Courir 1 km par jour : les bienfaits sur la santé

Le U.S. Department of Health and Human Services recommande aux adultes de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité aérobique intense, comme du jogging ou du running. Ces recommandations préconisent aussi de prévoir deux jours d'activité de renforcement musculaire chaque semaine.

En moyenne, un runner ou une runneuse relativement en forme physiquement et ne faisant pas de compétition parcourt 1 km en 9 à 10 minutes environ, alors que les novices se rapprochent plus des 12 à 15 minutes. Ça veut dire que si tu fais 1 km en 10 minutes, ça ne suffit pas à atteindre la recommandation de 75 minutes d'activité par semaine, même si tu cours tous les jours.

Mais des recherches montrent qu'il n'est pas nécessaire de courir 75 minutes par semaine pour être en meilleure santé, explique Ross Arena, kinésithérapeute, directeur du département de kinésithérapie de l'université de l'Illinois à Chicago et chercheur en kinésithérapie cardiorespiratoire et en science du sport. Certains seuils minimum d'activité physique, comme 150 minutes par semaine, peuvent aussi décourager ou paraître inatteignables. Mais le message important à retenir, c'est qu'il vaut mieux faire un peu plutôt que rien du tout, affirme Ross Arena.

En plus, les kinésithérapeutes et les coachs de running ne recommandent généralement pas de courir tous les jours, même pour 1 km. Lydia O'Donnell, coach Nike Running et fondatrice de l'app de running Femmi, préconise de courir trois ou quatre fois par semaine. Ça permet de se concentrer les autres jours sur le repos, la récupération et d'autres formes d'exercice (comme la musculation ou les exercices au poids du corps proposés sur l'app Nike Training Club, explique-t-elle.

Mais de manière générale, si courir 1 km par jour permet de bouger encore plus et d'être moins sédentaire, ça peut être particulièrement bon pour la santé, explique Ross Arena. Cet article citera quelques bienfaits appuyés par des recherches, notamment une diminution du risque de maladies chroniques et une augmentation de l'espérance de vie.