Ιστορίες ποδοσφαίρου: Jackie Groenen

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Jackie Groenen
Η Ολλανδή μέσος Jackie Groenen λατρεύει το τζούντο αλλά επέλεξε να γίνει επαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου. Μάθε γιατί τελικά προτίμησε το ποδόσφαιρο και πώς κέρδισε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στην πορεία.
Jackie Groenen. Μέσος, Ολλανδία. Ημερομηνία γέννησης: 16 Δεκεμβρίου 1994.
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που διχαζόταν ανάμεσα σε δύο αθλήματα. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Jackie έχτιζε την καριέρα της ως παίκτρια ποδοσφαίρου και judoka, δηλαδή μια γυναίκα που αγωνίζεται στο τζούντο, μια μορφή πολεμικών τεχνών από την Ιαπωνία.
Η Jackie συμμετείχε στην πρώτη της επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου όταν ήταν έφηβη, ενώ συνέχισε να αγωνίζεται σε εθνικά τουρνουά τζούντο όποτε μπορούσε. Όμως, μετά από ένα τουρνουά τζούντο, η Jackie έπρεπε να πει στους προπονητές ποδοσφαίρου ότι είχε υποστεί κάταγμα γοφού κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν μπορούσε να παίξει. Τότε κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να διαλέξει.
Έτσι, εξέτασε με προσοχή τις επιλογές της. Το ποδόσφαιρο ήταν συναρπαστικό: Φώτα! Ταχύτητα! Ομαδικός δεσμός! Όμως, τη γοήτευε και η πειθαρχία του τζούντο. Όταν αγωνιζόταν, ήταν μόνο εκείνη και η αντίπαλός της, χωρίς περισπασμούς.
"Βαθιά μέσα μου, νομίζω ότι πάντα ήξερα ότι θα επέλεγα το ποδόσφαιρο".
Η Jackie δεν ήταν σίγουρη αν ήταν έτοιμη να αποφασίσει ποιο από τα δύο πάθη της θα ήθελε να ακολουθήσει στην καριέρα της. Με το ποδόσφαιρο, η Jackie ήξερε ότι θα μπορούσε να παίξει σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών και το παγκόσμιο κύπελλο. Με το τζούντο, βρισκόταν στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς.
Το επεξεργαζόταν μέρα-νύχτα, προσπαθώντας να φανταστεί το μέλλον της σε κάθε άθλημα. Σκεφτόταν την έξαψη του να νικάς την τερματοφύλακα και τη δόξα του να σηκώνεις την αντίπαλο και να την πετάς στο έδαφος. Τελικά, πήρε την απόφασή της.
Σήμερα, όταν η Jackie τρέχει στο γήπεδο δεν μετανιώνει για την επιλογή της. Όταν εκείνη και οι συμπαίκτριές της βρίσκουν τον ρυθμό τους, λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία, μοιράζοντας πάσες, σκοράροντας και γελώντας μετά από κάθε επιτυχία. Έχει ήδη συμμετάσχει (και κερδίσει!) ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών και είναι έτοιμη να παλέψει με τα χρώματα της χώρας της στο επόμενο!