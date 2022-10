Les cinq bienfaits du running sur un tapis de course selon les experts

Le tapis de course peut être un excellent outil pour améliorer votre cadence de running. Également appelée fréquence des pas, la cadence de running n'est autre que le nombre de pas par minute, ou PPM, que vous effectuez en courant.

« Pour un grand nombre de runners et de runneuses, le moyen le plus rapide de récolter des bénéfices substantiels consiste à modifier la cadence de running », explique Jack McNamara, MSc, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique, entraîneur personnel certifié par la National Academy of Sports Medicine (NASM), et physiologiste du sport en clinique spécialisé dans la formation aux techniques de running.

Une cadence plus rapide, ou le fait de faire un plus grand nombre de pas par minute, favorise des foulées plus courtes et plus souples, ce qui peut réduire la charge sur vos articulations et votre ossature. « Cela se traduit par une diminution de l'impact sur le bas du dos, les genoux et les hanches et par une réduction du risque de blessure », continue Jack McNamara.

Comme le tapis de course avance à une vitesse constante, il est particulièrement indiqué pour s'entraîner à courir à une cadence plus rapide pour une allure donnée, ajoute-t-il.

Mais avant de pouvoir améliorer votre cadence de running, vous devez connaître votre cadence actuelle. Vous pouvez la mesurer en réglant un minuteur sur 20 secondes et en comptant le nombre de fois où vos pieds touchent le sol. Multipliez ce nombre par trois pour obtenir votre nombre de pas par minute. Ou alors, filmez-vous et visionnez votre vidéo pour compter votre nombre de pas.

Prenez votre cadence et ajoutez 5 %. Vous déterminerez ainsi votre cadence cible. Ainsi, si votre cadence de course est actuellement de 150 PPM, votre cadence cible est d'environ 157 PPM. « Une fois que vous pouvez maintenir confortablement une allure de 5 km à votre cadence cible, ajoutez 5 % supplémentaires et répétez l'opération », indique Jack McNamara.

En guise de contexte, Jack McNamara explique qu'à l'origine, la « cadence de running optimale de 180 PPM a vu le jour lors de la compétition majeure de 1984, lorsque [l'entraîneur d'athlétisme] Jack Daniels a observé que les athlètes les plus rapides et les plus efficaces effectuaient au moins 180 pas par minute, indépendamment de leur taille ou de leur sexe ». Cependant, comme le souligne notre spécialiste, il faut bien garder à l'esprit que, pour la plupart des runners et runneuses, cette fréquence de 180 PPM n'est pas une règle universelle, surtout quand on court pour le plaisir.

Par exemple, les personnes de grande taille font naturellement moins de pas par minute et ont une cadence plus faible, détaille Claire Bartholic, coach de running certifiée par l'ASFA.

« Lorsque les gens courent à des cadences trop lentes pour leur mécanique optimale, ils compensent en allongeant la foulée, en bloquant les genoux et en heurtant fortement le sol avec le talon », décrit Jack McNamara. La foulée peut alors devenir sautillante et inefficace, ce qui soumet les muscles, les articulations et les os à un stress inutile, augmentant ainsi le risque de blessure.

Il est plus efficace d'effectuer des pas légers et rapides, affirme Claire Bartholic, cela évite de rebondir à chaque foulée.

« À une allure plus rapide, la longueur de la foulée diminue. Il est alors plus probable que le pied se place sous les hanches et au niveau du centre de gravité, ajoute Jack McNamara. L'objectif visant à augmenter votre cadence de seulement 5 pour cent pourrait contribuer à améliorer votre efficacité globale, conduisant à une plus grande économie de running selon votre taille et votre âge. »

D'après une étude publiée en 2019 dans un numéro de la revue Journal of Applied Physiology, les adeptes de running, tous niveaux confondus, ont tendance à préférer une cadence de running entre 160 et 200 PPM. Trouvez la cadence qui vous convient.

Si le fait de compter systématiquement vos pas risque de vous déconcentrer, il existe d'autres moyens de surveiller votre cadence de running sur le tapis de course. Vous pouvez par exemple utiliser un tracker de fitness qui mesure cette métrique, télécharger une application de métronome ou créer une playlist musicale correspondant à votre objectif de pas par minute.