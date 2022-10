Application Nike Run Club

Karla Cabañas



Je ne peux plus courir sans elle. J'aime le fait de pouvoir suivre mes runs et de me dépasser. J'aime les commentaires encourageants des athlètes et des stars.



Francesca Sebestyen



J'adore NRC, vous avez un coach personnel au creux de votre main. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas courir, marcher ou même faire du jogging… Le plus petit pas compte déjà.



Leah Hall



J'ai couru 8 km et je ne pouvais pas m'arrêter parce que [le coach] n'arrêtait pas de dire « Vous êtes à mi-chemin », puis « Plus que trois kilomètres ». Je ne pensais vraiment pas que j'allais réussir, mais je l'ai fait. Cette application me permet de rester concentrée sur mes objectifs et m'aide à les atteindre.