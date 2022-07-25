Ιστορίες ποδοσφαίρου: Alexia Putellas

Για την Alexia, το ποδόσφαιρο ήταν οικογενειακή παράδοση. Όταν η οικογένεια δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο, συγκεντρωνόταν σε ένα εστιατόριο στη γειτονιά της στη Βαρκελώνη για να δει τους σημαντικούς αγώνες στην τηλεόραση. Την πρώτη φορά που η μικρή



Alexia πήρε μέρος στην καθιερωμένη έξοδο, στραβολαίμιασε προσπαθώντας να δει την οθόνη πάνω από το πλήθος. Βλέποντάς τη να δυσκολεύεται, ο πατέρας της τη σήκωσε και την ακούμπησε στο τραπέζι του μπιλιάρδου, ώστε να βλέπει καλύτερα. Η Alexia παρακολουθούσε μαγεμένη καθώς οι παίκτες έτρεχαν στο γήπεδο, κυνηγώντας την μπάλα και οδηγώντας την προς το τέρμα του αντιπάλου. Όταν η Μπαρτσελόνα έβαλε γκολ, όλοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές. Τότε, η Alexia δεν γνώριζε όλους τους κανόνες ή τις τακτικές, αλλά ήξερε ότι ήταν ένα γρήγορο και διασκεδαστικό άθλημα!



"Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους"