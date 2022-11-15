Πώς να κοιμάσαι περισσότερο κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η φιλική συμβουλή, μαζί με ένα νεύμα όλο σημασία, που λαμβάνουν συχνά οι έγκυες είναι το να κοιμούνται όποτε μπορούν. Ωραία όλα αυτά... αλλά τι γίνεται αν αυτό είναι εντελώς αδύνατο;

Η εγκυμοσύνη συνεπάγεται σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές, που κάθε άλλο παρά ανακούφιση προσφέρουν. Το μέγεθος και μόνο της κοιλιάς σου που μεγαλώνει πιθανώς να σε κάνει να νιώθεις άβολα, οι ορμόνες αυξάνουν κατακόρυφα τη θερμοκρασία του σώματός σου και ενδεχομένως να νιώθεις και άλλες καθόλου ευχάριστες παρενέργειες, όπως ναυτία και καούρες, λέει η Amanda Williams, MD, πιστοποιημένη μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. Υπολόγισε σε όλα αυτά το πρόσθετο στρες και το άγχος που συνοδεύουν συχνά το γεγονός ότι μεγαλώνεις ένα μωρό στην κοιλιά σου και δεν θα εκπλαγείς καθόλου που οι έρευνες καταδεικνύουν ότι περίπου το 80% των γυναικών υποφέρουν από αϋπνίες κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους.

Ωστόσο, ο ύπνος προσφέρει την απόλυτη αποκατάσταση, ιδίως όταν το σώμα σου εργάζεται ασταμάτητα για να συντηρήσει μια άλλη ζωή, λέει η Safia Khan, MD, ειδική σε θέματα διαταραχής του ύπνου στο UT Southwestern Medical Center του Ντάλας. Μάθε πώς μπορείς να κοιμάσαι περισσότερο, είτε αυτό που σε κρατά ξάγρυπνη είναι τα σωματικά προβλήματα, είτε τα ψυχικά είτε και τα δύο.