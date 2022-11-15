Αν έχεις περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου προσπαθώντας να μην μείνεις έγκυος, μπορεί να είναι σοκ για σένα όταν δεν συμβαίνει μόλις είσαι πραγματικά έτοιμη. Αυτό το σοκ μπορεί να μετατραπεί σε στρες και άγχος καθώς οι μήνες περνούν και η εγκυμοσύνη δεν έρχεται. Ακούμε συνεχώς ότι το στρες είναι κακός σύμβουλος για τη γονιμότητα, αλλά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την άκρως αγχωτική κατάσταση χωρίς να αγχωθούμε; Ιδού το παράλογο!

"Είναι από τη φύση του αγχωτικό να έχουμε έναν διακαή πόθο που δεν μπορούμε να πετύχουμε", λέει η ψυχίατρος Lucy Hutner, MD, με έδρα τη Νέα Υόρκη και αρχισυντάκτρια του Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Πέρα από αυτό, αναφέρει επίσης ότι "μια κατάσταση στην οποία αισθανόμαστε υπεύθυνοι για ένα αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως οδηγεί με βεβαιότητα σε εκδήλωση άγχους". Γι' αυτό, μην απελπίζεσαι: είναι απολύτως λογικό να αισθάνεσαι αγχωμένη. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις τρόπους για να διαχειριστείς το άγχος σου. Σε αυτό το άρθρο, οι ειδικοί αναφέρουν πόσο μεγάλος παράγοντας είναι το στρες στη γονιμότητα, αλλά και τεχνικές για να το μειώσεις.