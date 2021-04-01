Στρέψου στον εσωτερικό σου διάλογο για να βελτιώσεις τη σχέση σου με το φαγητό

Άλλαξε νοοτροπία για υγιεινές διατροφικές συνήθειες
Προπόνηση
Για να αποκτήσεις καλύτερη σχέση με το φαγητό, άλλαξε τον εσωτερικό σου διάλογο. Ανακάλυψε μια νέα νοοτροπία.
Ο εσωτερικός διάλογος είναι μια δεξιότητα που επιστρατεύουν επιτυχημένοι αθλητές και επιχειρηματίες για να διαλύσουν τις αμφιβολίες και να πάρουν δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Πολλοί από εμάς τον χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στις καθημερινές μας επαγγελματικές υποχρεώσεις ή προπονήσεις. Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που βασίζονται στον εσωτερικό διάλογο, για να χτίσουν μια υγιή σχέση με το φαγητό και, κατ' επέκταση, με τον εαυτό τους.
Ακόμα και αν χρησιμοποιείς τον θετικό εσωτερικό διάλογο σε άλλες πτυχές της ζωής σου, είναι πολύ πιθανό να έχεις πέσει στην παγίδα του διαχωρισμού των τροφών σε "καλές" και "κακές", αλλά και να αυτομαστιγώνεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις "κακές" τροφές. "Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουμε από την παιδική μας ηλικία να βλέπουμε το φαγητό μέσα από ένα στενό και επικριτικό πρίσμα", αναφέρει η Kelly Newsome Georges, προπονήτρια αυτοφροντίδας και ιδρύτρια της εταιρείας ευεξίας Ritual Care.
Αν σου είπαν ότι το μπρόκολο θα σε βοηθούσε να ψηλώσεις και να δυναμώσεις, είναι φυσικό να έχεις βάλει τα λαχανικά στη λίστα με τις "καλές" τροφές. Αντίστοιχα, αν οι γονείς σου δεν σε άφηναν ποτέ να φας "junk food" ή, ακόμα χειρότερα, αν το συνέδεαν με την αύξηση του σωματικού βάρους, μάλλον έχεις φτιάξει μια μακροσκελή λίστα με "κακές" τροφές. Η γνωστή φράση "Είμαστε ό,τι τρώμε", ρίχνει λάδι στη φωτιά, όπως λέει η Newsome Georges, καθώς αρχίζεις να πιστεύεις ότι είσαι καλό άτομο αν τρως "καλές" τροφές και κακό άτομο αν καταναλώνεις οτιδήποτε άλλο.
"Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουμε από την παιδική μας ηλικία να βλέπουμε το φαγητό μέσα από ένα στενό και επικριτικό πρίσμα".
Kelly Newsome Georges
Προπονήτρια αυτοφροντίδας
Πέρα από τον κίνδυνο που υπάρχει να αναπτύξεις εμμονικές ή/και περιοριστικές συμπεριφορές στη διατροφή σου (μια άλλη ιστορία που μπορούμε να αναλύσουμε άλλη μέρα), το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείς για το φαγητό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθησή σου, όπως λέει η Alanna Gardner, αδειοδοτημένη ψυχοθεραπεύτρια για θέματα γάμου και οικογένειας στη Φιλαδέλφεια. Αν λες στον εαυτό σου ότι είναι δείγμα αδυναμίας να τρως δεύτερο κομμάτι τούρτα ή ότι πρέπει να πας στο γυμναστήριο για να "κάψεις" το σουβλάκι που έφαγες το μεσημέρι, ουσιαστικά συνδέεις την αξία σου με τις διατροφικές σου επιλογές και τιμωρείς τον εαυτό σου για τις "κακές" τροφές που καταναλώνεις, προσθέτει η Newsome Georges.
Αυτή η νοοτροπία γεννά συναισθήματα ντροπής και αδυναμίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει για τη διατροφή, την ευεξία σου κ.λπ. (Επιπλέον, είναι μύθος ότι πρέπει να "καις" αυτά που τρως με την άσκηση.) Επίσης, μπορεί να μειώνεται η αυτοπεποίθησή σου και να νιώθεις ότι έχεις αποτύχει, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά κάθε πτυχή της ζωής σου.
Θέλεις να αποφύγεις αυτό το σενάριο; Είναι απολύτως λογικό. Αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να παρακολουθείς τον εσωτερικό σου διάλογο πιο συνειδητά και να τον στρέφεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να μπορείς να τρως καλά και να απολαμβάνεις τη ζωή περισσότερο.
1. Αναθεώρησε την αντίληψή σου για το "καλό" και το "κακό".
Αντί να βάζεις την ταμπέλα του "καλού" στις μη επεξεργασμένες, θρεπτικές τροφές και να καταδικάζεις τα γλυκά και τα αλμυρά σνακ, σκέψου τα οφέλη που προσφέρει η κάθε τροφή. Για παράδειγμα, τα μπράουνι είναι νόστιμα, ενώ τα μούρα είναι επίσης νόστιμα και προσφέρουν επιπλέον βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και αντιοξειδωτικά. Αυτή είναι μια θετική προσέγγιση (συγκρίνεις το "καλό" με το "καλύτερο"), η οποία σου επιτρέπει να απολαμβάνεις περιστασιακά κάποιες λιχουδιές αντί να αυτομαστιγώνεσαι που υπέκυψες, όπως αναφέρει η Gardner. Επίσης, σε ωθεί φυσικά προς την πιο υγιεινή επιλογή, επειδή έχεις όλα τα πλεονεκτήματα στο μυαλό σου.
2. Απόφυγε τις συγκρίσεις.
Όταν ο σύντροφός σου αρχίζει να τρώει περισσότερα λαχανικά και εσύ ανησυχείς ότι δεν τρως αρκετά ή όταν η φίλη σου δημοσιεύει μια φωτογραφία με μια λιχουδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσύ αναρωτιέσαι γιατί να μην είσαι σαν εκείνη που τρώει ό,τι θέλει, θυμήσου ότι το ταξίδι του καθενός στην ευεξία είναι μοναδικό, όπως αναφέρει η Gardner. Διαφορετικά, κινδυνεύεις να μπεις σε έναν φαύλο κύκλο αυτοτιμωρίας, ακόμα και αν έχεις κάνει πραγματική πρόοδο στις διατροφικές σου συνήθειες. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα θα στερηθείς τη χαρά που νιώθεις όταν τρως ακριβώς αυτό που θέλεις, είτε είναι ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα είτε ένα μπολ με παγωτό, όπως λέει.
3. Δες τη θετική πλευρά.
Όταν κοιτάζεις το γεύμα σου, αντί να σκέφτεσαι ότι έχει ένα σωρό θερμίδες ή ότι δεν θα έπρεπε να το φας, προσπάθησε να βρεις κάτι θετικό, όπως συμβουλεύει η Newsome Georges. Έστω ότι ένα πρωί σε πιέζει ο χρόνος και τρως δημητριακά αντί για βρώμη. Αντί να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τεμπελιά από το να καταφύγεις στα επεξεργασμένα δημητριακά, προσπάθησε να εστιάσεις στα μούρα και στην μπανάνα που έριξες από πάνω και να σκεφτείς ότι έκανες μια ισορροπημένη διατροφική επιλογή. Αν δεν πρόσθεσες φρούτα, προσπάθησε να νιώσεις ευγνωμοσύνη που είχες κάτι να φας ή να σκεφτείς πώς σε συνδέει το φαγητό με τους ανθρώπους που δούλεψαν για να βρεθεί στο τραπέζι σου, όπως προτείνει η Newsome Georges. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να σε βοηθήσει να καλλιεργήσεις έναν θετικό εσωτερικό διάλογο, ενώ σε ωθεί να κάνεις ολοένα και περισσότερες υγιεινές επιλογές, όπως επισημαίνει.
4. Πάρε απόσταση.
Σε με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Clinical Psychological Science", φάνηκε ότι άνθρωποι έκαναν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, όταν μιλούσαν στον εαυτό τους σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή έκαναν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν "αποστασιοποιημένο εσωτερικό διάλογο". Η θεωρία είναι ότι η ψυχολογική αποστασιοποίηση μπορεί να σε βοηθήσει να σκεφτείς κατά πόσο συγκεκριμένες τροφές σε βοηθούν να πετύχεις τους μεγαλύτερους στόχους σου, ώστε να σου είναι πιο εύκολο να πεις "όχι" σε ένα γλυκό που δεν έχει θέση στο πρόγραμμα της διατροφής σου. Έτσι, όταν δυσκολεύεσαι να κατευθύνεις τον εσωτερικό σου διάλογο σχετικά με το φαγητό, δοκίμασε απλώς να πεις το όνομά σου (από μέσα σου) και να δηλώσεις την πρόθεσή σου, π.χ.: "Ο/Η ___ τρώει γεύματα που τον/την τρέφουν και του/της δίνουν ενέργεια".
Μπορείς να πάρεις ακόμα μεγαλύτερη απόσταση, αναλύοντας τον εσωτερικό σου διάλογο με αγάπη, όπως λέει η Gardner. Αν πιστεύεις ότι η διατροφή σου ήταν χάλια μια μέρα, ανάλυσέ το. Κάθισε και σκέψου τι έφαγες και πιθανότατα θα διαπιστώσεις ότι στην πραγματικότητα κατάφερες να φας αρκετά λαχανικά ή ότι δεν το παράκανες με το ψωμί στο βραδινό σου. Και αν πράγματι έφαγες χειρότερα από ό,τι σκόπευες, απλώς χρησιμοποίησε όσα σου δίδαξε αυτή η εμπειρία για να φας καλύτερα αύριο, όπως λέει.
Το καλύτερο με τον εσωτερικό διάλογο είναι ότι μπορείς να τον ελέγξεις πλήρως. Άρχισε να τον βελτιώνεις σιγά-σιγά και κάποια στιγμή θα καταφέρεις να ξεφύγεις από το αρνητικό αφήγημα που έμαθες ως παιδί. Μακάρι μια μέρα να αλλάξεις αυτήν τη νοοτροπία και για την επόμενη γενιά.
Κείμενο: Brooke Slade
Εικονογράφηση: Jon Krause
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