Πώς να βελτιώσεις τη φροντίδα του εαυτού σου

Όταν λέμε "αυτοφροντίδα", εσύ σκέφτεσαι αφρόλουτρα και μαραθώνιους ταινιών κάτω από μια ζεστή κουβέρτα; Αν ναι, τότε δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν έχεις πέσει και εντελώς μέσα. "Αυτοφροντίδα είναι ο καθημερινός, συνεπής και θεμελιώδης τρόπος που φροντίζεις τον εαυτό σου, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής υγείας, ώστε να μπορείς να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου", λέει η Theresa Melito-Conners, PhD, ειδικός σε θέματα αυτοφροντίδας, εκπαιδευτική σύμβουλος και συγγραφέας από τη Μασαχουσέτη. Όταν είσαι πάντα σε φόρμα, μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα τα μεγάλα και τα μικρά εμπόδια της ζωής.



Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει απλώς περιποίηση. Μπορεί να σημαίνει να κάνεις κάτι δυσάρεστο που εν τέλει σου κάνει καλό, όπως μια επίσκεψη στον οδοντίατρο, ή να δώσεις στον εαυτό σου ακριβώς αυτό που χρειάζεται σε μια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ένα διάλειμμα για φαγητό, εξηγεί η Ellen Bard, επίτιμη συνεργάτης του British Psychological Society και συγγραφέας του This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Όπως και να 'χει, με την αυτοφροντίδα μπορείς να αναπληρώσεις καλύτερα την ενέργειά σου, ώστε να δίνεις το 100% του εαυτού σου στη δουλειά, στην προπόνηση, αλλά και στις σχέσεις σου, αναφέρει η Bard. Και αντί να σπαταλάς χρόνο και ενέργεια επιβάλλοντας στον εαυτό σου να χαλαρώσει με το ζόρι, μπορείς να του προσφέρεις τους εσωτερικούς πόρους για να επιλύσεις τα προβλήματα για τα οποία προσπαθείς να μην αγχωθείς. Είναι σαν να προσθέτεις το τελευταίο κομμάτι του παζλ αντί να ενώνεις ένα σωρό άσχετα κομμάτια, ελπίζοντας ότι θα σχηματίσουν κάτι.



Για να φροντίσεις αποτελεσματικά τον εαυτό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις πραγματικά, επισημαίνει η Bard. "Κάτι που μπορεί να αποτελεί δείγμα φροντίδας για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί για κάποιο άλλο και αυτό που χρειαζόμαστε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να μην είναι το κατάλληλο γιατρικό για μια άλλη", αναφέρει. "Αυτοφροντίδα σημαίνει να μπορείς να συνδέεσαι σε ένα βαθύτερο επίπεδο με τον εαυτό σου και να ακούς τι χρειάζεται η καρδιά, το μυαλό και το σώμα σου".



Είναι βασικό να προσαρμόζεις τις δραστηριότητες αυτοφροντίδας στις τρέχουσες ανάγκες σου. Αν κάνεις σωστές επιλογές, θα έχεις και τη διάθεση για να πετύχεις τους στόχους σου. Δοκίμασε αυτόν τον οδηγό, που βασίζεται σε πληροφορίες από ειδικούς.