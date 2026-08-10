Γιατί δεν πρέπει να εστιάζεις στον ΔΜΣ, όταν προσπαθείς να συλλάβεις

Ας αφήσουμε το θέμα του ΔΜΣ έξω από τη συζήτηση για τη γονιμότητα
Αυτή είναι η Nike (M)
Το άγχος για το βάρος σου ενώ προσπαθείς να συλλάβεις είναι ό,τι χειρότερο και, μάλιστα, μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Μάθε σε τι πρέπει να εστιάσεις, αντί γι' αυτό.
- Όσα έχεις ακούσει για τον ΔΜΣ μπορεί να είναι ανακρίβειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γονιμότητα. Μάλιστα, η εμμονή με αυτόν τον αυθαίρετο αριθμό θα μπορούσε να είναι και αντιπαραγωγική.
- Ο περιορισμός της πρόσληψης θερμίδων δεν ωφελεί τη γονιμότητα.
- Εφόσον δεν το παρακάνεις, η κίνηση έχει ευεργετική επίδραση στη σωματική και την ψυχική υγεία όταν προσπαθείς να συλλάβεις. Αν η προπόνησή σου χρειάζεται ανανέωση, ρίξε μια ματιά στο πρόγραμμα Nike (M)ove Like a Mother στην εφαρμογή NTC.
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*Αυτό το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση και έμπνευση, αλλά δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την παροχή ειδικών ιατρικών συμβουλών. Φρόντισε να συμβουλεύεσαι πάντα τον πάροχο υγείας σου για το πώς θα παραμείνεις υγιής και ασφαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.
Η γονιμότητα είναι ένα μυστήριο θέμα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα μιας γυναίκας να συλλάβει και να κρατήσει μια εγκυμοσύνη: γονίδια, ιατρικό ιστορικό ή το σχήμα της μήτρας, για να μην αναφέρουμε τη γονιμότητα του ατόμου που δίνει το σπέρμα. Ένας ιδιαίτερα δύσκολος, αλλά και αμφιλεγόμενος, παράγοντας; Ο δείκτης μάζας σώματος.
Αν έχεις ήδη αρχίσει να νιώθεις αγανάκτηση, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ο ΔΜΣ δεν προορίζονταν ποτέ για ιατρική χρήση. Είναι ένας μαθηματικός τύπος (βάρος ÷ ύψος² × 703) που εφευρέθηκε τον 19ο αιώνα από τον στατιστικολόγο Adolphe Quetelet ως εργαλείο για τη μέτρηση του μέσου σωματότυπου των πληθυσμών (με σημείο αναφοράς τους λευκούς άνδρες της δυτικής Ευρώπης). Υιοθετήθηκε ως ομοιόμορφος τρόπος μέτρησης για την αξιολόγηση του βάρους μόνο κάπου ανάμεσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1990, και μόνο επειδή θεωρήθηκε ελαφρώς καλύτερη μέθοδος σε σχέση με τις άλλες διαθέσιμες επιλογές. Ακόμη και τώρα, οι ερευνητές, όπως και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, επισημαίνουν ότι "δεν παρέχει διάγνωση για το σωματικό πάχος ή την υγεία ενός ατόμου".
Επομένως, ποια είναι η σχέση αυτού του φαινομενικά τυχαίου μαθηματικού τύπου με τη μήτρα σου; Πολλά κέντρα γονιμότητας αρνούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με ΔΜΣ πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο μέχρι να/αν δεν χάσουν "αρκετό" βάρος, μια αντιφατική πολιτική που μπορεί να προκαλέσει αγανάκτηση τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες του κλάδου υγείας. Ωστόσο, αν και αληθεύει ότι οι ΔΜΣ που υπερβαίνουν ή υπολείπονται ενός "κανονικού" εύρους (άλλη μια αντίφαση) σχετίζονται με μείωση της γονιμότητας για διάφορους λόγους, "άτομα με πολύ διαφορετικό βάρος μπορεί να είναι γόνιμα", ενώ άτομα με "κανονικό" βάρος μπορεί να έχουν προβλήματα γονιμότητας, αναφέρει η Lora Shahine, MD, μαιευτήρας-γυναικολόγος με εξειδίκευση στην αναπαραγωγική ενδοκρινολογία στην κλινική Pacific NW Fertility του Σιάτλ και παρουσιάστρια του podcast Baby or Bust. Η γενικευμένη κατηγοριοποίηση ενός ατόμου, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να συλλάβει επειδή έχει πολύ υψηλό ή χαμηλό ΔΜΣ, σημαίνει απλώς ότι δεν βλέπεις την πλήρη εικόνα".
Μπορεί να αποτελεί μέρος της ευρύτερης εικόνας, αλλά η εστίαση μόνο στο βάρος μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Σύμφωνα με μελέτες, η σκόπιμη απώλεια βάρους είναι συνήθως προσωρινή και μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε συνεχή ανάκτηση και απώλεια βάρους και αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακών νοσημάτων και διαβήτη, με άλλα λόγια επηρεάζοντας συνολικά την κατάσταση της υγείας. Και η καλή κατάσταση της υγείας είναι πολύ σημαντική για την αναπαραγωγική υγεία, αναφέρει η Δρ Shahine.
Έτσι, αντί να αγχώνεσαι για έναν "τυχαίο αυθαίρετο αριθμό", σύμφωνα με τα λεγόμενα της Δρ Shahine, δες παρακάτω μερικές άλλες, μη αντιφατικές, ενέργειες που μπορείς να δοκιμάσεις όταν προσπαθείς να συλλάβεις.
1. Φάε. Ίσως περισσότερο από όσο πιστεύεις.
Ο περιορισμός του φαγητού είναι τόσο αποδεκτό κοινωνικό πρότυπο που πολλά άτομα, είτε ακολουθούν την κετογονική δίαιτα είτε κάνουν καθαρή διατροφή, δεν συνειδητοποιούν ότι το εφαρμόζουν. Και δεν βοηθά καθόλου τη γονιμότητα, σύμφωνα με τη Willow Jarosh, RDN και διαιτολόγο στη Νέα Υόρκη. Η Jarosh ενθαρρύνει τα άτομα που προσπαθούν να συλλάβουν να αποβάλουν μια νοοτροπία που βασίζεται στη δίαιτα, ώστε να διασφαλίσουν ότι προσλαμβάνουν επαρκείς θερμίδες και θρεπτικά συστατικά, μια τακτική για την οποία χρειάζεται απλώς να τρώνε τακτικά, χορταστικά γεύματα.
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την Jarosh όσον αφορά τη γονιμότητα είναι η υιοθέτηση μιας διατροφής με στόχο τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και αντίσταση στην ινσουλίνη, μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για την υπογονιμότητα στις γυναίκες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αν και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών επηρεάζει τη γονιμότητα με περίπλοκους τρόπους και δεν υπάρχει γρήγορη θεραπεία, η διατροφή που έχει ως στόχο τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα είναι πολύ απλή: "Προσπάθησε να ενσωματώσεις πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπος σε κάθε γεύμα" λέει η Jarosh. Τα σνακ είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για να διατηρήσεις σταθερό το σάκχαρο του αίματος, αλλά και για να συμπληρώσεις τη διατροφή σου με θρεπτικά συστατικά και ομάδες τροφίμων που ίσως δεν προσλαμβάνεις πάντα με τα γεύματα.
Όσο για το ποια συγκεκριμένα τρόφιμα θα πρέπει να επιλέξεις; Η Jarosh λέει πώς δεν πρέπει να το υπεραναλύεις. Την άποψή της συμμερίζεται και η Δρ Shahine, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας μπορεί να αποκτήσουν εμμονή με τη διατροφή και να παρασυρθούν από δημοφιλείς τάσεις σχετικά με την υγεία. "Όλες οι γυναίκες θα ήθελαν κάποιος να τους πει πώς αν αφαιρέσουν τη γλουτένη από τη διατροφή τους, θα μείνουν έγκυες τον επόμενο μήνα. Αλλά δεν υπάρχει μία λύση για όλους". Φυσικά, αν έχεις κάποιες παθήσεις ή αλλεργίες που απαιτούν συγκεκριμένες διατροφικές αλλαγές, είναι καλύτερο να τις συζητήσεις προσωπικά με έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο.
2. Προσπάθησε να μην αγχώνεσαι για το άγχος. Αντιμετώπισέ το.
Ναι, το άγχος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κύκλο σου και να επηρεάσει τη γονιμότητα. Ωστόσο, αν αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τη σύλληψη, τότε δεν θα υπήρχαν πλέον άνθρωποι… πουθενά. "Κάνω πολλές συζητήσεις με τους ασθενείς μου εξηγώντας ότι δεν μπορείς να εξαλείψεις το άγχος, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις μηχανισμούς αντιμετώπισης για να μειώσεις τις επιπτώσεις του" αναφέρει η Δρ Shahine. Τώρα, το άγχος δεν είναι απαραίτητα κακό. Η γνωστή απόκριση πάλης ή φυγής μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια. Ωστόσο, όταν το σώμα σου είναι απασχολημένο προσπαθώντας να σώσει τη ζωή σου, λέει η Δρ Shahine, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τις ορμόνες που συμβάλλουν στη σύλληψη. Ας υποθέσουμε ότι σε κυνηγάει μια αρκούδα. "Θα σκεφτείς αν πρόκειται να έχεις ωορρηξία; Ή θα προσπαθήσεις να τρέξεις όσο πιο μακριά μπορείς για να ξεφύγεις;", ρωτάει η Δρ Shahine.
Εντάξει, μια αρκούδα δεν είναι κάτι που μπορείς να αγνοήσεις. Αλλά στην περίπτωση μιας κατάστασης που επηρεάζει την ψυχική σου υγεία, μπορείς να μιλήσεις με φίλους, να πας μια βόλτα, να κάνεις γιόγκα, να δεις αστείες ταινίες που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις, να φτιάξεις λίστες ή να κάνεις οτιδήποτε θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο ήρεμα. Όπως ήδη αναφέραμε, δεν πρόκειται για παράγοντα καθοριστικής σημασίας. Σύμφωνα με τη Δρ Shahine, οι γυναίκες μένουν έγκυες σε κάθε είδους αγχωτικές καταστάσεις (οι άνθρωποι των σπηλαίων τεκνοποιούσαν ενώ γύρω τους υπήρχαν άγρια ζώα που έψαχναν για τη λεία τους). Ωστόσο, η προσπάθεια βελτίωσης στη διαχείριση του στρες έχει μόνο πλεονεκτήματα.
3. Γύμνασε το σώμα σου, χωρίς να το εξαντλήσεις.
Στο παρελθόν, η άσκηση θεωρούνταν απαγορευτική για τα άτομα που προσπαθούσαν να συλλάβουν. Τώρα, γνωρίζουμε ότι η κίνηση είναι κατά γενικό κανόνα ωφέλιμη για όλους, όπως και για τις γυναίκες που ελπίζουν να μείνουν έγκυες. Μάλιστα, ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα και τη λειτουργία του έμμηνου κύκλου, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον σωματότυπο ή στο βάρος. Ωστόσο, η άσκηση είναι μια μεγάλη κατηγορία και είτε ακολουθείς ήδη ένα πρόγραμμα είτε θέλεις να αρχίσεις να προπονείσαι, θα πρέπει πρώτα να μιλήσεις με τον γιατρό σου.
Όπως και στην περίπτωση του ψυχικού στρες, η ικανότητα του σώματός σου να ανακάμψει από το σωματικό στρες είναι πολύ σημαντική. "Όταν υποβάλλεις το σώμα σου σε μια αγχωτική κατάσταση, είτε σωματική είτε συναισθηματική, θα αρχίσει να παράγει ενδορφίνες και κορτιζόλη, ενώ θα σταματήσει να εστιάζει στη διαδικασία της αναπαραγωγής", αναφέρει η Δρ Shahine. Αυτός είναι και ο λόγος που οι γιατροί συμβουλεύουν συνήθως τους ασθενείς να μην αρχίζουν ένα νέο πρόγραμμα έντονων προπονήσεων ενώ προσπαθούν να συλλάβουν. Για όσους προπονούνται ήδη με αυτόν τον τρόπο, η Δρ Shahine προτείνει συχνά να μετριάσουν ελαφρώς το πρόγραμμά τους ή να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις με πιο ήπια ένταση. Συμβουλεύει ακόμα και τους πιο αφοσιωμένους ασθενείς της να μην γυμνάζονται σε σημείο εξάντλησης ή αρνητικού ισοζυγίου θερμίδων, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα με τις ορμόνες και την ωορρηξία. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις περιπτώσεις, η Δρ Shahine λέει ότι "η κίνηση κάνει καλό".
Τελικά, ίσως δεν μάθεις ποτέ ποια ήταν τα αίτια που σε δυσκόλεψαν να μείνεις έγκυος. Αλλά αν μπορείς να μάθεις να φροντίζεις σωστά τον εαυτό σου, αφήνοντας στην άκρη την κουλτούρα της δίαιτας, θα έχεις δημιουργήσει μια σταθερή βάση για οτιδήποτε σου επιφυλάσσει η ζωή.
Κείμενο: Kelsey Miller
Φωτογραφίες: Vivian Kim
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