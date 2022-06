Découvrez la méthode d'entraînement de running fartlek

Le mot Fartlek signifie « jeu de vitesse » en suédois. Cette méthode d'entraînement est libre et efficace. Un entraînement fartlek est différent d'un entraînement fractionné traditionnel, même s'il consiste également à alterner entre périodes de course rapides et tranquilles.

Le fartlek est un style de running où l'on n'arrête jamais de courir : aucune pause, aucune période de récupération. Mais cela ne veut pas dire que vous serez à bout de souffle au bout de la première série. L'objectif du fartlek est que le runner adapte son allure à son niveau d'énergie pour continuer à courir.

Au lieu de maintenir une certaine vitesse sur une distance ou une durée figée, un runner qui pratique le fartlek est libre de jouer avec différentes vitesses. C'est la raison pour laquelle on appelle cet entraînement « jeu de vitesse ». Vous pouvez partir courir et vous fixer comme objectif de sprinter jusqu'au prochain poteau téléphonique, puis de trottiner tranquillement jusqu'au suivant. Le sprint suivant peut être plus lent, mais cela fait partie du processus pour améliorer votre endurance et votre résistance par le biais du fartlek.

Lors d'une session de fartlek, le runner est libre de choisir comment il veut courir, en fonction de ses préférences personnelles. Cela peut vous aider à déterminer à quel moment vous pouvez essayer de vous dépasser, et à quel moment vous devez ralentir. Cet entraînement reproduit plus fidèlement ce qui se passe dans les vraies courses. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter de courir pour marcher un peu. Vous continuez à courir, en ajustant votre allure lorsque c'est nécessaire. Cela vous apprendra à contrôler votre allure d'une manière fun et libre.