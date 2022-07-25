Ιστορίες ποδοσφαίρου: Alexia Putellas

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Alexia Putellas
Μάθε πώς η Ισπανίδα playmaker Alexia Putellas κατάφερε από τα αυτοσχέδια παιχνίδια στα σοκάκια να κερδίσει το έπαθλο της καλύτερης παίκτριας ποδοσφαίρου στον κόσμο.
Alexia Putellas. Μέσος, Ισπανίδα. Ημερομηνία γέννησης: 4 Φεβρουαρίου 1994
Alexia Putellas. Μέσος, Ισπανίδα. Ημερομηνία γέννησης: 4 Φεβρουαρίου 1994
Για την Alexia, το ποδόσφαιρο ήταν οικογενειακή παράδοση. Όταν η οικογένεια δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο, συγκεντρωνόταν σε ένα εστιατόριο στη γειτονιά της στη Βαρκελώνη για να δει τους σημαντικούς αγώνες στην τηλεόραση. Την πρώτη φορά που η μικρή
Alexia πήρε μέρος στην καθιερωμένη έξοδο, στραβολαίμιασε προσπαθώντας να δει την οθόνη πάνω από το πλήθος. Βλέποντάς τη να δυσκολεύεται, ο πατέρας της τη σήκωσε και την ακούμπησε στο τραπέζι του μπιλιάρδου, ώστε να βλέπει καλύτερα. Η Alexia παρακολουθούσε μαγεμένη καθώς οι παίκτες έτρεχαν στο γήπεδο, κυνηγώντας την μπάλα και οδηγώντας την προς το τέρμα του αντιπάλου. Όταν η Μπαρτσελόνα έβαλε γκολ, όλοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές. Τότε, η Alexia δεν γνώριζε όλους τους κανόνες ή τις τακτικές, αλλά ήξερε ότι ήταν ένα γρήγορο και διασκεδαστικό άθλημα!
"Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους"
Η Alexia ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο όποτε και όπου μπορούσε. Όταν οι γονείς της πήγαιναν στην πλατεία κοντά στο σπίτι τους για καφέ, εκείνη έκανε εξάσκηση στον δρόμο και μετά έτρεχε κοντά τους για ένα ποτήρι νερό, ιδρωμένη και αναψοκοκκινισμένη. Οι γονείς της ήξεραν ότι είχε έρθει η ώρα να τη γράψουν σε μια κανονική ομάδα.
Η Alexia ήταν η μικρότερη στην ομάδα. Έπαιζε με παιδιά πέντε χρόνια μεγαλύτερά της. Μερικές φορές, απογοητευόταν που τα σουτ της δεν ήταν τόσο δυνατά όσο εκείνων, αλλά αυτό δεν τη σταμάτησε από το να προπονείται όσο πιο σκληρά μπορούσε.
Η αφοσίωση της Alexia απέδωσε καρπούς. Μπήκε στην Μπάρτσα, όπως ακριβώς το ονειρευόταν όταν ήταν μικρή.
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το 2021, η Alexia έγινε η πρώτη παίκτρια που κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης παίκτριας της χρονιάς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, το βραβείο Ballon d’Or Féminin και τον τίτλο της καλύτερης παίκτριας της FIFA, όλα την ίδια χρονιά!
Μερικές φορές, όταν η Alexia βάζει γκολ, υψώνει δύο δάχτυλα στον ουρανό, προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα της, που της έδωσε την ώθηση για να ξεκινήσει την καριέρα της.
Αγαπητοί αθλητές,
Οραματίζομαι έναν κόσμο όπου όλοι στο άθλημα δεν θα έχουν επικριτική στάση αλλά θα σέβονται ο ένας τον άλλον. Έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν προσβολές. Για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο κόσμος, πρέπει να δώσετε το παράδειγμα.
Πρέπει να ακολουθήσετε το πάθος σας. Όταν ήμουν παιδί, τα κορίτσια δεν ονειρεύονταν να γίνουν επαγγελματίες παίκτριες ποδοσφαίρου, εγώ όμως τα κατάφερα, επειδή το ποδόσφαιρο ήταν το πάθος μου.
Ο κόσμος χρειάζεται από εσάς να κάνετε αυτό που αγαπάτε περισσότερο και να το κάνετε μένοντας πιστοί στις δικές σας αξίες. Γιατί στον αθλητισμό, είτε χάσεις είτε νικήσεις, οι αξίες και τα μαθήματα που παίρνεις είναι για πάντα.
Και πάνω από όλα, φροντίστε να απολαύσετε τη διαδρομή.
Un abrazo,
-Alexia Putellas