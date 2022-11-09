Πώς να γυμναστείς μετά από μια αποβολή, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η Δρ Williams επισημαίνει ότι κατά κανόνα οι δραστηριότητες χαμηλής έντασης, όπως το περπάτημα, τις μέρες μετά από μια αποβολή δεν δημιουργούν πρόβλημα. Ωστόσο, αν πρόκειται για προπονήσεις υψηλότερης έντασης, συζήτησέ το με τον γιατρό σου, για να βεβαιωθείς ότι επιτρέπεται. Κατά πάσα πιθανότητα, ο γιατρός σου θα λάβει υπόψη τον μήνα της εγκυμοσύνης και τον τρόπο που συνέβη η αποβολή και αν εξακολουθείς να έχεις έντονη αιμορραγία, λέει η Δρ Williams. Για παράδειγμα, η αποβολή συνέβη κατά το πρώτο τρίμηνο ή αργότερα, κατά το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο; Χρειάστηκε να λάβεις φαρμακευτική αγωγή ή να υποβληθείς σε χειρουργική επέμβαση; Υποβλήθηκες σε καισαρική τομή; Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν την αποκατάστασή σου και το πόσο σύντομα μπορείς να ξαναβάλεις την κίνηση στη ζωή σου.

Όπως αναφέρει η Δρ Williams, σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες που αποβάλλουν κατά το πρώτο τρίμηνο μπορούν συχνά να επιστρέψουν στο τακτικό πρόγραμμα της προπόνησής τους εντός μίας ή δύο εβδομάδων, εφόσον η αιμορραγία έχει σταματήσει ή ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, όπως λέει η ίδια, αν εξακολουθείς να έχεις έντονη αιμορραγία, ανάβαλε την έντονη άσκηση, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερβολικής αιμορραγίας.

Αν πρόκειται για αποβολή κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, η Δρ Williams αναφέρει ότι ίσως πρέπει να περιμένεις περίπου τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, πριν επιστρέψεις στις προπονήσεις υψηλής έντασης. Αν μάλιστα υποβλήθηκες σε καισαρική τομή, συμβουλεύει να περιμένεις τουλάχιστον οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες προτού επανέλθεις στις κλασικές ασκήσεις για τους κοιλιακούς, όπως οι σανίδες. Ωστόσο, οι ασκήσεις αποκατάστασης του κορμού και του πυελικού εδάφους που βασίζονται στις αναπνοές μπορούν να σε βοηθήσουν (διάβασε περισσότερα γι' αυτό παρακάτω).