Γιατί δεν πρέπει να εστιάζεις στον ΔΜΣ, όταν προσπαθείς να συλλάβεις

Η γονιμότητα είναι ένα μυστήριο θέμα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα μιας γυναίκας να συλλάβει και να κρατήσει μια εγκυμοσύνη: γονίδια, ιατρικό ιστορικό ή το σχήμα της μήτρας, για να μην αναφέρουμε τη γονιμότητα του ατόμου που δίνει το σπέρμα. Ένας ιδιαίτερα δύσκολος, αλλά και αμφιλεγόμενος, παράγοντας; Ο δείκτης μάζας σώματος.



Αν έχεις ήδη αρχίσει να νιώθεις αγανάκτηση, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ο ΔΜΣ δεν προορίζονταν ποτέ για ιατρική χρήση. Είναι ένας μαθηματικός τύπος (βάρος ÷ ύψος² × 703) που εφευρέθηκε τον 19ο αιώνα από τον στατιστικολόγο Adolphe Quetelet ως εργαλείο για τη μέτρηση του μέσου σωματότυπου των πληθυσμών (με σημείο αναφοράς τους λευκούς άνδρες της δυτικής Ευρώπης). Υιοθετήθηκε ως ομοιόμορφος τρόπος μέτρησης για την αξιολόγηση του βάρους μόνο κάπου ανάμεσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1990, και μόνο επειδή θεωρήθηκε ελαφρώς καλύτερη μέθοδος σε σχέση με τις άλλες διαθέσιμες επιλογές. Ακόμη και τώρα, οι ερευνητές, όπως και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, επισημαίνουν ότι "δεν παρέχει διάγνωση για το σωματικό πάχος ή την υγεία ενός ατόμου".



Επομένως, ποια είναι η σχέση αυτού του φαινομενικά τυχαίου μαθηματικού τύπου με τη μήτρα σου; Πολλά κέντρα γονιμότητας αρνούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με ΔΜΣ πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο μέχρι να/αν δεν χάσουν "αρκετό" βάρος, μια αντιφατική πολιτική που μπορεί να προκαλέσει αγανάκτηση τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες του κλάδου υγείας. Ωστόσο, αν και αληθεύει ότι οι ΔΜΣ που υπερβαίνουν ή υπολείπονται ενός "κανονικού" εύρους (άλλη μια αντίφαση) σχετίζονται με μείωση της γονιμότητας για διάφορους λόγους, "άτομα με πολύ διαφορετικό βάρος μπορεί να είναι γόνιμα", ενώ άτομα με "κανονικό" βάρος μπορεί να έχουν προβλήματα γονιμότητας, αναφέρει η Lora Shahine, MD, μαιευτήρας-γυναικολόγος με εξειδίκευση στην αναπαραγωγική ενδοκρινολογία στην κλινική Pacific NW Fertility του Σιάτλ και παρουσιάστρια του podcast Baby or Bust. Η γενικευμένη κατηγοριοποίηση ενός ατόμου, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να συλλάβει επειδή έχει πολύ υψηλό ή χαμηλό ΔΜΣ, σημαίνει απλώς ότι δεν βλέπεις την πλήρη εικόνα".



Μπορεί να αποτελεί μέρος της ευρύτερης εικόνας, αλλά η εστίαση μόνο στο βάρος μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Σύμφωνα με μελέτες, η σκόπιμη απώλεια βάρους είναι συνήθως προσωρινή και μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε συνεχή ανάκτηση και απώλεια βάρους και αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακών νοσημάτων και διαβήτη, με άλλα λόγια επηρεάζοντας συνολικά την κατάσταση της υγείας. Και η καλή κατάσταση της υγείας είναι πολύ σημαντική για την αναπαραγωγική υγεία, αναφέρει η Δρ Shahine.



Έτσι, αντί να αγχώνεσαι για έναν "τυχαίο αυθαίρετο αριθμό", σύμφωνα με τα λεγόμενα της Δρ Shahine, δες παρακάτω μερικές άλλες, μη αντιφατικές, ενέργειες που μπορείς να δοκιμάσεις όταν προσπαθείς να συλλάβεις.