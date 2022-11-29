Μπορείς να κάνεις έντονη άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Αν το γυμναστήριο ήταν το πάθος σου πριν από την εγκυμοσύνη, πιθανώς να σε κατατρώει ένα μεγάλο ερώτημα, τώρα που θέλεις να προπονείσαι ενώ ετοιμάζεσαι να φέρεις στον κόσμο ένα μωρό: Μήπως πρέπει να μειώσω την ένταση των προπονήσεών μου; Έχεις απόλυτο δίκιο να αναρωτιέσαι: πολλές ασκήσεις για το διάστημα πριν από τον τοκετό διαφημίζονται ως "ήπιας" ή "μέτριας" έντασης, κάτι το οποίο μπορεί να μην ταιριάζει στους δικούς σου ρυθμούς.

Αν είσαι εξαντλημένη ή έτοιμη να κατεβάσεις στροφές, κάν' το. Διαφορετικά, χρησιμοποίησε τον ρυθμό αντιλαμβανόμενης προσπάθειας (RPE), μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, όπου το μηδέν σημαίνει ότι χαλαρώνεις στον καναπέ παρακολουθώντας Netflix και το δέκα αντιστοιχεί σε μία από τις πιο δύσκολες προπονήσεις που έκανες ποτέ. Διατήρησε την ένταση έως το επτά με οκτώ στα δέκα, λέει η Amanda Williams, MD, πιστοποιημένη μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. (Σου ακούγεται διαφορετικό από την παλιά μέτρηση καρδιακών παλμών που είχες ακουστά; Αυτό συμβαίνει επειδή πράγματι, αυτή η μέθοδος είναι όντως παλιά, λέει η Δρ Williams.)

Φυσικά, το επίπεδο επτά ή οκτώ του κάθε ατόμου είναι διαφορετικό, όπως εξίσου διαφορετική μπορεί να είναι η αίσθηση του επιπέδου προσπάθειας επτά στις 18 εβδομάδες εγκυμοσύνης από εκείνη του επιπέδου επτά στις 32 εβδομάδες. "Η εγκυμοσύνη είναι σαν να φοράς ένα σακίδιο και κάθε εβδομάδα να προσθέτουμε σε αυτό μια μεγάλη πέτρα. Έως το τέλος της εγκυμοσύνης σου, η εκτέλεση των ίδιων ασκήσεων που έκανες στις 20 εβδομάδες είναι πολύ πιο δύσκολη, επειδή κουβαλάς αυτό το γεμάτο σακίδιο", λέει η Catherine Cram, φυσιολόγος άσκησης και ιδιοκτήτρια του Prenatal and Postpartum Fitness Consulting στη Verona του Ουισκόνσιν. "Δεν μειώνεται το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης. Προπονείσαι πιο σκληρά".

Πώς, λοιπόν, μπορείς να προσαρμοστείς; Το σημαντικό είναι να ακούσεις το σώμα σου. "Είναι προσωπική υπόθεση, επομένως μπορείς να προπονηθείς στο επίπεδο που εσύ νιώθεις άνετα", λέει η Δρ Williams. Ας ξεκινήσουμε...