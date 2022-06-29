5 συμβουλές για να διαχειρίζεσαι τις λιγούρες, σύμφωνα με τους ειδικούς

Πώς να διαχειρίζεσαι τις λιγούρες
Καθοδήγηση
Σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να σου πει να κόψεις τα γλυκά και τα αλμυρά, αλλά να σου μάθει πώς να αποφεύγεις τον πειρασμό και να εστιάζεις στους στόχους της υγιεινής διατροφής σου.
- Προσπαθώντας συνειδητά να αναγνωρίζεις τα εναύσματα και τα διατροφικά κενά, μπορείς να ελέγξεις τις λιγούρες.
- Απόλαυσε τις λιχουδιές χωρίς φόβο και πάθος! Το κόλπο είναι να χρησιμοποιείς ένα σύστημα βαθμολόγησης, για να αξιολογείς πόση ικανοποίηση σου προσφέρουν πραγματικά πριν συνεχίσεις να μασουλάς.
- Βάζοντας ποικιλία στη διατροφή σου, θα μπορέσεις να εστιάσεις στην πληθώρα επιλογών που έχεις και όχι στις απαγορευμένες τροφές, ενώ θα σου είναι πιο εύκολο να παραμείνεις στον σωστό δρόμο μακροπρόθεσμα.
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις περισσότερα…
1. Σοκολάτα
2. Παγωτό
3. Τηγανητές πατάτες
4. Πίτσα
5. Μπισκότα
Σου άνοιξε η όρεξη και γουργούρισε το στομάχι σου διαβάζοντας αυτήν τη λίστα; Αναμενόμενο! Σύμφωνα με έρευνες, αυτές είναι μερικές από τις πιο λαχταριστές τροφές.
Τι είναι όμως η λιγούρα και από πού πηγάζει; Ας περάσουμε στο ψητό, για να πάψουν πλέον οι λιγούρες να σαμποτάρουν τις καλύτερες διατροφικές σου προθέσεις και τη συνολική σου πρόοδο.
Πού οφείλεται η παρόρμηση;
Με απλά λόγια, μια διατροφική λιγούρα είναι μια ξαφνική και επίμονη ανάγκη να φάμε κάτι και, μάλιστα, σε μεγάλη ποσότητα. Συνήθως πρόκειται για τροφές που ο προπονητής, ο γυμναστής ή ο γιατρός σου μάλλον θα αποδοκίμαζε.Οι λιγούρες συχνά προκαλούνται όταν πεινάς και άρα όταν έχεις χαμηλά επίπεδα σακχάρου και αποθέματα ενέργειας. Σε τέτοιες στιγμές, είναι πολύ πιθανό να φας παρορμητικά, εξηγεί η Katherine Haysbert, πιστοποιημένη σύμβουλος διατροφής και πιστοποιημένη σεφ υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, οι λιγούρες μπορεί να σου χτυπήσουν την πόρτα, ακόμα και όταν έχεις φάει μέχρι σκασμού. Σου έχει τύχει ποτέ να καταβροχθίσεις ένα τεράστιο μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, ενώ έχεις ήδη φάει ένα πλουσιοπάροχο γεύμα με σούπα, σαλάτα και σάντουιτς; Καλά το φανταστήκαμε.
Όταν ενδίδεις σε μια λιγούρα, μπορεί να νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο, επειδή κατά κάποιο τρόπο αυτό συμβαίνει. Το σώμα μας έχει ένα ηδονικό σύστημα που αποζητά την ευχαρίστηση. Σε συνδυασμό με την όρεξή σου, καθορίζει τις διατροφικές σου αποφάσεις με βάση την "ανταμοιβή" που θα σου προσφέρει μια συγκεκριμένη τροφή, εξηγεί η Krista Scott-Dixon, PhD, διευθύντρια προγράμματος της Precision Nutrition.
Οι λιγούρες μπορεί να προέρχονται από μια σωματική ανάγκη για τροφή, π.χ. όταν δεν τρως πρωινό και λίγες ώρες αργότερα σου τρέχουν τα σάλια στη θέα ενός τεράστιου σάντουιτς. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες λιγούρες συνδέονται ψυχολογικά με αυτό που η Scott-Dixon αποκαλεί "συναισθηματική αναισθητοποίηση", δηλαδή την παρηγοριά που μπορούν να προσφέρουν ορισμένες τροφές. Με άλλα λόγια, τα μπισκότα είναι βέβαια πεντανόστιμα, αλλά μπορεί επίσης να σου θυμίζουν τις στιγμές που έφτιαχνες μπισκότα ως παιδί, ξυπνώντας σου νοσταλγικά συναισθήματα.
Γιατί λιγουρευόμαστε "σκουπίδια"
Αναρωτιέσαι γιατί ποτέ δεν νιώθεις τη διακαή επιθυμία να φας καρότα ή αμύγδαλα, ακόμα και αν ακολουθείς μια υγιεινή διατροφή; Αν τη νιώθεις, υποκλινόμαστε. Εκτός από την παρηγοριά που προσφέρει το φαγητό, οι λιγούρες συχνά εμφανίζονται όταν διαταράσσεται η ομοιόστασή μας (ουσιαστικά, η ισορροπία μας), γι' αυτό και αποζητούμε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, ώστε να πάρουμε ενέργεια γρήγορα, επισημαίνει η Haysbert. Όμως, αν έχει τύχει ποτέ να καταβροχθίσεις μια σοκολάτα ή μια μερίδα τηγανητές πατάτες και να σε πιάσει ξανά η ίδια κακοκεφιά λίγη ώρα αργότερα, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η ενέργεια δεν διαρκεί.
Επιπλέον, μπορεί να νιώσεις ενοχές εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στα συστήματα επιθυμίας και αρεσκείας σου, εξηγεί η Scott-Dixon. Μερικές φορές, επιθυμείς ένα φαγητό, αλλά όταν το τρως και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου, ο εγκέφαλός σου δεν το καταγράφει ως ανταμοιβή. Αποφεύγοντας αυτήν τη σύγκρουση, μπορείς να ενδίδεις μόνο στις λιγούρες που θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, όχι χειρότερα.
Μάθε παρακάτω πώς να λειτουργείς έτσι και ανακάλυψε περισσότερες συμβουλές από ειδικούς για να διαχειρίζεσαι τις λιγούρες.
1. Φρόντιζε να τρως καλά όσο το δυνατόν πιο συχνά.
Όταν μας πιάνουν λιγούρες συχνά, πιθανόν το σώμα μας να θέλει να μας πει ότι δεν έχει αυτό που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή. Την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό, κάνε μια ενδοσκόπηση για να προσδιορίσεις αυτήν την αίσθηση. Μπορεί να έχεις μεγάλα διατροφικά κενά που ξεγελούν το σώμα σου, κάνοντάς το να πιστεύει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα μια συγκεκριμένη τροφή για να επιβιώσει, εξηγεί η Haysbert, και από σένα εξαρτάται να τους δώσεις την απαραίτητη σημασία. Προσπάθησε να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή με υδατάνθρακες, υγιεινά λιπαρά και πρωτεΐνες, καθώς και να καταναλώνεις κυρίως τροφές που έχουν υποστεί ελάχιστη ή καθόλου επεξεργασία στα γεύματά σου. Επίσης, αν ταλαιπωρείσαι συχνά από λιγούρες, μπορείς να απευθυνθείς σε διατροφολόγο. Μπορεί οι λιγούρες να μην εξαφανιστούν αμέσως, αλλά αν επιμείνεις θα δεις βελτίωση.
2. Κοιμήσου περισσότερο.
Ο ύπνος είναι ένας εξαιρετικός ρυθμιστής του μεταβολισμού, αναφέρει η Scott-Dixon. Σύμφωνα με έρευνες, η έλλειψη ύπνου μπορεί να ενεργοποιήσει το άπληστο ηδονικό σύστημα του οργανισμού, αυξάνοντας την επιθυμία σου να φας και, μερικές φορές, να το παρακάνεις. Προσπάθησε να κοιμάσαι αρκετά (τουλάχιστον επτά ώρες κάθε βράδυ, όπως συνιστούν ομόφωνα οι ειδικοί) για να διατηρείς τον μεταβολισμό σου ενεργό και να μειώνεις τις πιθανότητες να εμφανιστούν λιγούρες.
3. Μην προσπαθείς να ικανοποιήσεις τις λιγούρες με άλλες τροφές.
Σου έχει τύχει ποτέ να προσπαθείς να καταπνίξεις τη λιγούρα σου για πατατάκια τρώγοντας πρώτα στικ λαχανικών, μετά κρακεράκια και τελικά να ενδώσεις στα πατατάκια; Αν ναι, ξέρεις πολύ καλά ότι θα μπορούσες να είχες αποφύγει το άγχος και τις περιττές θερμίδες, αν είχες απλώς φάει πατατάκια από την αρχή. Σύμφωνα με τη Haysbert, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή προσπαθείς να προσφέρεις στον εγκέφαλό σου την ανταμοιβή που αποζητά με άλλες τροφές. Και η στέρηση μπορεί να εμποδίσει την πρόοδό σου. Απόφυγε αυτήν την παγίδα τρώγοντας απλώς αυτό που λαχταράς, αλλά φρόντισε να κάνεις και το παρακάτω βήμα.
4. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
Για να αποκωδικοποιήσεις αυτό το σύστημα επιθυμίας και αρεσκείας, πρέπει να είσαι σε θέση να καταλάβεις αν η τροφή που έχεις βάλει στο μάτι θα σε ικανοποιήσει πραγματικά. Για να το πετύχεις, κατέβασε ρυθμούς, γεύσου πλήρως αυτό που τρως και αξιολόγησέ το σε πραγματικό χρόνο για να δεις αν ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες σου, συμβουλεύει η Scott-Dixon. Δοκίμασε να το βαθμολογήσεις. Με άριστα το 5, θα έπαιρνε ένα 4 ή ένα 5; Ή μήπως είναι πιο κοντά στο 2 ή στο 3; Αν ισχύει το δεύτερο, άσε κάτω ό,τι έχει απομείνει και προχώρα, κρατώντας αυτήν την εμπειρία, ώστε να συνεχίσεις να κυνηγάς τον στόχο σου στο μέλλον. Αν ισχύει το πρώτο, απόλαυσε την κάθε μπουκιά στο έπακρο. Σκέψου ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη, όχι ότι ξεφεύγεις. Μην ξεχνάς ότι η κατανάλωση νόστιμων τροφών είναι κάτι εντελώς ανθρώπινο και αποτελεί μια πράξη αγάπης για τον εαυτό μας, λέει η Haysbert.
5. Βάλε μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή σου.
Αντίστοιχα, το να περιορίζεις τον εαυτό σου βάζοντας πολλούς κανόνες, αποκλείοντας πολλές τροφές ή υιοθετώντας εμμονικές διατροφικές συμπεριφορές ούτε είναι κάτι ανθρώπινο ούτε αποτελεί μια πράξη αγάπης για τον εαυτό σου, ενώ μπορεί να συμβάλει στις λιγούρες, εξηγεί η Haysbert. Οι λιγούρες γίνονται πιο σπάνιες, όταν ακολουθούμε μια ποικιλόμορφη διατροφή, επειδή το σώμα μας λαμβάνει ένα πιο ικανοποιητικό εύρος θρεπτικών στοιχείων από διάφορες διατροφικές πηγές, επισημαίνει. Επίσης, είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλουμε πράγματα που έχουμε απαγορεύσει στον εαυτό μας, προσθέτει. Εστίασε σε όλα όσα μπορείς να φας, π.χ. σκέψου ότι τρως ένα "πιάτο με υδατάνθρακες, άφθονα λαχανικά και πρωτεΐνη" και όχι "μία μερίδα πρωτεΐνης και δύο συνοδευτικά", και δώσε στον εαυτό σου περισσότερες επιλογές δοκιμάζοντας νέες υγιεινές τροφές, προτείνει η Haysbert.
Κάπως έτσι, δεν θα νιώθεις ότι στερείσαι τις αγαπημένες σου τροφές, θα σου είναι πιο εύκολο να πετύχεις τους διατροφικούς σου στόχους και η πρόοδός σου θα είναι συνεχής. Ψήθηκες;
Κείμενο: Brooke Slade
Εικονογράφηση: Davide Bonazzi
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