Πώς να διαχειριστείς την εξάντληση του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Συμβουλές που χαρίζουν περισσότερη ενέργεια για να διαχειριστείς την κούραση του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης
Αυτή είναι η Nike (M)
Νιώθεις εξαντλημένη; Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποφέρεις. Οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σε βοηθήσουν.
- Η κόπωση του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης δεν είναι στη φαντασία σου. Είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού των ορμονών της εγκυμοσύνης, συνδυασμένων με ό,τι άλλο κάνει το σώμα σου για να μεγαλώσει ένα μωρό.
- Μικρές αλλαγές, όπως η κατανάλωση μικρών γευμάτων σε όλη τη διάρκεια της μέρας και η βελτίωση των συνηθειών του ύπνου σου, μπορούν να τονώσουν την ενέργεια και να βελτιώσουν τη διαχείριση της ζωής μιας εγκύου.
- Η άσκηση έχει αποδειχθεί επίσης ότι βοηθάει, αν είσαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Ρίξε μια ματιά στο πρόγραμμα Nike (M)ove Like a Mother στο NTC για προπονήσεις που μπορείς να κάνεις σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης σου.
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*Αυτό το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση και έμπνευση, αλλά δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την παροχή ειδικών ιατρικών συμβουλών. Φρόντισε να συμβουλεύεσαι πάντα τον πάροχο υγείας σου για το πώς θα παραμείνεις υγιής και ασφαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.
Υπάρχει ένα ξεχωριστό είδος εξάντλησης που μπορεί να νιώσεις ότι σε καταβάλλει στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. "Η κόπωση του πρώτου τριμήνου δεν συγκρίνεται με τίποτα", λέει η Amanda Williams, MD, πιστοποιημένη μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. "Είναι η εποχή που το έμβρυο και ο πλακούντας αναπτύσσονται με τον πιο γρήγορο ρυθμό, επομένως η μεταβολική ζήτηση του σώματός σου είναι τεράστια". Είναι επίσης η εποχή όπου ορισμένες ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η HCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη, η ορμόνη της εγκυμοσύνης που εκλύεται από τον πλακούντα), αυξάνονται κατακόρυφα, κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ράκος.
Σκέψου το εξής: Το σώμα σου αρχίζει να αναπτύσσει ένα ανθρώπινο πλάσμα και να φτιάχνει το σπίτι του για τους επόμενους εννέα περίπου μήνες, επομένως είναι φυσικό να νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια για να σηκωθείς από τον καναπέ, πόσο μάλλον να γυμναστείς (δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι καθόλου για αυτό). Ακόμα και επαγγελματίες αθλήτριες νιώθουν καταβεβλημένες σε αυτό το στάδιο. Η Adia Barnes, αθλήτρια της Nike και επικεφαλής προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Wildcats του University of Arizona και μητέρα δύο παιδιών, θυμάται ότι ένιωθε "απίστευτη κούραση" κατά το πρώτο της τρίμηνο.
Και πάλι, δεν χρειάζεσαι να αφήνεις την εξάντληση να σε καταβάλλει. Δες πώς θα το διαχειριστείς.
Να είσαι επιεικής με τον εαυτό σου.
Αποδέξου ότι "το σώμα σου κάνει κάτι το απίστευτο", λέει η Δρ Williams. "Πολλές φορές, οι έγκυες, και ιδίως εκείνες που ακολουθούν έναν αθλητικό τρόπο ζωής, λένε ότι αισθάνονται πως θα έπρεπε να κάνουν ή να επιτυγχάνουν περισσότερα. Να θυμάσαι ότι κάνεις ήδη κάτι μοναδικό, όταν απλώς κάθεσαι στον καναπέ και ο πλακούντας σου μεγαλώνει". Με άλλα λόγια, ακόμα και αν δεν τρέχεις πέντε χιλιόμετρα κάθε μέρα, το σώμα σου δουλεύει τόσο σκληρά, που κάπως έτσι νιώθει. Δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι άσχημα αν θέλεις να χαλαρώσεις λιγάκι.
Προσπάθησε να παίρνεις σύντομους ύπνους.
Πιθανώς να γνωρίζεις ότι η ξεκούραση θα κάνει καλό στην υγεία σου. Ωστόσο, αυτό "είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις", επισημαίνει η Meghan Rosenfeld, Nike Trainer και ιδρύτρια του Trimester Fit Body στο Doylestown της Πενσιλβάνια. Προτείνει να προγραμματίζεις κάποιες ώρες στο ημερολόγιό σου για να κοιμάσαι στη διάρκεια της ημέρας. "Απλώς κλείσε τα μάτια σου για 15 με 20 λεπτά και θα νιώσεις πολύ πιο ανανεωμένη, ακόμα και αν δεν κοιμηθείς βαθιά", λέει η Rosenfeld. Μην αισθάνεσαι καθόλου τύψεις επειδή θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Οι τύψεις δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν, ούτε σου χρειάζονται, ενώ η καθιέρωση του ύπνου στη διάρκεια της ημέρας αλλά και η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας απαλλαγής από τις τύψεις είναι κάτι που θα σε βοηθήσει πολύ στη ζωή σου μετά τον τοκετό.
Τρώγε και πίνε (νερό) τακτικά.
Τα μικρά, θρεπτικά σνακ σε όλη τη διάρκεια της μέρας μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την ενέργειά σου και να αποφύγεις τη ναυτία, λέει η Δρ Williams. Κάποιες από τις επιλογές που προτείνει είναι μια χούφτα μούρα ή/και καρπούς, που είναι θρεπτικά και μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου. Εναλλακτικά, δοκίμασε τα στικ τυριού με κρακεράκια, φέτες ψωμιού ολικής άλεσης με χούμους ή φέτες μήλου με βούτυρο ξηρών καρπών. Απλώς φρόντισε να ακούς το σώμα σου όταν σου λέει ότι έχει χορτάσει, επειδή η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο κουρασμένη, λέει η Rosenfeld. Επισημαίνει επίσης ότι η αφυδάτωση μπορεί να ενισχύσει την κόπωση, επομένως φρόντισε να πίνεις μικρές γουλιές νερού σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αν δεν έχεις καθόλου όρεξη για νερό σε αυτήν τη φάση, δοκίμασε να προσθέσεις λίγο λεμόνι ή μέντα, ή προτίμησε το ανθρακούχο νερό.
Διατήρησε τις συνήθειες του ύπνου σου.
Οι ορμονικές αλλαγές του πρώτου τριμήνου, σε συνδυασμό με το επιπλέον άγχος των πρώτων σταδίων της εγκυμοσύνης, μπορεί να σε δυσκολέψουν να απολαύσεις έναν ποιοτικό ύπνο, ακόμα και αν είσαι εντελώς εξουθενωμένη, λέει η Grace Pien, MD, διευθύντρια του Sleep Medicine Fellowship στο Johns Hopkins Hospital, στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. Αν προσθέσεις και τη ναυτία, τότε η ιδέα ενός καλού βραδινού ύπνου μοιάζει πραγματικά με άπιαστο όνειρο. Η Δρ Pien προτείνει να χαμηλώνεις τα φώτα, να ακούς χαλαρωτική μουσική και να αποφεύγεις την τηλεόραση πριν από τον ύπνο. Όλα αυτά στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα να κοιμηθεί.
Όσον αφορά τη βραδινή ναυτία, η Δρ Williams προτείνει να αποφεύγεις τις όξινες τροφές τη νύχτα, οι οποίες μπορεί να ερεθίσουν τα τοιχώματα του στομαχιού σου. Προτείνει επίσης να έχεις μερικά σκέτα κρακεράκια στο κομοδίνο σου για να καταπραΰνεις τη ναυτία που μπορεί να νιώσεις μέσα στη νύχτα ή να έχεις στο ψυγείο λίγο τζίντζερ τουρσί (όπως αυτό που προσθέτουν στο σούσι).
Βάλε το σώμα σου σε κίνηση.
Μόλις σου το επιτρέψει ο γιατρός σου, ακόμα και λίγη άσκηση μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις λίγη ζωντάνια και να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου του αίματος, αποτρέποντας τη σημαντική απώλεια ενέργειας, λέει η Rosenfeld. "Ακόμα και τις ημέρες που θέλεις απλώς να μείνεις ξαπλωμένη, κάνε μια σύντομη βόλτα. Ας είναι και δέκα λεπτά", αναφέρει. "Μπορεί στο τέλος να καταλήξεις να κάνεις έναν μεγαλύτερο περίπατο από αυτόν που είχες προγραμματίσει αρχικά".
Αν, ωστόσο, δεν μπορείς να βρεις όρεξη για άσκηση (κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό!), δοκίμασε να κάνεις διαφραγματική αναπνοή για μερικά λεπτά, η οποία μπορεί να ενδυναμώσει τον κορμό και το πυελικό έδαφος και να σου προσφέρει μια στιγμή ενσυνειδητότητας, που θα σε βοηθήσει να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Για να το κάνεις, διεύρυνε τον θώρακά σου ενώ χαλαρώνεις το πυελικό έδαφος κατά την εισπνοή και στη συνέχεια ενεργοποίησε τους κοιλιακούς μύες και το πυελικό έδαφος κατά την εκπνοή.
Ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει ακόμα περισσότερη ενέργεια από ό,τι οι παραπάνω συμβουλές; Το γεγονός ότι γνωρίζεις πως αυτό το τρίμηνο είναι στην ουσία το χειρότερο, όσον αφορά την εξάντληση. Το πιθανότερο είναι να ξανανιώσεις σύντομα και πάλι ο εαυτός σου.
Κείμενο: Rachel Rabkin Peachman
Φωτογραφίες: Vivian Kim
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