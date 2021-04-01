Στρέψου στον εσωτερικό σου διάλογο για να βελτιώσεις τη σχέση σου με το φαγητό

1. Αναθεώρησε την αντίληψή σου για το "καλό" και το "κακό".



Αντί να βάζεις την ταμπέλα του "καλού" στις μη επεξεργασμένες, θρεπτικές τροφές και να καταδικάζεις τα γλυκά και τα αλμυρά σνακ, σκέψου τα οφέλη που προσφέρει η κάθε τροφή. Για παράδειγμα, τα μπράουνι είναι νόστιμα, ενώ τα μούρα είναι επίσης νόστιμα και προσφέρουν επιπλέον βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και αντιοξειδωτικά. Αυτή είναι μια θετική προσέγγιση (συγκρίνεις το "καλό" με το "καλύτερο"), η οποία σου επιτρέπει να απολαμβάνεις περιστασιακά κάποιες λιχουδιές αντί να αυτομαστιγώνεσαι που υπέκυψες, όπως αναφέρει η Gardner. Επίσης, σε ωθεί φυσικά προς την πιο υγιεινή επιλογή, επειδή έχεις όλα τα πλεονεκτήματα στο μυαλό σου.





2. Απόφυγε τις συγκρίσεις.



Όταν ο σύντροφός σου αρχίζει να τρώει περισσότερα λαχανικά και εσύ ανησυχείς ότι δεν τρως αρκετά ή όταν η φίλη σου δημοσιεύει μια φωτογραφία με μια λιχουδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσύ αναρωτιέσαι γιατί να μην είσαι σαν εκείνη που τρώει ό,τι θέλει, θυμήσου ότι το ταξίδι του καθενός στην ευεξία είναι μοναδικό, όπως αναφέρει η Gardner. Διαφορετικά, κινδυνεύεις να μπεις σε έναν φαύλο κύκλο αυτοτιμωρίας, ακόμα και αν έχεις κάνει πραγματική πρόοδο στις διατροφικές σου συνήθειες. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα θα στερηθείς τη χαρά που νιώθεις όταν τρως ακριβώς αυτό που θέλεις, είτε είναι ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα είτε ένα μπολ με παγωτό, όπως λέει.





3. Δες τη θετική πλευρά.



Όταν κοιτάζεις το γεύμα σου, αντί να σκέφτεσαι ότι έχει ένα σωρό θερμίδες ή ότι δεν θα έπρεπε να το φας, προσπάθησε να βρεις κάτι θετικό, όπως συμβουλεύει η Newsome Georges. Έστω ότι ένα πρωί σε πιέζει ο χρόνος και τρως δημητριακά αντί για βρώμη. Αντί να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τεμπελιά από το να καταφύγεις στα επεξεργασμένα δημητριακά, προσπάθησε να εστιάσεις στα μούρα και στην μπανάνα που έριξες από πάνω και να σκεφτείς ότι έκανες μια ισορροπημένη διατροφική επιλογή. Αν δεν πρόσθεσες φρούτα, προσπάθησε να νιώσεις ευγνωμοσύνη που είχες κάτι να φας ή να σκεφτείς πώς σε συνδέει το φαγητό με τους ανθρώπους που δούλεψαν για να βρεθεί στο τραπέζι σου, όπως προτείνει η Newsome Georges. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να σε βοηθήσει να καλλιεργήσεις έναν θετικό εσωτερικό διάλογο, ενώ σε ωθεί να κάνεις ολοένα και περισσότερες υγιεινές επιλογές, όπως επισημαίνει.





4. Πάρε απόσταση.



Σε με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Clinical Psychological Science", φάνηκε ότι άνθρωποι έκαναν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, όταν μιλούσαν στον εαυτό τους σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή έκαναν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν "αποστασιοποιημένο εσωτερικό διάλογο". Η θεωρία είναι ότι η ψυχολογική αποστασιοποίηση μπορεί να σε βοηθήσει να σκεφτείς κατά πόσο συγκεκριμένες τροφές σε βοηθούν να πετύχεις τους μεγαλύτερους στόχους σου, ώστε να σου είναι πιο εύκολο να πεις "όχι" σε ένα γλυκό που δεν έχει θέση στο πρόγραμμα της διατροφής σου. Έτσι, όταν δυσκολεύεσαι να κατευθύνεις τον εσωτερικό σου διάλογο σχετικά με το φαγητό, δοκίμασε απλώς να πεις το όνομά σου (από μέσα σου) και να δηλώσεις την πρόθεσή σου, π.χ.: "Ο/Η ___ τρώει γεύματα που τον/την τρέφουν και του/της δίνουν ενέργεια".



Μπορείς να πάρεις ακόμα μεγαλύτερη απόσταση, αναλύοντας τον εσωτερικό σου διάλογο με αγάπη, όπως λέει η Gardner. Αν πιστεύεις ότι η διατροφή σου ήταν χάλια μια μέρα, ανάλυσέ το. Κάθισε και σκέψου τι έφαγες και πιθανότατα θα διαπιστώσεις ότι στην πραγματικότητα κατάφερες να φας αρκετά λαχανικά ή ότι δεν το παράκανες με το ψωμί στο βραδινό σου. Και αν πράγματι έφαγες χειρότερα από ό,τι σκόπευες, απλώς χρησιμοποίησε όσα σου δίδαξε αυτή η εμπειρία για να φας καλύτερα αύριο, όπως λέει.





Το καλύτερο με τον εσωτερικό διάλογο είναι ότι μπορείς να τον ελέγξεις πλήρως. Άρχισε να τον βελτιώνεις σιγά-σιγά και κάποια στιγμή θα καταφέρεις να ξεφύγεις από το αρνητικό αφήγημα που έμαθες ως παιδί. Μακάρι μια μέρα να αλλάξεις αυτήν τη νοοτροπία και για την επόμενη γενιά.