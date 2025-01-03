Courir 1 km par jour : les bienfaits sur la santé
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Tu viens de te lancer ? Découvre comment débuter le running.
Courir 1 km est un objectif courant pour les personnes qui se mettent au running ou qui s'y remettent après un break. Sur les réseaux sociaux, d'autres se donnent comme objectif de courir 1 km par jour pendant 30 jours dans le cadre d'un défi pour transformer leur silhouette. Ça peut effectivement être un bon point de départ pour démarrer le running, mais pas seulement. Même si tu ne feras jamais un 5 km, courir 1 km par jour est vraiment bénéfique pour le corps et l'esprit.
Dans cet article, tu découvriras quelques-uns de ces bienfaits pour la santé et comment les runners et les runneuses qui débutent peuvent arriver progressivement à courir 1 km sans danger. En plus, des spécialistes nous expliqueront si le fait de courir 1 km par jour est « suffisant » comme activité physique ou si c'est « trop ».
Pour commencer, est-ce que courir 1 km, c'est « suffisant » ou c'est trop ?
Le U.S. Department of Health and Human Services recommande aux adultes de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité aérobique intense, comme du jogging ou du running. Ces recommandations préconisent aussi de prévoir deux jours d'activité de renforcement musculaire chaque semaine.
En moyenne, un runner ou une runneuse relativement en forme physiquement et ne faisant pas de compétition parcourt 1 km en 9 à 10 minutes environ, alors que les novices se rapprochent plus des 12 à 15 minutes. Ça veut dire que si tu fais 1 km en 10 minutes, ça ne suffit pas à atteindre la recommandation de 75 minutes d'activité par semaine, même si tu cours tous les jours.
Mais des recherches montrent qu'il n'est pas nécessaire de courir 75 minutes par semaine pour être en meilleure santé, explique Ross Arena, kinésithérapeute, directeur du département de kinésithérapie de l'université de l'Illinois à Chicago et chercheur en kinésithérapie cardiorespiratoire et en science du sport. Certains seuils minimum d'activité physique, comme 150 minutes par semaine, peuvent aussi décourager ou paraître inatteignables. Mais le message important à retenir, c'est qu'il vaut mieux faire un peu plutôt que rien du tout, affirme Ross Arena.
En plus, les kinésithérapeutes et les coachs de running ne recommandent généralement pas de courir tous les jours, même pour 1 km. Lydia O'Donnell, coach Nike Running et fondatrice de l'app de running Femmi, préconise de courir trois ou quatre fois par semaine. Ça permet de se concentrer les autres jours sur le repos, la récupération et d'autres formes d'exercice (comme la musculation ou les exercices au poids du corps proposés sur l'app Nike Training Club, explique-t-elle.
Mais de manière générale, si courir 1 km par jour permet de bouger encore plus et d'être moins sédentaire, ça peut être particulièrement bon pour la santé, explique Ross Arena. Cet article citera quelques bienfaits appuyés par des recherches, notamment une diminution du risque de maladies chroniques et une augmentation de l'espérance de vie.
1.Amélioration de la santé cardiaque
Tu as probablement déjà entendu que le running était une excellente activité cardio, mais pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce type d'exercice physique ? Un manque de forme cardiovasculaire expose à des maladies cardiovasculaires, des pathologies affectant le cœur et les vaisseaux sanguins qui touchent près de la moitié des adultes aux États-Unis.
Le running peut améliorer les marqueurs de santé cardiorespiratoire en faisant travailler le cœur et les poumons. Ce sport force le cœur à pomper encore plus, ce qui renforce les muscles cardiaques et augmente aussi la capacité pulmonaire. Au fil du temps, le rythme cardiaque au repos et la tension artérielle baissent : deux signes clés d'une meilleure santé cardiovasculaire.
Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology qui a analysé les effets à long terme du running sur plus de 50 000 runners et runneuses (dont la moyenne d'âge était de 44 ans) a révélé que les personnes qui couraient présentaient une forme cardiorespiratoire supérieure d'environ 30 % à celle des personnes ne faisant pas de running. En conclusion, ces recherches ont donc indiqué que le fait de courir ne serait-ce que 10 minutes par jour (le temps qu'il faut environ pour courir 1 km) pouvait réduire de manière significative le risque de maladie cardiovasculaire et diviser par deux le risque de mourir d'une maladie cardiaque.
2.Renforcement des os et prévention des blessures
On se concentre souvent sur le renforcement musculaire, mais les os fonctionnent en tandem avec les muscles pour soutenir tous nos mouvements. La santé osseuse est donc tout aussi importante. Depuis longtemps, on sait que pour renforcer les os et ralentir la perte osseuse, il faut faire des sports non portés, c'est-à-dire qui t'obligent à utiliser tes os et tes muscles pour lutter contre la gravité. Les exercices à fort impact comme le running, qui exercent une pression sur les os, sont particulièrement efficaces pour améliorer la santé osseuse.
Mais si le running est bénéfique pour la santé des os, en faire trop peut avoir l'effet inverse. Comme le fait remarquer Ross Arena, « plus le volume et l'intensité des runs augmentent, plus le risque de blessures orthopédiques et musculo-squelettiques augmente. »
Des recherches montrent que les personnes pratiquant le running d'endurance sont plus susceptibles d'avoir une faible densité minérale osseuse et leurs os sont encore plus sujets aux blessures de fatigue, comme des fractures par exemple. Courir 1 km par jour permet de profiter des bienfaits du running sur la santé osseuse, sans s'exposer aux risques liés à la course de fond.
3.Évacuation du stress et amélioration du sentiment de bien-être
Beaucoup voient le running comme un moyen de se vider la tête ou même comme une forme de thérapie. Des études ont d'ailleurs montré que ce sport pouvait renforcer l'estime de soi et réduire l'anxiété. D'après une étude de 2020 publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health qui portait sur le lien entre running et bien-être psychologique, un seul run peut contribuer à atténuer les sensations de tristesse, d'anxiété et de dépression.
Même s'il faut faire plus de kilomètres pour ressentir cette décontraction et cette euphorie qu'on appelle « l'ivresse du coureur », courir 1 km s'avère plus bénéfique pour le bien-être psychologique à long terme. Cette étude a révélé que si le running pratiqué comme passe-temps avait des effets positifs sur le bien-être psychologique, des « runs extrêmes » (comme les courses de fond et les marathons) pouvaient, eux, avoir l'effet inverse.
Pourquoi ? Notamment parce que le fait de ne pas pouvoir courir à cause de maladies ou de blessures (ce qui est plus courant chez les coureurs et coureuses de fond) peut augmenter le risque de détresse psychologique, y compris de dépression et de baisse d'estime de soi chez ces athlètes.
En revanche, si tu t'en tiens à 1 km, tu auras moins de risques de te blesser, tout en profitant des bienfaits du running sur le moral.
4.Perte de poids (si c'est ton objectif)
Le running présente de nombreux bienfaits pour la santé qui n'ont rien à voir avec les chiffres qui s'affichent sur la balance, mais si on fait du sport et qu'on est en déficit calorique, on va en plus perdre du poids, explique Ross Arena.
Mais garde à l'esprit que malgré ces transformations de silhouettes que tu peux voir sur les réseaux sociaux, courir 1 km par jour n'est pas un remède miracle. Harvard Health indique qu'une personne pesant 70 kg brûle 360 calories en courant pendant 30 minutes (à une allure de 10 minutes par km). Ça représente environ 120 calories par km. Mais il faut supprimer environ 500 calories par jour pour perdre environ 450 grammes par semaine, selon la Mayo Clinic.
La perte de poids est une question d'alimentation et de calories consommées. Courir 1 km (ou même passer progressivement à un défi de running de 3 ou 5 km), ça ne suffit donc pas. Mais courir 1 km par jour peut t'encourager à faire d'autres changements dans ton mode de vie, si ton objectif est de perdre du poids.
5.Allongement de l'espérance de vie
L'étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a aussi révélé que le running, « même cinq à dix minutes par jour et à une allure lente », était associé à « une réduction significative du risque de décès, toutes causes confondues ».
Les scientifiques ont conclu que les personnes courant une à deux fois par semaine sur une distance inférieure à 10 km avaient une espérance de vie plus longue que les personnes qui ne couraient pas. En fait, les runners et runneuses vivaient en moyenne bien trois ans de plus que les personnes qui ne couraient pas (après ajustement pour tenir compte d'autres facteurs de mortalité, comme le tabagisme).
Les personnes qui couraient moins d'une heure par semaine profitaient des mêmes bienfaits en termes de mortalité que celles qui couraient plus de trois heures par semaine. Tout ça prouve bien qu'une routine de running peut être un puissant remède, même si on ne fait même pas 1 km par jour ou 75 minutes par semaine.
Comment se mettre au running ?
Faire 1 km par jour, c'est bien plus que courir. Le fait d'adopter dès aujourd'hui des habitudes saines peut aider à prévenir d'éventuelles blessures à l'avenir. Ça permet aussi de continuer à aimer le sport, surtout quand on gagne en condition physique, en rapidité et qu'on augmente la distance parcourue, explique Lydia O'Donnell.
1.Marcher avant de courir
« Courir 1 km est un bon objectif quand on démarre le running », confirme Lydia O'Donnell. Mais elle suggère d'alterner avec de la marche pour commencer et d'y aller progressivement jusqu'à courir tout au long du km. Par exemple, on peut essayer de courir pendant trois minutes, marcher pendant une minute ou deux, puis courir à nouveau pendant trois minutes, propose-t-elle.
2.Choisir le bon équipement
« Il est vraiment important d'avoir une tenue dans laquelle on se sent bien et qui nous donne envie de courir », confie Lydia O'Donnell. Non seulement ça motive, mais ça facilite aussi la préparation et ça permet de se concentrer sur son run.
« Il est très important de trouver la bonne chaussure », souligne la coach. Elle recommande la Nike Pegasus, qu'elle considère comme une chaussure de running complète et adaptée au plus grand nombre. Pour un confort qui dure tout au long du run, il faut aussi des vêtements de running, et notamment des tenues de running anti-transpirantes ou une brassière de sport offrant un maintien adapté aux activités à fort impact.
3.Varier les allures
Même si on court chaque jour la même distance, il ne faut pas avoir pour seul objectif de faire à chaque fois le meilleur temps possible, précise Lydia. Avec cette approche, on risque de se blesser et de s'épuiser, explique-t-elle. Pour prendre de nouvelles habitudes sportives et les pérenniser, il faut plutôt privilégier la variété. Elle conseille d'intégrer des exercices de vitesse, des runs lents et des runs à allure stable pour ne pas faire travailler le même système d'énergie à chaque fois.
4.Renforcer son mental
Varier, c'est bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. « Mettre de la variété dans un km est un excellent moyen d'entretenir la motivation et de garder l'esprit occupé pendant qu'on court », indique la coach Nike Running. Le running n'est pas un sport facile quand on débute. Il est donc important de renforcer sa forme physique, mais aussi sa force mentale, précise-t-elle.
5.Ne pas oublier l'alimentation
« L'alimentation joue un rôle majeur dans le processus de récupération », avertit Lydia O'Donnell. Il faut prévoir un repas riche en protéines après un run pour refaire le plein d'énergie, et ne pas oublier l'importance de l'hydratation, explique-t-elle aux novices.
6.Mettre l'accent sur la récupération
« Quand on débute, courir 1 km peut être assez éprouvant et intense pour le corps », prévient Lydia O'Donnell. En plus de s'échauffer avant de courir, elle suggère aussi de s'étirer lentement et en profondeur après le run. En intégrant systématiquement des étirements à sa routine qui consiste à courir 1 km par jour, on a moins de courbatures et il y a plus de chances qu'on continue à pratiquer le running à long terme.
Rédaction : Kylie Marie Gilbert