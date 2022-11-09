Πώς να εστιάσεις στην ψυχική υγεία σου μετά τη γέννηση του μωρού σου

Έπειτα από 40 περίπου δύσκολες εβδομάδες κυοφορίας, για να μην αναφέρουμε τα ατελείωτα λεπτά, ώρες (ή μέρες!) που πέρασες κατά τον τοκετό, δεν είναι ασυνήθιστο να νιώθεις εξουθενωμένη και αγχωμένη, με έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις. Τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα φαντάζεσαι. Μερικές γυναίκες, αμέσως μετά τον τοκετό, πρέπει να αντιμετωπίσουν το ασύλληπτο πλήγμα και το πένθος της απώλειας, ενώ άλλες βιώνουν άγχος, κατάθλιψη και άλλες κλινικές διαταραχές που συνδέονται με τη φάση μετά τον τοκετό. Αν βρίσκεσαι σε κάποια από αυτές τις καταστάσεις, ζήτησε βοήθεια από τον γιατρό σου το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, ακόμα και αν τα πράγματα βαίνουν σχετικά ομαλά, είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις πελαγωμένη. Για την ακρίβεια, έως και το 80% των νέων γονιών βιώνουν την επιλόχειο κατάθλιψη κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά τον τοκετό.

"Τείνουμε να υποτιμούμε σε μεγάλο βαθμό τις προκλήσεις της επιλόχειας περιόδου", λέει η Amanda Williams, MD, πιστοποιημένη μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και συμβουλευτικό μέλος του προγράμματος Nike (M)ove Like a Mother. "Οι γυναίκες αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο στο να ανησυχούν για τον τοκετό, που αγνοούν πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η επόμενη φάση".

Η σωματική ανάρρωση, οι ορμονικές αλλαγές και η νέα πραγματικότητα που συνεπάγεται η φροντίδα ενός παιδιού δεν σου επιτρέπουν να αφιερώσεις χρόνο για να προβλέψεις πώς ακριβώς θα κυλήσουν αυτές οι πρώτες εβδομάδες. Ωστόσο, μπορείς και πρέπει να βρεις τρόπους για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ακολουθούν πέντε προτάσεις που υποστηρίζονται από ειδικούς, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις αυτό το πρώτο διάστημα και να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία.