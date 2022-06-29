5 συμβουλές για να διαχειρίζεσαι τις λιγούρες, σύμφωνα με τους ειδικούς

Με απλά λόγια, μια διατροφική λιγούρα είναι μια ξαφνική και επίμονη ανάγκη να φάμε κάτι και, μάλιστα, σε μεγάλη ποσότητα. Συνήθως πρόκειται για τροφές που ο προπονητής, ο γυμναστής ή ο γιατρός σου μάλλον θα αποδοκίμαζε.Οι λιγούρες συχνά προκαλούνται όταν πεινάς και άρα όταν έχεις χαμηλά επίπεδα σακχάρου και αποθέματα ενέργειας. Σε τέτοιες στιγμές, είναι πολύ πιθανό να φας παρορμητικά, εξηγεί η Katherine Haysbert, πιστοποιημένη σύμβουλος διατροφής και πιστοποιημένη σεφ υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, οι λιγούρες μπορεί να σου χτυπήσουν την πόρτα, ακόμα και όταν έχεις φάει μέχρι σκασμού. Σου έχει τύχει ποτέ να καταβροχθίσεις ένα τεράστιο μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, ενώ έχεις ήδη φάει ένα πλουσιοπάροχο γεύμα με σούπα, σαλάτα και σάντουιτς; Καλά το φανταστήκαμε.



Όταν ενδίδεις σε μια λιγούρα, μπορεί να νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο, επειδή κατά κάποιο τρόπο αυτό συμβαίνει. Το σώμα μας έχει ένα ηδονικό σύστημα που αποζητά την ευχαρίστηση. Σε συνδυασμό με την όρεξή σου, καθορίζει τις διατροφικές σου αποφάσεις με βάση την "ανταμοιβή" που θα σου προσφέρει μια συγκεκριμένη τροφή, εξηγεί η Krista Scott-Dixon, PhD, διευθύντρια προγράμματος της Precision Nutrition.



Οι λιγούρες μπορεί να προέρχονται από μια σωματική ανάγκη για τροφή, π.χ. όταν δεν τρως πρωινό και λίγες ώρες αργότερα σου τρέχουν τα σάλια στη θέα ενός τεράστιου σάντουιτς. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες λιγούρες συνδέονται ψυχολογικά με αυτό που η Scott-Dixon αποκαλεί "συναισθηματική αναισθητοποίηση", δηλαδή την παρηγοριά που μπορούν να προσφέρουν ορισμένες τροφές. Με άλλα λόγια, τα μπισκότα είναι βέβαια πεντανόστιμα, αλλά μπορεί επίσης να σου θυμίζουν τις στιγμές που έφτιαχνες μπισκότα ως παιδί, ξυπνώντας σου νοσταλγικά συναισθήματα.