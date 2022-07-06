Πώς να βελτιώσεις τη φροντίδα του εαυτού σου

Λύσεις αυτοφροντίδας για κάθε περίσταση
Καθοδήγηση
Έχεις ένα σωρό πράγματα στο μυαλό σου. Όμως, χάρη σε αυτόν τον οδηγό, τώρα πια δεν θα αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδό σου.
- Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει απλώς να κάνεις μανικιούρ-πεντικιούρ κάθε Σάββατο. Σημαίνει να φροντίζεις τον εαυτό σου σε τακτική βάση.
- Προσάρμοσε τις δραστηριότητές σου στις εκάστοτε ανάγκες σου. Μια προπόνηση υψηλής έντασης μπορεί να σε χαλαρώσει περισσότερο από ένα μασάζ.
- Φτιάχνοντας μια λίστα με πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη και ακολουθώντας άλλες συμβουλές από ειδικούς, μπορείς να ξεπεράσεις ένα συναισθηματικό εμπόδιο, ώστε να διατηρήσεις την ευεξία σου.
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις περισσότερα…
Όταν λέμε "αυτοφροντίδα", εσύ σκέφτεσαι αφρόλουτρα και μαραθώνιους ταινιών κάτω από μια ζεστή κουβέρτα; Αν ναι, τότε δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν έχεις πέσει και εντελώς μέσα. "Αυτοφροντίδα είναι ο καθημερινός, συνεπής και θεμελιώδης τρόπος που φροντίζεις τον εαυτό σου, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής υγείας, ώστε να μπορείς να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου", λέει η Theresa Melito-Conners, PhD, ειδικός σε θέματα αυτοφροντίδας, εκπαιδευτική σύμβουλος και συγγραφέας από τη Μασαχουσέτη. Όταν είσαι πάντα σε φόρμα, μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα τα μεγάλα και τα μικρά εμπόδια της ζωής.
Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει απλώς περιποίηση. Μπορεί να σημαίνει να κάνεις κάτι δυσάρεστο που εν τέλει σου κάνει καλό, όπως μια επίσκεψη στον οδοντίατρο, ή να δώσεις στον εαυτό σου ακριβώς αυτό που χρειάζεται σε μια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ένα διάλειμμα για φαγητό, εξηγεί η Ellen Bard, επίτιμη συνεργάτης του British Psychological Society και συγγραφέας του This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Όπως και να 'χει, με την αυτοφροντίδα μπορείς να αναπληρώσεις καλύτερα την ενέργειά σου, ώστε να δίνεις το 100% του εαυτού σου στη δουλειά, στην προπόνηση, αλλά και στις σχέσεις σου, αναφέρει η Bard. Και αντί να σπαταλάς χρόνο και ενέργεια επιβάλλοντας στον εαυτό σου να χαλαρώσει με το ζόρι, μπορείς να του προσφέρεις τους εσωτερικούς πόρους για να επιλύσεις τα προβλήματα για τα οποία προσπαθείς να μην αγχωθείς. Είναι σαν να προσθέτεις το τελευταίο κομμάτι του παζλ αντί να ενώνεις ένα σωρό άσχετα κομμάτια, ελπίζοντας ότι θα σχηματίσουν κάτι.
Για να φροντίσεις αποτελεσματικά τον εαυτό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις πραγματικά, επισημαίνει η Bard. "Κάτι που μπορεί να αποτελεί δείγμα φροντίδας για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί για κάποιο άλλο και αυτό που χρειαζόμαστε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να μην είναι το κατάλληλο γιατρικό για μια άλλη", αναφέρει. "Αυτοφροντίδα σημαίνει να μπορείς να συνδέεσαι σε ένα βαθύτερο επίπεδο με τον εαυτό σου και να ακούς τι χρειάζεται η καρδιά, το μυαλό και το σώμα σου".
Είναι βασικό να προσαρμόζεις τις δραστηριότητες αυτοφροντίδας στις τρέχουσες ανάγκες σου. Αν κάνεις σωστές επιλογές, θα έχεις και τη διάθεση για να πετύχεις τους στόχους σου. Δοκίμασε αυτόν τον οδηγό, που βασίζεται σε πληροφορίες από ειδικούς.
1. Όταν νιώθεις συναισθηματική φόρτιση, βρες χρόνο για μια προπόνηση υψηλής έντασης
Ένα χαλαρωτικό μασάζ μπορεί να μοιάζει σαν το διάλειμμα που χρειάζεσαι από κάθε έγνοια. Αν, όμως, καταλήξεις να σκέφτεσαι όλα όσα έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα ενώ η μασέζ ασχολείται με την πλάτη σου, είναι πολύ πιθανό να αισθάνεσαι ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση μετά, επισημαίνει η Melito-Conners.
Αντί γι' αυτό, δοκίμασε να κάνεις μια προπόνηση που ξέρεις ότι σε εμψυχώνει και σε ανακουφίζει από το άγχος, προτείνει η Melito-Conners. Μπορεί να είναι ένα πεντάλεπτο χορευτικό πάρτι, ένα πρόγραμμα με άρσεις βαρών, σπριντ γύρω από το τετράγωνο ή ένα δύσκολο πρόγραμμα γιόγκα. Λίγα μόνο λεπτά κίνησης του σώματος και αύξησης των καρδιακών παλμών σου μπορούν να ανεβάσουν αρκετά την ενέργειά σου, ώστε να είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις κάθε εργασία ή πρόβλημα που σε απασχολεί, εξηγεί η Melito-Conners. Σύμφωνα με έρευνες, η κάθε είδους άσκηση μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση. Η ενέργεια και η αυτοπεποίθηση είναι ένας πανίσχυρος συνδυασμός που θα σε βοηθήσει να φέρεις τα πάντα εις πέρας και να σημειώσεις πρόοδο.
2. Όταν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, κάνε ένα μπάνιο
Άγχος και αϋπνία πάνε μαζί, αλλά ένας σύντομος ύπνος, μια κλασική κίνηση αυτοφροντίδας όταν νιώθεις κούραση, μπορεί στην ουσία να σαμποτάρει τις προσπάθειές σου. Αν κοιμηθείς στο μέσο της μέρας, μπορεί να αποσυντονίσεις το βιολογικό σου ρολόι και να διαταράξεις την ικανότητά σου να κοιμηθείς την ώρα του βραδινού ύπνου, αναφέρει η Rebecca Leslie, PsyD, αδειοδοτημένη ψυχολόγος στην Ατλάντα.
Τι πρέπει να κάνεις; Ένα ζεστό μπάνιο. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Sleep Medicine Reviews, ένα ζεστό μπάνιο μία ώρα πριν από τον βραδινό ύπνο βοηθά να αποκοιμηθείς πιο γρήγορα και να απολαύσεις έναν ύπνο καλύτερης ποιότητας. Το ζεστό μπάνιο διεγείρει το θερμορυθμιστικό σύστημα του σώματος, το οποίο μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος και να σε βοηθήσει να αποκοιμηθείς πιο εύκολα, εξηγεί η Leslie. "Ένα αφρόλουτρο σε βοηθά επίσης να ηρεμήσεις και να προετοιμαστείς καλύτερα για τον ύπνο, επειδή βρίσκεσαι σε ακινησία, χαλαρώνεις και διώχνεις μακριά κάθε έγνοια προτού αποκοιμηθείς".
3. Όταν νιώθεις άγχος, τηλεφώνησε σε έναν φίλο
Το να φοράς τη ρόμπα σου και να απολαμβάνεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή να παρακολουθείς τον αγώνα στην τηλεόραση συνήθως δεν είναι η καλύτερη λύση για να ξεκουράσεις το ανήσυχο πνεύμα σου, καθώς το πιθανότερο είναι οι σκέψεις να συνεχίσουν να στροβιλίζονται στο μυαλό σου. Ένα τηλεφώνημα σε έναν φίλο μπορεί να σου προσφέρει μεγαλύτερη χαρά και χαλάρωση.
"Το άγχος συνήθως αφορά μια μελλοντική έγνοια", λέει η Bard. Όταν μοιράζεσαι αυτήν την έγνοια με έναν φίλο, όταν ακούς μια διαφορετική οπτική, όταν ζητάς τη βοήθειά του για να καταστρώσεις ένα σχέδιο, το πιο πιθανό είναι να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο". Επίσης, είναι ανακουφιστικό να θυμάσαι ότι έχεις ένα σύστημα στήριξης, προσθέτει. Ακόμα και αν ο φίλος σου δεν μπορεί να σε βοηθήσει να λύσεις το πρόβλημα, μερικές φορές αυτό που χρειάζεσαι είναι να γνωρίζεις ότι έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε στηρίζουν.
4. Όταν νιώθεις θυμό, δοκίμασε να κάνεις διαλογισμό ή/και βαθιές εισπνοές
Αν συσσωρεύεται μέσα σου θυμός, δεν μπορείς απλώς να προσποιηθείς ότι δεν συμβαίνει τίποτα. "Ο διαλογισμός, έστω και για πέντε λεπτά, ή μερικές ασκήσεις με βαθιές εισπνοές μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις το νευρικό σου σύστημα, να αποκτήσεις πνευματική διαύγεια και να επαναφέρεις την ισορροπία", λέει η Melito-Conners. "Όποτε είναι δυνατό, προσπάθησε να προσδιορίσεις τι είναι αυτό που πυροδότησε τα αισθήματα οργής". Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει είτε να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα και λογική την κατάσταση είτε να την ξεχάσεις και να συνεχίσεις (συχνά αυτή είναι η καλύτερη λύση).
Έχεις πολλά νεύρα για να χαλαρώσεις; Το έχουμε νιώσει και εμείς. "Αν νιώθεις θυμό, βάλε το σώμα σου σε κίνηση. Περπάτησε, άκουσε το αγαπημένο σου τραγούδι ή χόρεψε και τραγούδα για να αλλάξεις διάθεση", λέει η Melito-Conners. Έπειτα, μπορείς να ξεκινήσεις μια συνεδρία διαλογισμού ή αναπνοών, που θα σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις ακόμα περισσότερο ή να συνεχίσεις ό,τι έκανες με πιο χαρούμενη διάθεση.
5. Όταν νιώθεις απογοήτευση, κάνε μια λίστα με πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη
"Σύμφωνα με πολλές σπουδαίες έρευνες, τα άτομα που σημειώνουν σε ένα ημερολόγιο τα πράγματα για τα οποία αισθάνονται ευγνωμοσύνη είναι πιο ικανοποιημένα από τη ζωή και έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση", λέει η Leslie. Το να κρατάς ημερολόγιο δεν σημαίνει ότι πρέπει να περνάς ώρες σημειώνοντας πράγματα. "Μπορείς να αφιερώνεις λίγα λεπτά κάθε μέρα συμπληρώνοντας δύο-τρία πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη ή να τα καταγράφεις σε λίστα σε ένα Έγγραφο Google ή σε μια σημείωση στο τηλέφωνό σου", συμβουλεύει η Melito-Conners. "Τις στιγμές που θα νιώθεις τη διάθεσή σου πεσμένη, θα μπορείς να ανατρέχεις στη λίστα και να σκέφτεσαι όλα αυτά για τα οποία πρέπει να νιώθεις ευγνωμοσύνη".
Όλα αυτά θα σε βοηθήσουν, τελικά, να βρεις αυτό που έχει αποτέλεσμα για εσένα. Αν αυτές οι προτάσεις δεν σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις τα εμπόδια στο ταξίδι της ευεξίας, συνέχισε να πειραματίζεσαι μέχρι να βρεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Για να γίνει η όλη διαδικασία πιο εύκολη, φρόντισε να ρωτάς πάντα τον εαυτό σου τα εξής: "Τι χρειάζομαι αυτήν τη στιγμή;" ή "Τι χρειάζεται ο μελλοντικός εαυτός μου;", αναφέρει η Bard. Έτσι, κάποια στιγμή θα καταφέρεις να προσφέρεις στον εαυτό σου τη βοήθεια που χρειάζεται.
Κείμενο: Celia Shatzman
Εικονογράφηση: Xoana Hererra
ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η καθημερινή γιόγκα μπορεί να είναι αυτό που χρειάζεσαι για να αντιμετωπίσεις τα μικροπράγματα που σε αγχώνουν στη ζωή σου. Ξεκίνησε το πρόγραμμα Yoga for Every Day στην εφαρμογή Nike Training Club και ανακάλυψε ακόμα περισσότερους τρόπους αυτοφροντίδας, διαβάζοντας άρθρα με πληροφορίες από ειδικούς στο nike.com.