέση είναι αμφίδρομη, λέει η Rosalba Hernandez, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο School of Social Work του University of Illinois στο Urbana-Champaign. "Όσο περισσότερο κοιμάσαι τόσο περισσότερο ευνοείς τη συναισθηματική ευεξία και τη σωματική υγεία σου".
Επιπλέον, ολόκληρος ο κύκλος φαίνεται ότι είναι τελικά θέμα θέλησης. Το ότι πιστεύεις ότι δεν κοιμήθηκες καλά δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Στην πρώτη μελέτη της Hernandez, ο ύπνος αυτο-αξιολογήθηκε, δηλαδή τα άτομα βαθμολόγησαν μόνα τους την ποιότητα του ύπνου τους. Στη δεύτερη μελέτη της, όμως, όταν και η ομάδα της εξέτασε την ποιότητα ύπνου των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας μια μικρή συσκευή που μετρά τις κινήσεις στη διάρκεια του ύπνου, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ορισμένα άτομα που δήλωναν κακή ποιότητα ύπνου στην πραγματικότητα κοιμόντουσαν αρκετά καλά. Επομένως, ένα απαισιόδοξο άτομο που πιστεύει ότι δεν κοιμάται καλά, στην πραγματικότητα μπορεί να απολαμβάνει έναν γαλήνιο βραδινό ύπνο.
Τι σημαίνει αυτό; "Ο τρόπος που νομίζεις ότι κοιμήθηκες έχει περισσότερη σημασία από το πώς πραγματικά κοιμήθηκες", λέει ο Christopher Winter, MD, νευρολόγος που ειδικεύεται σε θέματα ύπνου για επαγγελματίες αθλητές. Αν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να πιστεύει ότι κοιμήθηκε καλύτερα από το πραγματικό, εστιάζοντας, για παράδειγμα, στις τρεις ώρες χωρίς διακοπή μεταξύ τρεις και έξι το πρωί αντί των διακεκομμένων ωρών στην αρχή ή το τέλος του ύπνου σου, μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις πιο ξεκούραστος. Εξυπακούεται δε ότι αυτή η αισιόδοξη προσέγγιση ενισχύει τη θετική στάση απέναντι στη ζωή, η οποία γνωρίζεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει να απολαμβάνεις καλύτερα τον ύπνο σου στο μέλλον.
Ένα απαισιόδοξο άτομο που πιστεύει ότι δεν κοιμάται καλά, στην πραγματικότητα μπορεί να απολαμβάνει έναν γαλήνιο βραδινό ύπνο.
Rosalba Hernandez, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο School of Social Work του University of Illinois στο Urbana-Champaign
Αν δεν μπορείς να αποκτήσεις θετική διάθεση από μόνος σου, σίγουρα μπορείς να το προσπαθήσεις. Τα μικρά στοιχεία της συμπεριφοράς μας μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι, λέει η Hernandez. Για παράδειγμα: γράψε τρία καλά πράγματα που σου συνέβησαν σήμερα, όσο μικρά και αν είναι. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις και να κοιμηθείς καλύτερα. Εναλλακτικά, βρες χρόνο μέσα στη μέρα για να εστιάσεις στην ευγνωμοσύνη, στέλνοντας ένα μήνυμα σε κάποιον φίλο ή μέλος της οικογένειας για να τον ευχαριστήσεις για κάτι. Εξασκήσου σε πράξεις καλοσύνης μέσω του εθελοντισμού ή βοηθώντας κάποιον με τον οποίο συγκατοικείτε. Αν η καλοσύνη είναι μεταδοτική, ίσως το ίδιο να ισχύει και για τον ξεκούραστο ύπνο. Αν όμως δεν είναι; Τουλάχιστον θα έχεις κάνει μια αισιόδοξη σκέψη.