Δεν ήταν, όμως, μόνη σε όλο αυτό, καθώς είχε μαζί της και μια φίλη. Μια συμπαίκτριά της που είχε τραυματιστεί την ίδια εποχή. Σιγά-σιγά, οι δύο νεαρές γυναίκες ήρθαν πιο κοντά στο πλαίσιο της αποθεραπείας και άρχισαν να μοιράζονται τις μικρές νίκες τους, όπως όταν άρχισαν να περπατούν κανονικά, μετά να τρέχουν και μετά να κάνουν άλματα.

Μαζί, πήγαιναν στους αγώνες της ομάδας τους, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, και ζητωκραύγαζαν από τον πάγκο. Κάθε φορά που έβαζε γκολ η Γερμανία, οι παίκτριες στο γήπεδο έτρεχαν στην Giulia για μια ομαδική αγκαλιά, ώστε η ομάδα να μπορέσει να πανηγυρίσει μαζί.

Στη διάρκεια των τελευταίων λίγων μηνών της αποθεραπείας, η Giulia και η προπονήτριά της κρέμασαν μια μεζούρα και έκοβαν από ένα κομμάτι στο τέλος κάθε συνεδρίας. Λίγο-λίγο, οι εβδομάδες άρχισαν να περνούν γρήγορα. Στο τέλος, η Giulia έλαβε το πράσινο φως για να παίξει στον πρώτο της αγώνα μετά από τον τραυματισμό. Ήταν ενθουσιασμένη. Φυσικά, το πρώτο άτομο στο οποίο είπε τα ευχάριστα νέα ήταν η συμπαίκτρια και φίλη της από την αποθεραπεία.