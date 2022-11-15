Τα πάντα για το στρες και τη γονιμότητα
Αυτή είναι η Nike (M)
Η προσπάθεια να συλλάβεις μπορεί να γίνει μια φορτισμένη συναισθηματικά διαδικασία όταν το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έρχεται αμέσως. Μάθε πώς μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου όλο αυτό το διάστημα.
- Σύμφωνα με μελέτες, το στρες μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και το άγχος της σκέψης ότι δεν θα μείνεις έγκυος να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο.
- Η εστίαση σε πρακτικές αυτοφροντίδας που λειτουργούν πραγματικά για σένα μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς αυτό το άγχος.
- Τηλεφώνησε σε ένα φιλικό πρόσωπο, αλλά φρόντισε να είναι το σωστό άτομο. Η επικοινωνία με κάποιον που έχει εμπειρία, ή απλώς κατανοεί την κατάστασή σου, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις περισσότερα…
*Αυτό το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση και έμπνευση, αλλά δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την παροχή ειδικών ιατρικών συμβουλών. Φρόντισε να συμβουλεύεσαι πάντα τον πάροχο υγείας σου για το πώς θα παραμείνεις υγιής και ασφαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.
Αν έχεις περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου προσπαθώντας να μην μείνεις έγκυος, μπορεί να είναι σοκ για σένα όταν δεν συμβαίνει μόλις είσαι πραγματικά έτοιμη. Αυτό το σοκ μπορεί να μετατραπεί σε στρες και άγχος καθώς οι μήνες περνούν και η εγκυμοσύνη δεν έρχεται. Ακούμε συνεχώς ότι το στρες είναι κακός σύμβουλος για τη γονιμότητα, αλλά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την άκρως αγχωτική κατάσταση χωρίς να αγχωθούμε; Ιδού το παράλογο!
"Είναι από τη φύση του αγχωτικό να έχουμε έναν διακαή πόθο που δεν μπορούμε να πετύχουμε", λέει η ψυχίατρος Lucy Hutner, MD, με έδρα τη Νέα Υόρκη και αρχισυντάκτρια του Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Πέρα από αυτό, αναφέρει επίσης ότι "μια κατάσταση στην οποία αισθανόμαστε υπεύθυνοι για ένα αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως οδηγεί με βεβαιότητα σε εκδήλωση άγχους". Γι' αυτό, μην απελπίζεσαι: είναι απολύτως λογικό να αισθάνεσαι αγχωμένη. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις τρόπους για να διαχειριστείς το άγχος σου. Σε αυτό το άρθρο, οι ειδικοί αναφέρουν πόσο μεγάλος παράγοντας είναι το στρες στη γονιμότητα, αλλά και τεχνικές για να το μειώσεις.
Αναγνώρισε τον ρόλο που παίζει το στρες στη γονιμότητα.
Το να πεις σε κάποιον ότι πρέπει να χαλαρώσει και ότι όλα θα πάνε καλά, δεν είναι ποτέ χρήσιμο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς το στρες επηρεάζει τη γονιμότητα. Σε μια έκθεση του 2018 στο επιστημονικό περιοδικό Dialogues in Clinical Neuroscience, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μείωση του στρες μπορεί να συμβάλλει όντως στην επιτυχία. "Διάφορες μελέτες έχουν δείξει τον τεράστιο αντίκτυπο των ψυχολογικών παρεμβάσεων στα ποσοστά εγκυμοσύνης", αναφέρει η Alice Domar, PhD, μία από τους εκπονητές της μελέτης, καθώς και Chief Compassion Officer (μακάρι αυτή η ιδιότητα να ήταν πιο συνηθισμένη) στην εταιρεία Inception Fertility και αναπληρώτρια καθηγήτρια μαιευτικής, γυναικολογίας και αναπαραγωγικής βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστόνη. Μέσα από δεκαετίες έρευνας, η Domar έχει διαπιστώσει ότι όταν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας και συμμετέχουν σε γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και σε παρεμβάσεις πνεύματος και σώματος (όπως ο διαλογισμός), έχουν δύο με τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να μείνουν έγκυες σε σχέση με τις γυναίκες που δεν το κάνουν.
Επαναπροσδιόρισε τον τρόπο που επικοινωνείς με τον εαυτό σου.
Η Domar αναφέρει ότι αυτό που είναι πιο συχνά αποτελεσματικό σε ασθενείς με προβλήματα υπογονιμότητας είναι μια στρατηγική διαχείρισης του στρες που είναι γνωστή ως γνωσιακή αναδόμηση. Αν κάνεις συνεχώς αρνητικές σκέψεις, όπως να κατηγορείς τον εαυτό σου για την υπογονιμότητα, η Domar προτείνει να προκαλέσεις έναν εσωτερικό διάλογο. "Για παράδειγμα, σε μια γυναίκα που σκέφτεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ ένα μωράκι, εγώ θα ρωτούσα το εξής: 'Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία της εξωσωματικής και ξοδεύεις όλα αυτά τα χρήματα;'", λέει η Domar. "Είναι σαφές ότι αυτό το άτομο δεν έχει χάσει την ελπίδα. Έτσι, αντί να σκέφτεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ ένα μωράκι, μπορεί να σκεφτεί ότι κάνει τα πάντα για να το καταφέρει. Ή, μπορεί να δείξει ευγνωμοσύνη και να αναλογιστεί πόση ικανοποίηση νιώθει που αισθάνεται έτοιμη να γίνει μητέρα, όποτε και αν προκύψει αυτό".
Βρες αυτό που σε χαλαρώνει.
Δεν σου αρέσουν τα αφρόλουτρα; Κανένα πρόβλημα. Τα τελετουργικά αυτοφροντίδας δεν είναι τα ίδια για όλους, αναφέρει η Natalie Crawford, MD, ιατρός γονιμότητας και συνιδρύτρια της κλινικής Fora Fertility στο Όστιν του Τέξας. Αυτό που έχει σημασία είναι να αφιερώνουμε χρόνο σε αυτά. "Ας πάρουμε για παράδειγμα τον βελονισμό. Μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και, επομένως, να έχει ευεργετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες γονιμότητας. Ωστόσο, έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με αυτό που ονομαζόταν ψεύτικος βελονισμός, ο οποίος είναι κατά βάση η ίδια εμπειρία με τη διαφορά ότι οι βελόνες τοποθετούνται τυχαία. Και τα δύο βοηθούν σε σχέση με το να μην κάνεις τίποτα". Με άλλα λόγια, ίσως είναι πιο χρήσιμο να κάνεις ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά σου και να εστιάσεις στον εαυτό σου. Υπάρχουν πολλές ασχολίες, όπως το να γράψεις ημερολόγιο, να γυμναστείς, να διαβάσεις ή να ασχοληθείς με κάποιο άλλο χόμπι. Ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις, η Crawford προτείνει να αφιερώνεις τουλάχιστον 30 λεπτά σε αυτό καθημερινά.
Μίλησε σε φίλους που σε καταλαβαίνουν και θα σε βοηθήσουν στην εμπειρία σου.
Όταν η κουνιάδα σου ανακοινώνει την τρίτη της εγκυμοσύνη ενώ εσύ δεν έχεις καταφέρεις ακόμη να μείνεις έγκυος για πρώτη φορά, χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν γιατί αυτά τα φαινομενικά ευχάριστα νέα σε κάνουν να βάλεις τα κλάματα και όχι άτομα που απλώς σε προτρέπουν να μην αφήνεις τέτοια πράγματα να σε επηρεάζουν. "Οι καλύτεροι φίλοι ή οι πιο στενοί συγγενείς σου μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα άτομα για να σε βοηθήσουν σε αυτό", λέει η Hutner. "Οι φίλοι σου μπορεί να είναι καλοπροαίρετοι, αλλά μερικές φορές αυτοί οι φίλοι αποκτούν παιδί, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για σένα". Βρες άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν χωρίς να σε κρίνουν. Επίσης, η Crawford προσθέτει ότι αν δεν βρίσκεις την κατάλληλη στήριξη στο περιβάλλον σου ή μέσα από διαδικτυακές κοινότητες που ταιριάζουν με τη νοοτροπία σου (ή ακόμα και αν έχεις τη στήριξη που θέλεις), η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι μια καλή επιλογή.
Συνδέσου περισσότερο με το σώμα σου.
Από τα τεστ ωορρηξίας, τον έλεγχο της θερμοκρασίας και την υπερανάλυση κάθε μικρής ένδειξης και συμπτώματος, "όταν προσπαθείς να μείνεις έγκυος, δεν μπορείς να αποφύγεις τη συνεχή αλληλεπίδραση με το σώμα σου", αναφέρει η Hutner. "Όταν το σώμα μας δεν κάνει αυτό που θέλουμε, τότε η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ οδυνηρή και περίπλοκη. Παροτρύνω τους ασθενείς μου να κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίσουν να συνδέονται με το σώμα τους με θετικό τρόπο". Αυτό μπορεί να σημαίνει το να συνεχίζεις το πρόγραμμα γυμναστικής σου, να δοκιμάζεις ένα νέο είδος σωματικής δραστηριότητας, να απολαμβάνεις ένα μασάζ αν στο επιτρέπει ο προϋπολογισμός σου ή το να κάνεις διαλογισμό σάρωσης σώματος.
Το μυστικό είναι να βρεις τρόπους να αγαπήσεις και να στηρίξεις το σώμα σου σε όποια ανάγκη και αν έχει τη δεδομένη στιγμή. Εξάλλου, μπορεί να μην είναι μόνο δικό σου για πάντα.
Κείμενο: Jihan Myers
Φωτογραφίες: Vivian Kim
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