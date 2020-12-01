Πώς να ξεγελάσεις το μυαλό σου για καλύτερο ύπνο

Με αυτό, εννοούμε την προοπτική. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι είναι είτε πιο αισιόδοξοι είτε πιο απαισιόδοξοι. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, αυτή η τάση δεν σε επηρεάζει μόνο σε συνειδητό επίπεδο. Μπορεί επίσης να προκαθορίσει την ποιότητα του ύπνου σου.



Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Behavioral Medicine", ζητήθηκε από περισσότερους από 3.500 ενήλικες να συμμετάσχουν σε μια έρευνα που θα αποκάλυπτε την άποψή τους για τον κόσμο και, στη συνέχεια, να συμπληρώσουν μια αυτο-αξιολόγηση για τον ύπνο τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψηλότερο βαθμό αισιοδοξίας είχαν την τάση να αξιολογούν την ποιότητα του ύπνου τους από αρκετά έως πολύ καλή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως πόσο γρήγορα αποκοιμιόντουσαν, πόσο συχνά στριφογύριζαν στον ύπνο τους και πόσες ώρες κατάφερναν να κοιμηθούν. Αυτό συνάδει με όσα ήδη γνωρίζουμε για τη στάση ζωής: τα αισιόδοξα άτομα τείνουν να αναμένουν και να αναφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από κάθε κατάσταση.



Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα πίστευε ότι υπήρχε και κάτι παραπάνω. Αναρωτήθηκαν αν τα αισιόδοξα άτομα νιώθουν καλύτερα για τη ζωή και αυτό τα βοηθά να χαλαρώνουν και να ξεκουράζονται καλύτερα τη νύχτα. Ή μήπως η επαρκής ξεκούραση μας βοηθά να νιώθουμε καλύτερα και, συνεπώς, να είμαστε πιο αισιόδοξοι;



Για να το διαπιστώσει, η ομάδα επανήλθε πέντε χρόνια μετά και ζήτησε από την ίδια ομάδα συμμετεχόντων να επαναλάβουν το πείραμα. Εκείνοι που είχαν υψηλότερες βαθμολογίες αισιοδοξίας στο παρελθόν αλλά χαμηλή ποιότητα ύπνου είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν βελτίωση του ύπνου τους αυτήν τη φορά σε σχέση με τους απαισιόδοξους. Με άλλα λόγια, καθώς η βαθμολογία ύπνου τους άλλαξε χωρίς να αλλάξει η στάση τους απέναντι στη ζωή, οι ερευνητές μπόρεσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η αισιόδοξη στάση ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου.