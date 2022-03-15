Quelle est la différence entre le running et le jogging ?
Sport et activité
Découvrez la différence entre les deux disciplines et en quoi chacune d'elles peut jouer un rôle dans un programme de remise en forme complet.
Chaque jour, des millions de personnes enfilent leurs chaussures de running pour aller courir. Mais quelle activité pratiquent-elles ? Du running ou du jogging ? Et est-ce que l'une est meilleure que l'autre pour votre santé de manière générale ?
La différence entre le running et le jogging
Même si les termes « running » et « jogging » n'ont pas de définition officielle établie par l'USATF (United States Track and Field), l'instance dirigeante dans le domaine du running aux États-Unis, certains facteurs permettent néanmoins de déterminer si vous allez faire un run ou un jogging.
1.La vitesse
Nombreux sont ceux ou celles pour qui le jogging est simplement une version plus lente du running. Beaucoup d'experts affirment qu'une allure moyenne de jogging se situe entre 6 et 9 km/h, tandis que le running se caractérise par une allure supérieure à 9 km/h, ou plus rapide qu'un mile en 10 minutes. Mais gardez à l'esprit que la différence entre le running et le jogging peut varier d'une personne à une autre.
Il se peut même que vous alterniez entre ces deux allures au cours d'un même entraînement. C'est d'autant plus le cas si vous effectuez des intervalles de vitesse ou un run rythmé, impliquant souvent entre chaque série de petites phases d'échauffement et de récupération durant lesquelles vous trottinez. Comme le précise bien Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running, et ce dans plusieurs de ses runs audio figurant sur l'application Nike Run Club, l'échauffement doit être pris très au sérieux.
« Alors si vous êtes en train de vous pousser, de forcer, de courir de manière intense, arrêtez ! Pousser, forcer, courir de manière intense lors d'un échauffement : tout cela ne vous aide pas du tout, bien au contraire », explique-t-il.
CONTENU APPARENTÉ : Comment trouver le meilleur legging Nike pour le running
2.L'intensité
Que vous soyez rapide ou pas, il est probable que vous alterniez entre jogging et running de temps à autre, en particulier lors de vos entraînements plus intenses. Par exemple, entre chaque répétition et série de sprints fractionnés rapides sur 200 mètres, votre allure de récupération sera certainement encore plus lente que votre allure d'échauffement. Mais si vous reprenez après une blessure ou vous débutez à peine dans le running, nous vous conseillons de commencer par marcher et trottiner avant de chercher à monter en intensité.
Il y a de nombreux avantages à intégrer le fartlek (ou jeu de vitesse) dans votre routine d'entraînement. Une analyse d'études de 2015 publiée dans Sports Medicine a établi que le fait de pratiquer des entraînements fractionnés à haute intensité pouvait avoir un impact positif sur votre VO2 max, ou l'efficacité avec laquelle votre corps crée de l'énergie à partir d'oxygène. Au cours d'un run fartlek, le runner ou la runneuse alterne entre allure rapide et allure plus lente, ce qui permet d'exploiter les divers systèmes de production d'énergie et de parvenir avec le temps à un rythme cardiaque plus lent au repos.
3.L'intention
Selon vos objectifs, vous voudrez peut-être y aller doucement pour permettre à vos jambes de récupérer après avoir effectué votre long run hebdomadaire. Ou au contraire, peut-être avez-vous besoin de relâcher la pression après une journée bien chargée en augmentant l'intensité de votre entraînement. Quoi qu'il en soit, ces deux façons de courir offrent des avantages lorsqu'elles sont pratiquées de manière réfléchie. Si vous souhaitez intensifier vos efforts, veillez à le faire progressivement pour éviter l'épuisement, le surentraînement ou d'éventuelles blessures de surmenage.
CONTENU APPARENTÉ : Comment le sport réduit-il le stress ?
Peu importe que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous vouliez juste faire un peu d'exercice au cours de la journée : le jogging et le running sont tous les deux extrêmement bénéfiques d'un point de vue mental et physique. Sans compter que les deux peuvent être intégrés à divers types de programmes pour soutenir un large éventail d'objectifs. Et n'oubliez pas que les runs de récupération lents sont tout aussi importants que ceux axés sur la vitesse.
« Effectué correctement, un run de récupération vous aide à récupérer physiquement, mentalement, psychologiquement et émotionnellement », explique le coach Bennett.
Les bienfaits du running sur la santé
De la réduction des risques de cancer à l'amélioration de la gestion du stress, le running offre de nombreux bienfaits et avantages. Ces bénéfices peuvent également être intangibles, comme la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout d'un entraînement difficile, ou les liens d'amitié tissés avec d'autres membres du groupe de running. On répond à ces questions et bien d'autres ci-dessous.
D'après une étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercises, les participants qui avaient couru à un rythme plus soutenu avaient tendance à utiliser moins de médicaments contre l'hypertension, l'excès de cholestérol et le diabète. En analysant les performances et les besoins médicaux de plus de 50 000 runners et runneuses, les chercheurs ont découvert que les hommes qui parcouraient un mile en sept minutes ou moins prenaient moins de médicaments que ceux qui parcouraient un mile en 10 minutes ou plus. De même, ils ont découvert que les femmes qui parcouraient un mile en huit minutes ou moins prenaient moins de médicaments que celles qui parcouraient un mile en 11 minutes ou plus.
Par ailleurs, le running peut également contribuer à réduire les risques de cancer, et avoir un impact positif sur l'expérience globale du cancer, d'après une analyse de près de 170 études épidémiologiques observationnelles publiée dans The Journal of Nutrition. Cette analyse de grande envergure a permis de confirmer que l'activité physique jouait un rôle convaincant pour réduire le risque de cancers du sein et du côlon, et un rôle probable contre le cancer de la prostate.
« Il y a de plus en plus de preuves montrant que l'exercice influerait également sur d'autres aspects de l'expérience du cancer », précise cette analyse. Cela comprend le dépistage du cancer, la manière dont le patient fait face, la rééducation et les chances de survie une fois le diagnostic posé. »
Les recherches suggèrent également qu'au-delà des bienfaits physiques du running, ce sport peut permettre de réduire le stress chronique. Dans une étude de 2018 publiée par la revue Neurobiology of Learning and Memory et analysant l'impact de l'exercice sur des souris, il s'avère que les souris qui étaient stressées et qui faisaient de l'exercice affichaient de meilleures performances et une meilleure mémoire que leurs congénères sédentaires.
Les bienfaits du jogging sur la santé
Le fait de réussir un run difficile peut générer un sentiment d'accomplissement majeur. Mais il ne faut pas négliger non plus les bienfaits du jogging. Que vous repreniez le running après une blessure ou que vous testiez simplement ce sport, le jogging offre de nombreux bienfaits pour la santé, au-delà du fait de bouger et de se vider la tête.
En effet, une étude de 2015 publiée dans HHS Public Access a examiné le lien entre le fait de courir à une allure lente et le risque de mortalité cardiovasculaire sur plus de 55 000 participants de 18 à 100 ans. Cette recherche a révélé que le fait de courir ne serait-ce que cinq à dix minutes par jour à une vitesse inférieure à 9 km/h pouvait réduire considérablement le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire.
Running ou jogging : qu'est-ce qui est le mieux ?
Le running comme le jogging peuvent être bons pour la santé, même si vous ne courez qu'un kilomètre ou deux par jour. D'après les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC pour Center for Disease Control and Prevention) américains, la plupart des adultes peuvent améliorer leur moral et la qualité de leur sommeil tout en réduisant le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou chronique, et ce en faisant entre deux et cinq heures par semaine d'activité physique modérée à intense. Le running et le jogging font clairement partie de ces activités.
Si vous êtes un runner ou une runneuse, le jogging peut jouer un rôle important dans vos entraînements hebdomadaires. Si vous êtes un joggeur ou une joggeuse, le fait d'accélérer le rythme avec un sprint ou un run rythmé de temps à autre peut être stimulant, peu importe l'allure que vous atteignez. Quelle que soit l'activité que vous choisissez, les deux présentent un intérêt et peuvent vous aider à apprécier le running et à vivre une longue vie bien active.
Pour plus de conseils d'experts, téléchargez l'application Nike Run Club !