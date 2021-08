Πώς να βελτιώσεις τη φροντίδα του εαυτού σου

Όταν λέμε "αυτοφροντίδα", εσύ σκέφτεσαι αφρόλουτρα και μαραθώνιους ταινιών κάτω από μια ζεστή κουβέρτα; Αν ναι, τότε δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν έχεις πέσει και εντελώς μέσα. "Αυτοφροντίδα είναι ο καθημερινός, συνεπής και θεμελιώδης τρόπος που φροντίζεις τον εαυτό σου, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας, ώστε να μπορείς να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου", λέει η Theresa Melito-Conners, PhD, ειδικός σε θέματα αυτοφροντίδας, εκπαιδευτική σύμβουλος και συγγραφέας από τη Μασαχουσέτη.



Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει απλώς περιποίηση. Μπορεί να σημαίνει και κάτι δυσάρεστο, το οποίο εν τέλει σου κάνει καλό (όπως μια επίσκεψη στον οδοντίατρο) ή ότι πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου ακριβώς αυτό που χρειάζεται σε μια συγκεκριμένη περίσταση (όπως ένα διάλειμμα για φαγητό), λέει η Ellen Bard, επίτιμη συνεργάτης του British Psychological Society και συγγραφέας του This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Μόλις το κάνεις, μπορείς να αναπληρώσεις καλύτερα την ενέργειά σου, ώστε να μπορείς να εμφανιστείς πανέτοιμος στη δουλειά, στην προπόνηση αλλά και στις σχέσεις σου, λέει η Bard. Και αντί να σπαταλάς χρόνο επιβάλλοντας στον εαυτό σου να χαλαρώσει με το ζόρι, μπορείς να του προσφέρεις τους εσωτερικούς πόρους για να επιλύσεις τα προβλήματα για τα οποία προσπαθείς να μην αγχωθείς. Είναι σαν να προσθέτεις το τελευταίο κομμάτι του παζλ αντί να ενώνεις ένα σωρό άσχετα κομμάτια μαζί, ελπίζοντας ότι θα σχηματίσουν κάτι.