Πώς ο ύπνος βελτιώνει την απόδοση, σύμφωνα με τον δρα Jeffrey Durmer

Ο ύπνος δεν είναι κάτι που μας έρχεται συνήθως στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, ο Jeffrey Durmer, MD, PhD, αφού αντιλήφθηκε την απουσία στήριξης στο κομμάτι του ύπνου, τόσο όταν ήταν ο ίδιος κορυφαίος αθλητής όσο και όταν οι κόρες του ήταν κολυμβήτριες σε εθνικό επίπεδο, αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το πεδίο. Πλέον, ως νευρολόγος, συστημικός νευροεπιστήμονας και γιατρός που ασχολείται με θέματα ύπνου, ο Δρ Durmer στηρίζει κορυφαίους αθλητές του σήμερα σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Μέσα από τη συνεργασία του με το NFL και την ομάδα άρσης βαρών των ΗΠΑ στο πλαίσιο των αγώνων του 2021 στο Τόκιο, έδειξε πώς απλές πρακτικές, όπως το λεγόμενο "sleep banking" (το να κοιμάσαι δηλαδή μια με δύο ώρες παραπάνω πριν από έναν αγώνα), μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις. Αυτό, όμως, που κατάφερε κυρίως να δείξει είναι ότι ο ύπνος είναι ένας τρόπος αποκατάστασης και ότι καμία προπόνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη αν δεν περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ώρες ύπνου. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μας εξηγεί γιατί ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Αναφέρει επίσης πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν όντως κοιμόμαστε όσο χρειαζόμαστε και μας προετοιμάζει για ένα αύριο με μεγαλύτερη εγρήγορση.