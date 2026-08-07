Ιστορίες ποδοσφαίρου: Fran Kirby

Η Fran αρνιόταν να πάει στην πρώτη της προπόνηση ποδοσφαίρου. Ένας προπονητής την είχε δει να παίζει στο σχολείο και την προσκάλεσε σε μια προπόνηση με την ομάδα του. Όμως, όλα τα παιδιά της ομάδας ήταν μεγαλύτερα από την επτάχρονη Fran, πράγμα που την άγχωνε πολύ!

Ωστόσο, η μητέρα της ήταν υπομονετική. Ήξερε ότι η Fran απλώς χρειαζόταν λίγη ενθάρρυνση. Την έπεισε να κάνει μια προσπάθεια και μετά από εκείνη την πρώτη προπόνηση, η Fran απλώς κόλλησε.

"Κάθε φορά που σκοράρω, το γιορτάζω όπως όταν έπαιζα στο πάρκο ως παιδί".