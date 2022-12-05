Γιατί πρέπει να δοκιμάσεις την προγεννητική yoga σύμφωνα με τους ειδικούς

Όταν ακούς "άσκηση κατά την εγκυμοσύνη", αμέσως σου έρχεται στο μυαλό η γιόγκα για εγκύους; Λογικό. Αρχικά, η πρακτική γιόγκα χαμηλής έντασης είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται εύκολα στο σώμα της εγκύου. Επίσης, πολλά στούντιο γυμναστικής διαθέτουν προγράμματα γιόγκα για εγκύους ως τη μόνη επιλογή για άσκηση κατά την εγκυμοσύνη.

"Η γιόγκα για εγκύους μπορεί να αποτελέσει μια πολύ δραστική μορφή άσκησης μέτριας έντασης", εξηγεί η Dena Zimbel, δασκάλα γιόγκα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, πρώην μαία και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. Σίγουρα, η γιόγκα είναι μια μορφή σωματικής κίνησης, κάτι το οποίο είναι πάντα θετικό, αναφέρει. Ωστόσο, διευκολύνει επίσης τη σύνδεση του σώματος και του μυαλού, η οποία είναι πολύ σημαντική όταν μεγαλώνεις μέσα σου ένα μωρό (καλά, σιγά το πράγμα). Η εγκυμοσύνη είναι συχνά μια δύσκολη περίοδος για να νιώσεις γειωμένη στο παρόν όσο το σώμα σου αλλάζει και η γιόγκα προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να επανασυνδεθείς με αυτό, εξηγεί η Zimbel.

Ειδικά αν δεν έχεις κάνει ποτέ γιόγκα στο παρελθόν (ή ακόμη και αν έχεις κάνει), μπορεί να τρομάζεις στην ιδέα να ξεκινήσεις την πρακτική σου ενώ είσαι έγκυος. Μάλιστα, αν δεν είχες δείξει ποτέ ενδιαφέρον για τη γιόγκα ή είχες συνηθίσει σε πιο εντατικά προγράμματα, μπορεί να μην σε ενθουσιάσει η ιδέα μιας πιο ήπιας μορφής άσκησης. Όπως και να έχει, η γιόγκα μπορεί να σου προσφέρει σημαντικά οφέλη (εφόσον το επιτρέπει ο γιατρός σου) αλλά και τρόπους για να τα μεγιστοποιήσεις.