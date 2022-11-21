Πώς να διαχειριστείς την εξάντληση του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Υπάρχει ένα ξεχωριστό είδος εξάντλησης που μπορεί να νιώσεις ότι σε καταβάλλει στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. "Η κόπωση του πρώτου τριμήνου δεν συγκρίνεται με τίποτα", λέει η Amanda Williams, MD, πιστοποιημένη μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. "Είναι η εποχή που το έμβρυο και ο πλακούντας αναπτύσσονται με τον πιο γρήγορο ρυθμό, επομένως η μεταβολική ζήτηση του σώματός σου είναι τεράστια". Είναι επίσης η εποχή όπου ορισμένες ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η HCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη, η ορμόνη της εγκυμοσύνης που εκλύεται από τον πλακούντα), αυξάνονται κατακόρυφα, κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ράκος.

Σκέψου το εξής: Το σώμα σου αρχίζει να αναπτύσσει ένα ανθρώπινο πλάσμα και να φτιάχνει το σπίτι του για τους επόμενους εννέα περίπου μήνες, επομένως είναι φυσικό να νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια για να σηκωθείς από τον καναπέ, πόσο μάλλον να γυμναστείς (δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι καθόλου για αυτό). Ακόμα και επαγγελματίες αθλήτριες νιώθουν καταβεβλημένες σε αυτό το στάδιο. Η Adia Barnes, αθλήτρια της Nike και επικεφαλής προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Wildcats του University of Arizona και μητέρα δύο παιδιών, θυμάται ότι ένιωθε "απίστευτη κούραση" κατά το πρώτο της τρίμηνο.

Και πάλι, δεν χρειάζεσαι να αφήνεις την εξάντληση να σε καταβάλλει. Δες πώς θα το διαχειριστείς.