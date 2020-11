Το φαινόμενο Placebo λειτουργεί. Μάθε γιατί

Ας δούμε, για παράδειγμα, τις κάλτσες συμπίεσης. Προωθούνται ως ένας τρόπος μείωσης του οιδήματος και του μεταπροπονητικού πιασίματος. Ωστόσο, μια πρόσφατη συστημική έρευνα της επιστημονικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε φέτος στο "Open Access Journal of Sports Medicine" υποδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες που τις φορούσαν παρουσίασαν χαμηλότερη αντίληψη μυϊκού πιασίματος, αλλά χωρίς να υπάρχουν οφέλη στους δείκτες μυϊκής βλάβης ή φλεγμονής. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "International Journal of Sports Physiology and Performance", διαπιστώθηκε ότι οι επιδράσεις αποκατάστασης των καλτσών μπορεί να ενισχύονταν ακόμα περισσότερο όταν οι αθλητές πίστευαν ότι θα είχαν αποτέλεσμα.



Υπάρχουν επίσης συσκευές συμπίεσης με πεπιεσμένο αέρα, οι οποίες μοιάζουν σαν μαλακοί γύψοι για τα χέρια και τα πόδια. Οι ερευνητές ανέφεραν στο "International Journal of Exercise Science" ότι η επίδραση placebo θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί οι συμμετέχοντες ανέφεραν γρηγορότερο χρόνο αποκατάστασης και λιγότερο πόνο από το μυϊκό πιάσιμο καθυστερημένης έναρξης όταν τις φορούσαν σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που φορούσαν ένα κλασικό μανίκι συμπίεσης συνεχούς χρήσης. (Ίσως η προηγμένης τεχνολογίας εμφάνιση των συσκευών με πεπιεσμένο αέρα τις έκανε να φαίνονται πιο πειστικές; Ποιος ξέρει;)



Παρόμοια ευρήματα ισχύουν για άλλες μεθόδους αποκατάστασης, όπως τα παγόλουτρα και τα μασάζ: κάποιες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν καλύτερα αποτελέσματα όταν πίστευαν ότι η θεραπεία θα ήταν χρήσιμη, αποδεικνύοντας, για μία ακόμα φορά, τη δύναμη του εγκεφάλου.