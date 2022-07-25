Το φαινόμενο Placebo λειτουργεί. Μάθε γιατί

Αν το άλλο σου μισό έφτιαχνε καφέ και δεν ήξερες ότι ήταν ντεκαφεϊνέ μέχρι να πιεις το μισό φλιτζάνι, θα σταματούσες να το πίνεις ακόμη και αν ένιωθες ότι είχες περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη συγκέντρωση; Η απάντησή σου έχει μικρότερη σημασία από αυτό που προκαλεί το φαινόμενο που είναι υπεύθυνο για την τόνωση του οργανισμού σου παρόλο που δεν ήπιες καφεΐνη: την επίδραση placebo.



"Η επίδραση placebo είναι όταν ένα άτομο βιώνει ένα θετικό αποτέλεσμα με βάση την πεποίθησή του σε μια παρέμβαση και όχι στα χαρακτηριστικά της ίδιας της παρέμβασης", εξηγεί η Shona Halson, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Australian Catholic University με εξειδίκευση στην αποκατάσταση. Έχει, επίσης, να κάνει με το να πιστεύεις χωρίς αμφιβολία ότι αυτό που δοκιμάζεις θα έχει θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν δεν υπάρχει απόδειξη.



Πολλοί αθλητές μπορεί να αξιοποιούν την επίδραση placebo όταν δοκιμάζουν νέες συναρπαστικές τεχνικές αποκατάστασης, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Παρά τη δημοτικότητά τους, πολλές από αυτές τις μεθόδους, όπως είναι τα κρουστικά πιστόλια μασάζ (σκέψου κάτι σαν ένα ηλεκτρικό τρυπάνι με εξάρτημα αφρώδους σφαίρας) και η κρυοθεραπεία (το να χαλαρώνεις σε έναν παγωμένο θάλαμο), θα μπορούσαν να συνδεθούν τόσο με πλεονεκτήματα για τη φυσιολογία όσο και με αυτήν την ψυχολογική εμπειρία, ενώ μερικές φορές συμβαίνει περισσότερο το τελευταίο παρά το πρώτο.



Ας δούμε, για παράδειγμα, τις κάλτσες συμπίεσης. Προωθούνται ως ένας τρόπος μείωσης του οιδήματος και του μεταπροπονητικού πιασίματος. Ωστόσο, μια πρόσφατη συστημική έρευνα στο Open Access Journal of Sports Medicine υποδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες που φορούσαν κάλτσες συμπίεσης παρουσίασαν χαμηλότερη αντίληψη μυϊκού πιασίματος, χωρίς όμως να υπάρχουν οφέλη στους δείκτες μυϊκής βλάβης ή φλεγμονής. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Sports Physiology and Performance, διαπιστώθηκε ότι οι επιδράσεις αποκατάστασης των καλτσών μπορεί να ενισχύονταν ακόμη περισσότερο όταν οι αθλητές πίστευαν ότι θα είχαν αποτέλεσμα.



Υπάρχουν επίσης συσκευές συμπίεσης με πεπιεσμένο αέρα, οι οποίες μοιάζουν με μαλακούς γύψους για τα χέρια και τα πόδια. Οι ερευνητές επεσήμαναν στο International Journal of Exercise Science ότι η επίδραση placebo θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί οι συμμετέχοντες ανέφεραν γρηγορότερο χρόνο αποκατάστασης και λιγότερο πόνο από το μυϊκό πιάσιμο καθυστερημένης έναρξης όταν τις φορούσαν σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που φορούσαν ένα κλασικό μανίκι συμπίεσης συνεχούς χρήσης. Ίσως η προηγμένης τεχνολογίας εμφάνιση των συσκευών με πεπιεσμένο αέρα τις έκανε να φαίνονται πιο πειστικές; Ποιος ξέρει;



Παρόμοια ευρήματα ισχύουν για άλλες μεθόδους αποκατάστασης, όπως τα παγόλουτρα και τα μασάζ. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν καλύτερα αποτελέσματα όταν πίστευαν ότι η θεραπεία θα ήταν χρήσιμη, αποδεικνύοντας, για ακόμη μία φορά, τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο εγκέφαλος στην πρόοδό μας.