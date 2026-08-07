Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Barbara Bonansea
Μάθε πώς η Barbara Bonansea έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Πώς, δηλαδή, κατάφερε να εφαρμόσει στην πράξη τα χαρακτηριστικά ελεύθερα σουτ του Cristiano Ronaldo που μελετούσε στη θεωρία και μάλιστα στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας.
Barbara Bonansea. Φόργουορντ και μέσος, Ιταλίδα. Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιουνίου 1991.
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να παραμείνει ακίνητο. Από τότε που ήταν πέντε χρονών, η Barbara ήταν αεικίνητη. Έπαιζε βόλεϊ και έκανε μαθήματα χορού.
Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν η αγαπημένη της δραστηριότητα. Η Barbara και ο αδερφός της έπαιζαν συχνά στην αυλή του σπιτιού τους. Έκαναν κύκλους ο ένας γύρω από τον άλλο, κάνοντας ντρίμπλες με την μπάλα και ρίχνοντας σουτ στους τοίχους του κτιρίου. Όταν η Barbara δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, παρακολουθούσε τον Cristiano Ronaldo να αγωνίζεται στην τηλεόραση.
Μελετούσε τις τεχνικές του, ιδίως το χαρακτηριστικό του ελεύθερο σουτ knuckleball, όπου η μπάλα στροβιλίζεται απρόβλεπτα με μεγάλη ταχύτητα.
"Θέλω να γίνω παράδειγμα για τα νέα κορίτσια επειδή, όταν τα συναντάω, βλέπω τον εαυτό μου στα μάτια τους, που είναι γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες".
Η Barbara συνόδευε τον αδερφό της όταν πήγαινε να παίξει στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε αντίθεση με τον αδερφό της, εκείνη δεν ήταν μέλος κάποιας ομάδας. Απλώς της άρεσε να παίζει. Συχνά καθόταν στον πάγκο και παρακολουθούσε καθώς ο αδερφός της και οι συμπαίκτες του έκαναν προπόνηση στις πάσες και στα γκολ. Χαιρόταν να τους παρακολουθεί, αλλά από μέσα της ευχόταν να μπορούσε να παίξει μαζί τους.
Και τότε, μια μέρα, ο προπονητής πλησίασε την Barbara. "Θέλεις να παίξεις μαζί μας;", τη ρώτησε.
Αυτές οι πέντε λέξεις έκαναν την καρδιά της Barbara να φτερουγίσει. Πήδηξε πάνω και έτρεξε στο γήπεδο.
Με τον καιρό, έγινε μια ταχύτατη μέσος, πετυχαίνοντας καίριες ασίστ και επικά γκολ από απόσταση. Με ένα γρήγορο χτύπημα του ποδιού της, ξεγελούσε τις αντιπάλους της και απομάκρυνε την μπάλα με ντρίμπλα, προτού καν συνειδητοποιήσουν ότι τους την είχε κλέψει! Μάλιστα, τελειοποίησε το ελεύθερο σουτ knuckleball, που πάντα θαύμαζε.
Η Barbara μπορεί να ξεκίνησε παρακολουθώντας τα αγόρια, αλλά τώρα οργώνει το γήπεδο του Σταδίου Γιουβέντους με εκατοντάδες θεατές να παρακολουθούν.
Αγαπητά κορίτσια,
Βάλτε αγάπη σε αυτό που κάνετε. Εκτιμήστε την αξία των σχέσεων, γιατί αυτές θα σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε. Ακολουθήστε το πάθος σας χωρίς φόβο, ακόμη και αν κάποιος προσπαθήσει να σας αποθαρρύνει. Να είστε δυνατές και να πιστεύετε στον εαυτό σας. Αθλητισμός σημαίνει ελευθερία.
-Barbara Bonansea