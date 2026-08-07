Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να παραμείνει ακίνητο. Από τότε που ήταν πέντε χρονών, η Barbara ήταν αεικίνητη. Έπαιζε βόλεϊ και έκανε μαθήματα χορού.

Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν η αγαπημένη της δραστηριότητα. Η Barbara και ο αδερφός της έπαιζαν συχνά στην αυλή του σπιτιού τους. Έκαναν κύκλους ο ένας γύρω από τον άλλο, κάνοντας ντρίμπλες με την μπάλα και ρίχνοντας σουτ στους τοίχους του κτιρίου. Όταν η Barbara δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, παρακολουθούσε τον Cristiano Ronaldo να αγωνίζεται στην τηλεόραση.

Μελετούσε τις τεχνικές του, ιδίως το χαρακτηριστικό του ελεύθερο σουτ knuckleball, όπου η μπάλα στροβιλίζεται απρόβλεπτα με μεγάλη ταχύτητα.

"Θέλω να γίνω παράδειγμα για τα νέα κορίτσια επειδή, όταν τα συναντάω, βλέπω τον εαυτό μου στα μάτια τους, που είναι γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες".