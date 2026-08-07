Ιστορίες ποδοσφαίρου: Jackie Groenen

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που διχαζόταν ανάμεσα σε δύο αθλήματα. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Jackie έχτιζε την καριέρα της ως παίκτρια ποδοσφαίρου και judoka, δηλαδή μια γυναίκα που αγωνίζεται στο τζούντο, μια μορφή πολεμικών τεχνών από την Ιαπωνία.

Η Jackie συμμετείχε στην πρώτη της επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου όταν ήταν έφηβη, ενώ συνέχισε να αγωνίζεται σε εθνικά τουρνουά τζούντο όποτε μπορούσε. Όμως, μετά από ένα τουρνουά τζούντο, η Jackie έπρεπε να πει στους προπονητές ποδοσφαίρου ότι είχε υποστεί κάταγμα γοφού κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν μπορούσε να παίξει. Τότε κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να διαλέξει.

Έτσι, εξέτασε με προσοχή τις επιλογές της. Το ποδόσφαιρο ήταν συναρπαστικό: Φώτα! Ταχύτητα! Ομαδικός δεσμός! Όμως, τη γοήτευε και η πειθαρχία του τζούντο. Όταν αγωνιζόταν, ήταν μόνο εκείνη και η αντίπαλός της, χωρίς περισπασμούς.

"Βαθιά μέσα μου, νομίζω ότι πάντα ήξερα ότι θα επέλεγα το ποδόσφαιρο".